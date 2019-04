Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa3417b-458c-49e0-9499-7dc5572d16fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a szibériai tudósokat is meglepte, mennyire jó állapotban konzerválta a természet a 42 ezer évvel ezelőtt elhullott állat maradványát.","shortLead":"Még a szibériai tudósokat is meglepte, mennyire jó állapotban konzerválta a természet a 42 ezer évvel ezelőtt elhullott...","id":"20190424_folyekony_verminta_csiko_mamutmuzeum_sziberia_jakutfold_lenszkaja_lo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa3417b-458c-49e0-9499-7dc5572d16fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a174998b-5411-4a8c-b451-96122507d0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_folyekony_verminta_csiko_mamutmuzeum_sziberia_jakutfold_lenszkaja_lo","timestamp":"2019. április. 24. 13:03","title":"Folyékony vért találtak egy 42 000 éves lóban, ez sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04e28f7-ff2d-483b-bfce-4bef109be383","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök az osztrák hatóságok által körözött motorokat foglaltak le a Kiszombornál lévő határátkelőn.","shortLead":"A magyar rendőrök az osztrák hatóságok által körözött motorokat foglaltak le a Kiszombornál lévő határátkelőn.","id":"20190423_Harombol_ket_motor_lopott_volt_a_roman_autos_szallitmanyaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d04e28f7-ff2d-483b-bfce-4bef109be383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5329cfd-2c8c-4f4f-beaf-a19f79e0f32f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Harombol_ket_motor_lopott_volt_a_roman_autos_szallitmanyaban","timestamp":"2019. április. 23. 14:01","title":"Háromból két motor lopott volt egy román autós szállítmányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11962802-21b6-4047-b0fe-9efa1ca873fe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre aztán végképp nem gondolna.","shortLead":"Erre aztán végképp nem gondolna.","id":"20190424_Tronok_harca_a_Brant_jatszo_szinesz_bevallotta_mit_vitt_magaval_a_forgatasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11962802-21b6-4047-b0fe-9efa1ca873fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b27235-0731-4581-abcc-4f46a7b6a980","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Tronok_harca_a_Brant_jatszo_szinesz_bevallotta_mit_vitt_magaval_a_forgatasrol","timestamp":"2019. április. 24. 15:21","title":"Trónok harca: a Brant játszó színész bevallotta, mit vitt magával a forgatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190424_Greczy_Zsolt_Neveletlenseg_Dobrev_Klarat_Gyurcsany_Ferencnenek_hivni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd759438-08b3-4da6-ac1c-9c55653fe305","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Greczy_Zsolt_Neveletlenseg_Dobrev_Klarat_Gyurcsany_Ferencnenek_hivni","timestamp":"2019. április. 24. 08:36","title":"Gréczy Zsolt: Neveletlenség Dobrev Klárát Gyurcsány Ferencnének hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lánchíd felújításának előkészítése csúszik, viszont a híd és az Alagút felújításával párhuzamosan átalakítják a Clark Ádám teret és a Széchenyi teret is. Az alapelvek értelmében a Lánchíd környékén véget ér a gépjárművek uralma, a gyalogos-, kerékpáros- és tömegközlekedést fogják előtérbe helyezni. A Clark Ádám téren kisebb lesz a körforgalom, a Széchenyi téren megszűnik, a Bazilika és a Budai Vár között gyalogostengelyt alakítanak ki, több lesz a zebra és a zöldfelület.","shortLead":"A Lánchíd felújításának előkészítése csúszik, viszont a híd és az Alagút felújításával párhuzamosan átalakítják a Clark...","id":"20190424_A_Lanchid_mindket_oldalan_veget_er_az_autok_uralma_elerkezik_a_gyalogoskanaan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3340f96e-f818-453e-8d5e-3b0c398d4492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_A_Lanchid_mindket_oldalan_veget_er_az_autok_uralma_elerkezik_a_gyalogoskanaan","timestamp":"2019. április. 24. 12:18","title":"A Lánchíd mindkét oldalán véget ér az autók uralma, elérkezik a gyalogoskánaán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A munkájuk szólíthatja külföldre őket, ráadásul huzamosabb ideig ott élhetnek.\r

","shortLead":"A munkájuk szólíthatja külföldre őket, ráadásul huzamosabb ideig ott élhetnek.\r

","id":"20190423_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_Afrikaba_koltozhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bd806a-7a38-48f8-937b-310f58b7610b","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_Afrikaba_koltozhet","timestamp":"2019. április. 23. 12:01","title":"Harry herceg és Meghan Markle Afrikába költözhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányfő arra figyelmeztet, hogy a több mint 320 halálos áldozatot követelő terrortámadásokban közreműködő szélsőségesek közül többen továbbra is szökésben vannak. ","shortLead":"A kormányfő arra figyelmeztet, hogy a több mint 320 halálos áldozatot követelő terrortámadásokban közreműködő...","id":"20190423_sri_lanka_ujabb_terrortamadas_merenylet_szelsosegesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec0cb62-4f98-44e9-8217-3bd426eb8836","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_sri_lanka_ujabb_terrortamadas_merenylet_szelsosegesek","timestamp":"2019. április. 23. 17:46","title":"Újabb merényletekre számítanak Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a szabadban is tudnak sétálni korábban otthonukhoz kötött Parkinson-kóros páciensek kanadai kutatók egy új kezelésének köszönhetően. A szakértők szerint az eredmények nagy reményekre adnak okot. ","shortLead":"Már a szabadban is tudnak sétálni korábban otthonukhoz kötött Parkinson-kóros páciensek kanadai kutatók egy új...","id":"20190423_parkinson_kor_kezeles_setalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02598b9-a55d-40f5-a166-eb923f59737f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_parkinson_kor_kezeles_setalas","timestamp":"2019. április. 23. 18:03","title":"Áttörést értek el kanadai kutatók a Parkinson-kóros betegek kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]