Farkas Flóriánról legutóbb akkor írtunk, amikor arról emlékeztünk meg, hogy hosszú útja lassan elvezet a bukáshoz. „Se miniszterelnöki biztosi címe, se saját szervezete nincs már az évtizedeken keresztül az ország legmeghatározóbb, egyben leghírhedtebb roma politikusának, Farkas Flóriánnak. Legfeljebb az EP-választásokig úszhatja meg a számonkérést” – írtuk.

Most a kormányközeli Magyar Hírlap kérdezte meg, egy teljesen más ügyről, az EP-választásról a politikust. Kiderült, a Lungo Drom kiáll Orbán 7 pontja mellett – mondta.

A cigányság sorsát is meghatározhatja az EP-választás eredménye, óriási a tét. A tét családunk, gyermekeink jövője, kultúránk, nemzeti függetlenségünk. Aki a migrációt támogatja, annak nem érték a nemzet, a család, a kereszténység.

Tavaly márciusban Orbán nyíltan fenyegette Miskolcot, és migránsozta a romákat:

Volt itt, amikor ebbe a városba a városon kívülről tömegesen bevándoroltak. Látták, mi lett belőle. A miskolci emberek pontosan tapasztalták már, mi van akkor... pedig azok az emberek, akik ide bejöttek, ők Magyarország területéről jöttek Miskolcra. Most képzeljék el, mikor az országhatáron kívül érkeznek kultúrájukban, szokásukban, életfelfogásukban tőlünk teljesen különböző emberek.

Most Farkas Flórián azt mondta:

Nem szabad megengednünk, hogy a migránsok szabadon jöjjenek be az országunkba, magukkal hozva a rasszizmust, a terrorizmust és a nőgyűlöletet. Mi azt szeretnénk, hogy az asszonyaink, lányaink egyedül is kimehessenek az utcára, ne kelljen félniük erőszakos cselekedetektől, mint ahogyan arra számos példát láttunk azon országokban, melyek nagy számban fogadtak be migránsokat.