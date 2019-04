Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47b3a83e-f247-42ae-a006-33b6294eb2a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190416_A_net_sztarja_egy_heteves_vak_kisfiu_aki_a_Bohem_Rapszodiat_zongorazza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b3a83e-f247-42ae-a006-33b6294eb2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4620fe-de24-4ee9-981b-7f45d051a7f0","keywords":null,"link":"/elet/20190416_A_net_sztarja_egy_heteves_vak_kisfiu_aki_a_Bohem_Rapszodiat_zongorazza","timestamp":"2019. április. 16. 12:21","title":"A net sztárja egy hétéves vak kisfiú, aki a Bohém Rapszódiát zongorázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76fcfccb-ed8a-48b4-b7f2-d115c2d9cbba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott az NVI elnökhelyettese a Népszavának, ebben több dologról szó esett, ami nincs megnyugtatóan rendezve a magyar választási rendszerben.\r

","shortLead":"Interjút adott az NVI elnökhelyettese a Népszavának, ebben több dologról szó esett, ami nincs megnyugtatóan rendezve...","id":"20190415_Szavazo_halottak_ellenorizhetetlen_ajanlasi_rendszer__rengeteg_a_kerdes_a_valasztasi_rendszerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76fcfccb-ed8a-48b4-b7f2-d115c2d9cbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62df526-bbbb-4d9b-9eb0-339980431014","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Szavazo_halottak_ellenorizhetetlen_ajanlasi_rendszer__rengeteg_a_kerdes_a_valasztasi_rendszerben","timestamp":"2019. április. 15. 06:59","title":"Szavazó halottak, ellenőrizhetetlen ajánlási rendszer – rengeteg a kérdés a választási rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77a7b1-95be-4616-8857-cddbdacd38ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"300 millió forintot adott a kormány arra, hogy a nem épp ideális, de legalább védett magyarországi terepeken via ferratákat építsenek.","shortLead":"300 millió forintot adott a kormány arra, hogy a nem épp ideális, de legalább védett magyarországi terepeken via...","id":"20190414_Szazmilliokbol_alakitana_kalandpakka_vedett_teruleteket_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c77a7b1-95be-4616-8857-cddbdacd38ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bf7e9a-8156-451a-809f-150ff610e2a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Szazmilliokbol_alakitana_kalandpakka_vedett_teruleteket_a_kormany","timestamp":"2019. április. 14. 21:53","title":"Sziklamászó pályát akar a Gellért-hegyre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a kisfiú védelmére kelő élettársát is bántalmazta.","shortLead":"A férfi a kisfiú védelmére kelő élettársát is bántalmazta.","id":"20190416_Letartoztattak_az_otvoskonyi_ferfit_aki_eltorte_a_csecsemoje_karjat_mert_idegesitette_a_siras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e53f08d-ae02-47d9-904f-36d4e0a70c38","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Letartoztattak_az_otvoskonyi_ferfit_aki_eltorte_a_csecsemoje_karjat_mert_idegesitette_a_siras","timestamp":"2019. április. 16. 08:50","title":"Letartóztatták az ötvöskónyi férfit, aki eltörte a csecsemője karját, mert idegesítette a sírás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a97cb5-49da-47d6-85c5-cfe793cd4357","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190415_Pisztaciafagyiban_Magyarorszag_jobban_teljesit_dijat_nyert_Romaban_a_Fazekas_Cukraszda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a97cb5-49da-47d6-85c5-cfe793cd4357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4660e181-434e-4c77-aa0f-dd2da493d398","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Pisztaciafagyiban_Magyarorszag_jobban_teljesit_dijat_nyert_Romaban_a_Fazekas_Cukraszda","timestamp":"2019. április. 15. 14:26","title":"Pisztáciafagyiban Magyarország jobban teljesít: díjat nyert Rómában a Fazekas Cukrászda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A húsvéti slágertermékek idén sem változtak: mindenki sonkát, tojást és édességet akar venni. De mennyiért tudja ezt megtenni? ","shortLead":"A húsvéti slágertermékek idén sem változtak: mindenki sonkát, tojást és édességet akar venni. De mennyiért tudja ezt...","id":"20190416_Keszuljon_ket_napig_tart_majd_a_husveti_roham_a_boltban_es_a_piacon_mutatjuk_az_arakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae5410f-ed7c-429c-ab85-e78adb707c19","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Keszuljon_ket_napig_tart_majd_a_husveti_roham_a_boltban_es_a_piacon_mutatjuk_az_arakat","timestamp":"2019. április. 16. 17:45","title":"\"Olyan, mint a parasztsonka, csak nincsen benne csont\" – piacolni mentünk húsvét előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt, ki nem lesz alkalmas tanárnak, mondják szakértők, ezért változás jöhet ebben a rendszerben, írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt...","id":"20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ce835e-4baa-47c9-8441-26d8e2d6d1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","timestamp":"2019. április. 15. 06:03","title":"Több sebből vérzik a pedagógus alkalmassági vizsgálat, változás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"Gy.M.","category":"vilag","description":"Egy tragikus tűz kellett ahhoz, hogy a franciák, a hívők és a Párizsba látogató turisták számára is világossá váljon, mennyire rossz állapotban van a világ egyik legismertebb temploma, a párizsi Notre-Dame. Azt azonban egyelőre felbecsülni sem lehet, mennyi pénzt és időt emészt majd fel az újjáépítés.","shortLead":"Egy tragikus tűz kellett ahhoz, hogy a franciák, a hívők és a Párizsba látogató turisták számára is világossá váljon...","id":"20190416_notre_dame_tuz_katasztrofa_parizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b76255e-536b-4204-9a83-650efe686db0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_notre_dame_tuz_katasztrofa_parizs","timestamp":"2019. április. 16. 01:35","title":"Megmenekült a Notre-Dame a teljes pusztulástól – de most jön a neheze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]