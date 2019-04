A Gazprom vezérét fogadta Szijjártó Péter Budapesten

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6038a96a-ae10-4565-9383-5d946a5c8f07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, 15 perce játszott, amikor megszólaltak a tűzjelzők. Kicsivel később látta csak, hogy ég az épület.","shortLead":"Azt mondta, 15 perce játszott, amikor megszólaltak a tűzjelzők. Kicsivel később látta csak, hogy ég az épület.","id":"20190417_Megszolalt_az_orgonista_aki_epp_NotreDameban_jatszott_amikor_kiutott_a_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6038a96a-ae10-4565-9383-5d946a5c8f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d460b04f-6add-42eb-aa9d-29709c6b8b01","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Megszolalt_az_orgonista_aki_epp_NotreDameban_jatszott_amikor_kiutott_a_tuz","timestamp":"2019. április. 17. 15:41","title":"Megszólalt az orgonista, aki épp Notre-Dame-ban játszott, amikor kiütött a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Itt az új lista a legnagyobb adótartozókkal. ","shortLead":"Itt az új lista a legnagyobb adótartozókkal. ","id":"20190417_Tobb_mint_21_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_husos_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab7f662-1edc-4d46-899b-a7c788f43bf6","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Tobb_mint_21_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_egy_budapesti_husos_ceg","timestamp":"2019. április. 17. 05:10","title":"Több mint 2,1 milliárd forinttal tartozik a NAV-nak egy budapesti húsos cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9599cf5e-fc49-4757-8fbe-5532dc8baa1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az animáció – mint sok másik történelmi eseményről is – egy hollandiai, Leuvenben és Limburgban több kampuszon működő egyetemen készült, hogy a középiskola tanárok képzését segítse.","shortLead":"Az animáció – mint sok másik történelmi eseményről is – egy hollandiai, Leuvenben és Limburgban több kampuszon működő...","id":"20190416_Lenyugozo_video_igy_epult_a_Notre_Dame","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9599cf5e-fc49-4757-8fbe-5532dc8baa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236dc837-bbec-41e3-9757-8c56c4ffa202","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Lenyugozo_video_igy_epult_a_Notre_Dame","timestamp":"2019. április. 16. 09:25","title":"Lenyűgöző videó: így épült a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt közleményében azt írja: megalázó és sértő fotót közöltek Nagy Blankáról, nem kértek bocsánatot, és amíg ezt meg nem teszik, semelyik rendezvényükre nem mehetnek be.","shortLead":"A párt közleményében azt írja: megalázó és sértő fotót közöltek Nagy Blankáról, nem kértek bocsánatot, és amíg ezt meg...","id":"20190416_A_DK_kitiltja_a_Pestri_Sracokat_minden_esemenyerol_Nagy_Blanka_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a669367-74b9-41f1-b7e7-35fb3887b9c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_A_DK_kitiltja_a_Pestri_Sracokat_minden_esemenyerol_Nagy_Blanka_miatt","timestamp":"2019. április. 16. 15:36","title":"Minden eseményéről kitiltotta a DK a Pesti Srácokat Nagy Blanka miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b798a61-f820-4bce-8cf3-e4555fe3df4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos márka új SUV modelljével 4 másodpercnél kevesebb idő alatt letudható a 0-100-as sprint.","shortLead":"A csillagos márka új SUV modelljével 4 másodpercnél kevesebb idő alatt letudható a 0-100-as sprint.","id":"20190417_hivatalos_ime_az_510_loeros_uj_mercedes_glc_63_s_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b798a61-f820-4bce-8cf3-e4555fe3df4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec44677-270d-4d44-850f-6e9a7d418889","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_hivatalos_ime_az_510_loeros_uj_mercedes_glc_63_s_divatterepjaro","timestamp":"2019. április. 17. 11:21","title":"Hivatalos: íme az 510 lóerős új Mercedes-AMG GLC 63 S divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen szalagcímekkel futnak a közösségi médiában azok az (ál)hírek, amelyek a Notre-Dame-ban keletkezett tűz kapcsán kezdtek terjedni. És sajnos nagyon sokan meg is osztják őket, óriási lökést adva ezzel a hazugságoknak. ","shortLead":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen...","id":"20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d183b415-dd8f-4f77-b165-21f115ad820d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","timestamp":"2019. április. 17. 11:33","title":"Hajmeresztő álhírek terjednek a leégett Notre-Dame-ról, egyik durvább, mint a másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6f281f-c276-4389-bb5f-02b5b2b95a10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Assassin's Creed: Unity nem csak egy újabb rész az orgyilkosokról szóló szériából. Most arra is jó lehet, hogy a játékban látott modellek alapján helyreállítsák Párizs hétfőn majdnem megsemmisült ékkövét. ","shortLead":"Az Assassin's Creed: Unity nem csak egy újabb rész az orgyilkosokról szóló szériából. Most arra is jó lehet...","id":"20190417_notre_dame_tuz_ubisoft_assassins_creed_unity_videojatek_3d_tervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c6f281f-c276-4389-bb5f-02b5b2b95a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eecda93-03de-4563-ab75-9a8efb3f5211","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_notre_dame_tuz_ubisoft_assassins_creed_unity_videojatek_3d_tervezes","timestamp":"2019. április. 17. 09:03","title":"Ez a játék annyira részletes, hogy segíthet megmenteni a leégett Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","shortLead":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","id":"20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146a0826-eaea-4570-aa16-1f23c1c86ac5","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","timestamp":"2019. április. 16. 20:09","title":"Azt hitték, megolvadt, de megtalálták a Notre-Dame rézkakasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]