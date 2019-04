Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8c08af5-6262-46eb-b725-4200842c9406","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az SS Iron Crown szállítóhajót a második világháborúban érte torpedó. Az óceán fenekén 77 éve fekvő roncsról most képeket tette közzé a kutatók. ","shortLead":"Az SS Iron Crown szállítóhajót a második világháborúban érte torpedó. Az óceán fenekén 77 éve fekvő roncsról most...","id":"20190424_masodik_vilaghaborus_hajoroncs_ausztralia_torpedo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c08af5-6262-46eb-b725-4200842c9406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2076e8af-d697-42e0-97e4-0944c8eb23c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_masodik_vilaghaborus_hajoroncs_ausztralia_torpedo","timestamp":"2019. április. 24. 11:33","title":"Világháborús hajóroncsra bukkantak 700 méter mélyen Ausztrália partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg számolta ki az indexet a tavaly év végi árakra alapozva.","shortLead":"A Bloomberg számolta ki az indexet a tavaly év végi árakra alapozva.","id":"20190425_Meg_fog_lepodni_hol_a_legolcsobb_egy_konnyu_reggeli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddf02f2-d7cb-481c-a9c7-f03efca4a250","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Meg_fog_lepodni_hol_a_legolcsobb_egy_konnyu_reggeli","timestamp":"2019. április. 25. 06:45","title":"Meg fog lepődni, hol a legolcsóbb egy könnyű reggeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2a64bc-9da2-47b4-bb9a-9e0f30ce4db5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Iggy Pop, Thirty Seconds To Mars, Zaz, Ziggy Marley, illetve Tankcsapda, Wellhello,Quimby – csak néhány név az idei felhozatalból. 2019-ben a Planet 8 fantázianevet viseli a leghosszabb szabadtéri fesztivál.



","shortLead":"Iggy Pop, Thirty Seconds To Mars, Zaz, Ziggy Marley, illetve Tankcsapda, Wellhello,Quimby – csak néhány név az idei...","id":"20190424_A_varos_legnagyobb_szabadteri_hiphoporuletevel_nyit_csutortokon_Budapest_Park","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f2a64bc-9da2-47b4-bb9a-9e0f30ce4db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95d7422-0fbf-40fb-b7e2-8a30633f7a45","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_A_varos_legnagyobb_szabadteri_hiphoporuletevel_nyit_csutortokon_Budapest_Park","timestamp":"2019. április. 24. 11:53","title":"A város legnagyobb szabadtéri hiphop-őrületével nyit a Budapest Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd24985e-341a-43af-986c-74d59ced6f37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régi NDK-technikát szépen felújították és némi modernséggel is megfűszerezték a kis Trabit. ","shortLead":"A régi NDK-technikát szépen felújították és némi modernséggel is megfűszerezték a kis Trabit. ","id":"20190424_ledes_menetfennyel_hodit_ez_a_regiuj_trabant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd24985e-341a-43af-986c-74d59ced6f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9f791f-cf5c-431b-83a8-4edf191d4d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_ledes_menetfennyel_hodit_ez_a_regiuj_trabant","timestamp":"2019. április. 24. 06:41","title":"LED-es menetfénnyel hódít ez a régi-új Trabant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy a Mars belsejéből eredő mozgást észlelt a bolygó felszínén dolgozó InSight űrszonda. ","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy a Mars belsejéből eredő mozgást észlelt a bolygó felszínén dolgozó InSight űrszonda. ","id":"20190423_renges_marsrenges_insight_urszonda_szeizmometer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4afc40-dc39-44f9-ba8a-ee3b90780aa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_renges_marsrenges_insight_urszonda_szeizmometer","timestamp":"2019. április. 23. 19:33","title":"Rengést észlelt a Marson az Insight űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40284b69-594f-4c26-93b5-47832ea9e4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tömegével kell szembenézniük nap mint nap a határon túli magyaroknak, ha a nyelvüket vagy a nemzeti jelképeiket szeretnék használni. Az önkormányzati, közigazgatási és iskolaépületek magyar feliratai miatt például több mint száz per van folyamatban. A csütörtökön megjelent HVG-ben részletesen olvashatnak arról: Erdélyben például úton-útfélen feljelentik azokat az önkormányzatokat vagy szervezeteket, amelyek a magyar piros-fehér-zöld lobogót használják.","shortLead":"Tömegével kell szembenézniük nap mint nap a határon túli magyaroknak, ha a nyelvüket vagy a nemzeti jelképeiket...","id":"20190425_Hataron_tuli_magyarok__jogukban_all_hallgatni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40284b69-594f-4c26-93b5-47832ea9e4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d6f88f-bab0-4673-bfd5-5a15ce2684cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Hataron_tuli_magyarok__jogukban_all_hallgatni","timestamp":"2019. április. 25. 16:20","title":"Határon túli magyarok – jogukban áll hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8270f87c-1a66-4e26-8884-982f7c41bb5e","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Két dolog felbecsülhetetlen, bár mindkettőt csak akkor értékeljük, amikor épp nincs – az időről és az egészségről van szó. A siker üldözése közben sokszor mindkettőt elveszítjük, majd amikor erre rájövünk, pénzen próbáljuk meg visszavásárolni legalább az egyiket. Pedig érdemesebb lenne inkább menet közben odafigyelni, mit és mire áldozunk.","shortLead":"Két dolog felbecsülhetetlen, bár mindkettőt csak akkor értékeljük, amikor épp nincs – az időről és az egészségről van...","id":"HVG_konferencia_20190404_Siker_egeszsegert_cserebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8270f87c-1a66-4e26-8884-982f7c41bb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59238cf1-5b69-4471-83fd-3d3abd753cd4","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20190404_Siker_egeszsegert_cserebe","timestamp":"2019. április. 24. 11:10","title":"Siker egészségért cserébe? - A tudatos egészség koncepciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltjének választási programja nem sokkal hosszabb, mint a Fideszé, de legalább konkrét javaslatok is szerepelnek benne. Például egy jogállamiságot ellenőrző testület létrehozása, fiatal családoknak járó kedvezményes lakáshitel és az európai FBI létrehozása. ","shortLead":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltjének választási programja nem sokkal hosszabb, mint a Fideszé, de legalább konkrét...","id":"20190424_Manfred_Weber_12_pontja_neppart_ep_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c844c8-7fe3-4a5d-9c4d-28c1343d4434","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Manfred_Weber_12_pontja_neppart_ep_valasztas","timestamp":"2019. április. 24. 06:30","title":"Rossz idők várnak Orbán Viktorra, ha teljesül Manfred Weber 12 pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]