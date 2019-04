Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c6f281f-c276-4389-bb5f-02b5b2b95a10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Assassin's Creed: Unity nem csak egy újabb rész az orgyilkosokról szóló szériából. Most arra is jó lehet, hogy a játékban látott modellek alapján helyreállítsák Párizs hétfőn majdnem megsemmisült ékkövét. ","shortLead":"Az Assassin's Creed: Unity nem csak egy újabb rész az orgyilkosokról szóló szériából. Most arra is jó lehet...","id":"20190417_notre_dame_tuz_ubisoft_assassins_creed_unity_videojatek_3d_tervezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c6f281f-c276-4389-bb5f-02b5b2b95a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eecda93-03de-4563-ab75-9a8efb3f5211","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_notre_dame_tuz_ubisoft_assassins_creed_unity_videojatek_3d_tervezes","timestamp":"2019. április. 17. 09:03","title":"Ez a játék annyira részletes, hogy segíthet megmenteni a leégett Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d33686-6534-4bde-8637-a3fec2f2e798","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Watch Dogs 2-t azért is szeretik sokan, mert viszonylag nagy szabadságot biztosít a felhasználónak. Egy játékos élt is a lehetőséggel. ","shortLead":"A Watch Dogs 2-t azért is szeretik sokan, mert viszonylag nagy szabadságot biztosít a felhasználónak. Egy játékos élt...","id":"20190415_watch_dogs_2_san_francisco_seta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79d33686-6534-4bde-8637-a3fec2f2e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6108b6f-1797-4a7d-9859-a9911cd8a728","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_watch_dogs_2_san_francisco_seta","timestamp":"2019. április. 15. 14:33","title":"Ilyen videót még nem látott: egy játékos keresztülsétált egész San Franciscón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendőrség garázdaság gyanúja miatt nyomozást indított.","shortLead":"A rendőrség garázdaság gyanúja miatt nyomozást indított.","id":"20190416_Biztonsagi_or_bantalmazott_egy_osztrak_not_a_hetvegi_hokidonton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86584271-4bb6-4ee4-9475-a74269017c6d","keywords":null,"link":"/sport/20190416_Biztonsagi_or_bantalmazott_egy_osztrak_not_a_hetvegi_hokidonton","timestamp":"2019. április. 16. 14:03","title":"Biztonsági őr bántalmazott egy osztrák nőt egy budapesti hokimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén összesen egy tankönyv közül „választhatnak” a franciatanárok, az viszont rossz.","shortLead":"Idén összesen egy tankönyv közül „választhatnak” a franciatanárok, az viszont rossz.","id":"20190416_FranciatanFranciatanarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzekarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2acbb3-fd72-475a-813c-0200bb957dcd","keywords":null,"link":"/elet/20190416_FranciatanFranciatanarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzekarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzek","timestamp":"2019. április. 16. 11:28","title":"Franciatanárok: teljes öncsonkítás a tankönyvjegyzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0bf83a9-9dc6-4d95-93dc-da1f506b936e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ötödikként állíthat listát az MSZP–P, ha nyilvántartásba veszik őket.","shortLead":"Ötödikként állíthat listát az MSZP–P, ha nyilvántartásba veszik őket.","id":"20190416_EPvalasztas_Otvenezer_ajanlast_adott_le_az_MSZPParbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0bf83a9-9dc6-4d95-93dc-da1f506b936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f16e166-d185-4272-85e4-e42a663db106","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_EPvalasztas_Otvenezer_ajanlast_adott_le_az_MSZPParbeszed","timestamp":"2019. április. 16. 11:23","title":"EP-választás: Ötvenezer ajánlást adott le az MSZP–Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többórás vitát követően a Magyar Teniszszövetség közgyűlése elfogadta kedden az elnökség 2018-as évi beszámolóját.","shortLead":"Többórás vitát követően a Magyar Teniszszövetség közgyűlése elfogadta kedden az elnökség 2018-as évi beszámolóját.","id":"20190416_magyar_teniszszovetseg_kozgyules_beszamolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce44a761-b851-4779-9fc4-79710d2df856","keywords":null,"link":"/sport/20190416_magyar_teniszszovetseg_kozgyules_beszamolo","timestamp":"2019. április. 16. 17:42","title":"Kivonult az \"ellenzék\" a teniszszövetség közgyűléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","shortLead":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","id":"20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adc9669-ed0a-4a82-99e2-157d74c3e8db","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","timestamp":"2019. április. 16. 20:55","title":"Kormányhivatalok: van, ahol már mindenki felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4074bc-221a-407d-8973-8f8c986d45cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Notre-Dame két harangtornyát kellett megvédeni bármi áron, különben még súlyosabb lett volna a katasztrófa. Az épület nagy részét és sok műkincset is sikerrel védtek meg a tűzoltók.","shortLead":"A Notre-Dame két harangtornyát kellett megvédeni bármi áron, különben még súlyosabb lett volna a katasztrófa. Az épület...","id":"20190416_Az_ido_es_a_szel_ellenunk_jatszott__beszamoltak_a_parizsi_tuzoltok_a_NotreDame_megmenteserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b4074bc-221a-407d-8973-8f8c986d45cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e33ea7-51db-421e-8a0b-ffa79bcab782","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Az_ido_es_a_szel_ellenunk_jatszott__beszamoltak_a_parizsi_tuzoltok_a_NotreDame_megmenteserol","timestamp":"2019. április. 16. 06:59","title":"\"Az idő és a szél ellenünk játszott\" – beszámoltak a párizsi tűzoltók a Notre-Dame megmentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]