[{"available":true,"c_guid":"7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az illető beismerte a dolgot, de azt mondta, csak hecc volt az egész. Az MNB azonban nem kegyelmezett. ","shortLead":"Az illető beismerte a dolgot, de azt mondta, csak hecc volt az egész. Az MNB azonban nem kegyelmezett. ","id":"20190413_Piaci_manipulacio_miatt_milliokra_birsagolt_az_MNB_egy_maganszemelyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efe1b04-6ceb-40c1-b23e-575cb4249889","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Piaci_manipulacio_miatt_milliokra_birsagolt_az_MNB_egy_maganszemelyt","timestamp":"2019. április. 13. 12:23","title":"Piaci manipuláció miatt milliókra bírságolt az MNB egy magánszemélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43307a17-4cff-4004-a76b-fe297e2b15a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben sajnos nem sok figyelmet szenteltek ennek az éppen eladó bajor sportkocsinak, ami nem mellesleg igen komoly végsebességre képes.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben sajnos nem sok figyelmet szenteltek ennek az éppen eladó bajor sportkocsinak, ami nem mellesleg...","id":"20190413_csak_egy_utottkopott_elado_bmw_de_felbecsulhetetlen_az_erteke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43307a17-4cff-4004-a76b-fe297e2b15a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce02844-52fa-4eed-a952-75e5b7538898","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_csak_egy_utottkopott_elado_bmw_de_felbecsulhetetlen_az_erteke","timestamp":"2019. április. 13. 06:41","title":"Csak egy ütött-kopott eladó BMW, de felbecsülhetetlen az értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054c7be-3fbd-4a6d-8ac3-a1596a9e46ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fisher-Price pihenőszékeiről van szó. 2009 óta mintegy 30 csecsemő halt meg bennük. ","shortLead":"A Fisher-Price pihenőszékeiről van szó. 2009 óta mintegy 30 csecsemő halt meg bennük. ","id":"20190413_Tobb_millio_babaszeket_hivnak_vissza_mert_nem_biztonsagosak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4054c7be-3fbd-4a6d-8ac3-a1596a9e46ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12f1d10-b231-4b87-ac0c-5d8d463b9b9c","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Tobb_millio_babaszeket_hivnak_vissza_mert_nem_biztonsagosak","timestamp":"2019. április. 13. 10:35","title":"Több millió babaszéket hívnak vissza, mert nem biztonságosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6177b6-b799-4e1e-9522-8fcfa83e7cce","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A tajvani gyártó új notebookja egy igazi hordozható erőmű, amiben nem egy, hanem rögtön két érintőkijelző található. Vázoljuk, hogy mi értelme van ennek a hétköznapokban.","shortLead":"A tajvani gyártó új notebookja egy igazi hordozható erőmű, amiben nem egy, hanem rögtön két érintőkijelző található...","id":"20190414_asus_zenbook_pro_15_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d6177b6-b799-4e1e-9522-8fcfa83e7cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce30ce7d-7266-4e80-8ac6-5a809d4582e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_asus_zenbook_pro_15_teszt","timestamp":"2019. április. 14. 10:00","title":"Teszten az Asus csúcslaptopja: egy kijelző a szemnek, egy az ujjaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Német egyetemisták programja szerint Daenerys Targaryen valószínűleg életben marad a Trónok harca most vasárnap induló, befejező évadában. A többiek sorsát is megjósolták. ","shortLead":"Német egyetemisták programja szerint Daenerys Targaryen valószínűleg életben marad a Trónok harca most vasárnap induló...","id":"20190413_szamitogepes_program_tronok_harca_nyolcadik_evad_daenerys_targaryen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b243197d-96c8-4e4f-935c-7337c1972a6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_szamitogepes_program_tronok_harca_nyolcadik_evad_daenerys_targaryen","timestamp":"2019. április. 13. 11:33","title":"Számítógépes programmal jósolták meg, ki éli túl a Trónok harca nyolcadik évadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c68aa-90c2-4bd6-a0ed-f80506871ef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter egy hullámvasút átadóján mondta ezt. ","shortLead":"A miniszter egy hullámvasút átadóján mondta ezt. ","id":"20190413_rogan_antal_zalaszabar_hullamvasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6c68aa-90c2-4bd6-a0ed-f80506871ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3edc118-1465-48a3-9905-dad311be204a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_rogan_antal_zalaszabar_hullamvasut","timestamp":"2019. április. 13. 14:15","title":"Rogán Antal szerint egy Zala megyei község megelőzte Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e045a4c-cebd-426d-b067-3a91ece16ded","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"vilag","description":"Kezdő pártelnökkel, megosztott tagsággal, ideológiai bizonytalansággal sújtva indulnak neki az európai parlamenti választásoknak.","shortLead":"Kezdő pártelnökkel, megosztott tagsággal, ideológiai bizonytalansággal sújtva indulnak neki az európai parlamenti...","id":"201915__osztrak_szocdemek__szemermes_partelnok__haszonlesok__felkeszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e045a4c-cebd-426d-b067-3a91ece16ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ed281e-7dd5-4a84-99e1-70a3ec689811","keywords":null,"link":"/vilag/201915__osztrak_szocdemek__szemermes_partelnok__haszonlesok__felkeszen","timestamp":"2019. április. 13. 15:00","title":"A megszeppent pártelnök mellett beindult az osztrák szocdemek migránsellenes szárnya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0120ce59-2d6e-413c-ac48-c90574890913","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kis magyar kiberbiztonsági cég, a Balabit felvásárlása 2018 egyik legnagyobb magyar céges sikertörténete volt. ","shortLead":"A kis magyar kiberbiztonsági cég, a Balabit felvásárlása 2018 egyik legnagyobb magyar céges sikertörténete volt. ","id":"20190414_Magyar_technologia_segitett_a_vilag_elvonalaba_egy_amerikai_ceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0120ce59-2d6e-413c-ac48-c90574890913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10a985a-b6b7-4a52-bf23-95130acb8d38","keywords":null,"link":"/kkv/20190414_Magyar_technologia_segitett_a_vilag_elvonalaba_egy_amerikai_ceget","timestamp":"2019. április. 14. 14:10","title":"Magyar technológia segített a világ élvonalába egy amerikai céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]