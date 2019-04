Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cc7b50d-cd60-49cc-afcd-9d64af927327","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Ha 5 másodpercig a mobilodat bámulod, akkor 70 méteren keresztül vakon vezeted az autót. Olyan vagy, mint egy időzített bomba.\"","shortLead":"\"Ha 5 másodpercig a mobilodat bámulod, akkor 70 méteren keresztül vakon vezeted az autót. Olyan vagy, mint...","id":"20190424_kreszmenok_5_resz_mobilozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc7b50d-cd60-49cc-afcd-9d64af927327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c72916-bebd-4b16-8668-11ec7f3c2d35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_kreszmenok_5_resz_mobilozas","timestamp":"2019. április. 24. 16:17","title":"A magyar Sheldon szépen helyreteszi a vezetés közben mobilozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13359-f158-4951-9f17-104c149ba0ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Szergej Pogorelov 44 éves volt.","shortLead":"Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Szergej Pogorelov 44 éves volt.","id":"20190424_szergej_pogorelov_orosz_kezilabdazo_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e13359-f158-4951-9f17-104c149ba0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b8a5fd-e1a6-470e-a9c1-62c7d00df815","keywords":null,"link":"/sport/20190424_szergej_pogorelov_orosz_kezilabdazo_gyasz","timestamp":"2019. április. 24. 19:13","title":"Meghalt a legendás orosz kézilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6abd78-96e0-46f4-84f5-90bd39b268f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha megjelenik egy új csúcstelefon, a JerryRigEverything YouTube-csatorna üzemeltetője megvizsgálja, mennyire ellenálló. A nemrég bemutatott Huawei P30 Pro, a jelenlegi egyik legjobb androidos telefon sem úszta meg a tortúratesztet.\r

","shortLead":"Ha megjelenik egy új csúcstelefon, a JerryRigEverything YouTube-csatorna üzemeltetője megvizsgálja, mennyire ellenálló...","id":"20190424_huawei_p30_pro_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt_strapateszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a6abd78-96e0-46f4-84f5-90bd39b268f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5e8e21-b74a-4db2-a408-951942128bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_huawei_p30_pro_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt_strapateszt","timestamp":"2019. április. 24. 11:03","title":"Jónak jó, de mennyire ellenálló? Nézze meg a Huawei P30 Pro tortúratesztjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b1a53b-7a1c-4210-b7a6-856d3b24d297","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szaharai porral keveredik a csapadékzóna, az eredmény látványos saras eső lehet.","shortLead":"Szaharai porral keveredik a csapadékzóna, az eredmény látványos saras eső lehet.","id":"20190423_Saras_eso_erkezik_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13b1a53b-7a1c-4210-b7a6-856d3b24d297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636ba8a8-ec6d-4e4f-aaf3-e61338b4f34b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_Saras_eso_erkezik_Magyarorszagra","timestamp":"2019. április. 23. 14:49","title":"Saras eső érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45241f81-84f8-41e2-b5bf-f283ad08760a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla vezérigazgatója Elon Musk bejelentette, hogy két éven belül már olyan autókat is gyártanak majd, amelyekből hiányzik a kormánykerék.","shortLead":"A Tesla vezérigazgatója Elon Musk bejelentette, hogy két éven belül már olyan autókat is gyártanak majd, amelyekből...","id":"20190424_tesla_robotaxi_kormany_nelkuli_auto_onvezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45241f81-84f8-41e2-b5bf-f283ad08760a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0e2389-2021-4a1b-aa1a-3820173db2d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_tesla_robotaxi_kormany_nelkuli_auto_onvezeto","timestamp":"2019. április. 24. 14:25","title":"Valami hiányzik ebből a Teslából. Ja igen, a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16751d7-8dcd-4ec1-ac49-1ad53f993529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végre egy értelmes válasz a kérdésre, hogy mi legyen az ünnepi maradékkal.","shortLead":"Végre egy értelmes válasz a kérdésre, hogy mi legyen az ünnepi maradékkal.","id":"20190423_NoAr_husveti_kihivasa_aktualisabb_nem_is_lehetne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f16751d7-8dcd-4ec1-ac49-1ad53f993529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c479289-a718-4674-9c4e-1ae84a2c54c7","keywords":null,"link":"/elet/20190423_NoAr_husveti_kihivasa_aktualisabb_nem_is_lehetne","timestamp":"2019. április. 23. 09:18","title":"NoÁr húsvéti kihívása aktuálisabb nem is lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár ősszel még arról volt szó, hogy a 2019 elején érkező nagy frissítőcsomagnak már a Sets nevű funkció is része lesz, a jelek szerint erre többé már nem kell várni.","shortLead":"Bár ősszel még arról volt szó, hogy a 2019 elején érkező nagy frissítőcsomagnak már a Sets nevű funkció is része lesz...","id":"20190424_microsoft_windows_10_frissites_sets","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2821240f-ced9-4bdc-a415-f9e55e11a3d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_microsoft_windows_10_frissites_sets","timestamp":"2019. április. 24. 09:03","title":"Elkaszálta a Microsoft a funkciót, ami a Windows 10 nagy újdonsága lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak szavazás kapcsán lehetett kérdést feltenni az instagramos sztorikban, mostantól viszont \"tesztelni\" is lehet a követőket.","shortLead":"Eddig csak szavazás kapcsán lehetett kérdést feltenni az instagramos sztorikban, mostantól viszont \"tesztelni\" is lehet...","id":"20190424_instagram_tortenetek_instagram_stories_kerdes_kvizkerdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8d0aa4-3d0b-4d18-b71c-f5af87b51277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_instagram_tortenetek_instagram_stories_kerdes_kvizkerdes","timestamp":"2019. április. 24. 18:33","title":"Jött egy szuper új funkció az Instagramba, és hamar rá lehet kattanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]