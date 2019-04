Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány által favorizált egyik bank vezetője is bejelentkezett érte, és nem mondható nagy meglepetésnek, hogy a háttérben felsejlik Mészáros Lőrinc alakja is.","shortLead":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány...","id":"20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68479178-949e-4033-8609-0a8a8a8f2ae5","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","timestamp":"2019. április. 20. 07:00","title":"A NER nagykutyái szálltak harcba Andy Vajna tévés örökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef24d666-498b-4b0a-8915-8855fcdc04d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét kormányellenes tüntetők vonultak az utcákra Belgrád belvárosában szombaton Aleksandar Vucsics szerb elnök lemondását követelve.","shortLead":"Ismét kormányellenes tüntetők vonultak az utcákra Belgrád belvárosában szombaton Aleksandar Vucsics szerb elnök...","id":"20190420_Szombaton_ujra_az_ellenzek_tuntetett_Belgradban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef24d666-498b-4b0a-8915-8855fcdc04d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d0fba3-0a23-4ad5-b401-7dafcbe2105a","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Szombaton_ujra_az_ellenzek_tuntetett_Belgradban","timestamp":"2019. április. 20. 21:17","title":"Szombaton újra az ellenzék tüntetett Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd293e05-914a-48e9-9639-313eab1066b1","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Amikor ezekben a napokban a csokinyuszik között válogatunk, valójában évezredek öröksége vesz körül minket. Bár a húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a hozzá tartozó szimbolikában és a szokások egy részében a pogány újjászületés-ünnepek élnek tovább. Sokan ezt valamiféle pogány-keresztény szembenállásként értelmezik, pedig valójában értékként is tekinthetünk rá.","shortLead":"Amikor ezekben a napokban a csokinyuszik között válogatunk, valójában évezredek öröksége vesz körül minket. Bár...","id":"20190420_husvet_poganysag_keresztenyseg_vallasok_szimbolum_nyul_husveti_nyuszi_tojas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd293e05-914a-48e9-9639-313eab1066b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9ff54c-a154-472a-a3b7-d7385c728fc4","keywords":null,"link":"/elet/20190420_husvet_poganysag_keresztenyseg_vallasok_szimbolum_nyul_husveti_nyuszi_tojas","timestamp":"2019. április. 20. 14:00","title":"A húsvét nem is igazán a vallásról szól, hanem rólunk, emberekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A vérontás, a fegyveres konfliktusok és az éhínség megállítását kérte Ferenc pápa a világtól húsvétvasárnapi Urbi és Orbi üzenetében, hagyományos ünnepi miséje után.","shortLead":"A vérontás, a fegyveres konfliktusok és az éhínség megállítását kérte Ferenc pápa a világtól húsvétvasárnapi Urbi és...","id":"20190421_A_verontas_megallitasat_surgette_e_papa_Urbi_et_Orbi_uzeneteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae25ecb9-b6e9-483e-adfa-d4429f7164cb","keywords":null,"link":"/kultura/20190421_A_verontas_megallitasat_surgette_e_papa_Urbi_et_Orbi_uzeneteben","timestamp":"2019. április. 21. 12:44","title":"A vérontás megállítását sürgette e pápa Urbi et Orbi üzenetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df29199-f721-4007-9661-4a4e3dd1badc","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Mercedes kompakt méretű dizájn-limuzinjából itt a második generáció. A négyajtós kupé szépen beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a Mercedes közönségének megfiatalítását. Ráadásul,továbbra is ott virít a „Made in Hungary” felirat a B-oszlop tövében.","shortLead":"A Mercedes kompakt méretű dizájn-limuzinjából itt a második generáció. A négyajtós kupé szépen beváltotta a hozzáfűzött...","id":"20190421_magyar_kecskemeti_mercedes_cka_coupe_teszt_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9df29199-f721-4007-9661-4a4e3dd1badc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96dd087-cbb2-4023-83d6-78e400b0b450","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_magyar_kecskemeti_mercedes_cka_coupe_teszt_menetproba","timestamp":"2019. április. 21. 12:30","title":"Mercedes CLA Coupé-menetpróba: mit tud az új kecskeméti autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a114cb-2ac7-423a-a919-b26a926ec12b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester City az angol labdarúgó-bajnokságban vett revánsot a Tottenham Hotspurön, miután a Premier League 35. fordulójának szombati rangadóján házigazdagént 1-0-ra legyőzte a londoni csapatot.","shortLead":"A Manchester City az angol labdarúgó-bajnokságban vett revánsot a Tottenham Hotspurön, miután a Premier League 35...","id":"20190420_Elegtetelt_vett_a_Manchester_City_a_Tottenhamen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8a114cb-2ac7-423a-a919-b26a926ec12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b75ee12-01ff-4b09-8e34-2727b0089568","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Elegtetelt_vett_a_Manchester_City_a_Tottenhamen","timestamp":"2019. április. 20. 16:10","title":"Elégtételt vett a Manchester City a Tottenhamen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.","id":"20190420_Marad_a_szep_ido_bar_az_ejszaka_felhos_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4445bc-06f4-4cdb-b909-574083c9eff8","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Marad_a_szep_ido_bar_az_ejszaka_felhos_lehet","timestamp":"2019. április. 20. 15:38","title":"Marad a szép idő, bár az éjszaka felhős lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) megállapította, hogy a Vadhajtások portál munkatársa jogsértő módon viselkedett, amikor a Demokratikus Koalíció aláírásgyűjtését megzavarta egy focilabdával a Nyugati téren.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) megállapította, hogy a Vadhajtások portál munkatársa jogsértő módon viselkedett...","id":"20190419_Jogserto_volt_hogy_a_Vadhajtasok_szerzoje_focilabdaval_rugdosta_a_DKsokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce840b5d-bf57-4f4c-a3df-457f787eca79","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Jogserto_volt_hogy_a_Vadhajtasok_szerzoje_focilabdaval_rugdosta_a_DKsokat","timestamp":"2019. április. 19. 20:15","title":"Jogsértő volt, hogy a Vadhajtások szerzője focilabdával rugdosta a DK-sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]