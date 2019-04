Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"414ef0c0-a02d-4010-8f92-4ac585217243","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az is kiderült, hol, mennyi lesz a belépő.","shortLead":"Az is kiderült, hol, mennyi lesz a belépő.","id":"20190425_Szombaton_nyitnak_a_strandok_Budapesten_keszuljon_a_libaborre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=414ef0c0-a02d-4010-8f92-4ac585217243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c900e216-3625-40c3-8ee1-2ecff4ce5bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Szombaton_nyitnak_a_strandok_Budapesten_keszuljon_a_libaborre","timestamp":"2019. április. 25. 12:48","title":"Szombaton nyitnak a strandok Budapesten, készüljön a libabőrre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb68e4d-1150-4b5b-82d8-8204bf00ada9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190424_Birodalmi_pompa_fogadta_Orban_Kazahsztanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cb68e4d-1150-4b5b-82d8-8204bf00ada9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176459d0-a879-4d4a-b2d7-83d2e9edfe73","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Birodalmi_pompa_fogadta_Orban_Kazahsztanban","timestamp":"2019. április. 24. 10:09","title":"Birodalmi pompa fogadta Orbánt Kazahsztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hetekben megsokasodhatnak a választókat befolyásolni próbáló anyagok a Twitteren, a mikroblog ezért egy új eszközt ad a felhasználók kezébe, amivel jelenthetők a megtévesztő tartalmak. ","shortLead":"A következő hetekben megsokasodhatnak a választókat befolyásolni próbáló anyagok a Twitteren, a mikroblog ezért egy új...","id":"20190425_twitter_alhirek_ep_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538d122-6f54-4f57-90e2-f958c31cfdf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_twitter_alhirek_ep_valasztas_2019","timestamp":"2019. április. 25. 16:33","title":"Félnek a Twitternél, hogy álhírek lepik el a netet az EP-választásokkor, úgyhogy bevetnek egy új eszközt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d279ac61-b08e-4391-bf3c-1a6ee37f3641","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Ustream alapítója, Fehér Gyula otthagyta az IBM-et, hogy Pistyur Veronikával, a Bridge Budapest vezetőjével és ismert milliárdosokkal közös befektetőcéget indítson, saját vagyonából 500 millió forinttal szállt be. A befektetőcég tervezett költségvetése 20 millió euró, ennyi pénzből szeretnék levadászni Kelet-Európa legígéretesebb kezdő startupjait. Kettőt már találtak is. Fehér Gyulával és Pistyur Veronikával beszélgettünk.","shortLead":"A Ustream alapítója, Fehér Gyula otthagyta az IBM-et, hogy Pistyur Veronikával, a Bridge Budapest vezetőjével és ismert...","id":"20190424_Ulhetne_a_cegeert_kapott_milliardokon_de_hajtja_az_adrenalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d279ac61-b08e-4391-bf3c-1a6ee37f3641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0aedd3-6351-404c-b90a-dd93209ab733","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Ulhetne_a_cegeert_kapott_milliardokon_de_hajtja_az_adrenalin","timestamp":"2019. április. 24. 13:20","title":"Ülhetne a cégéért kapott tízmilliárdokon, de hajtja az adrenalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg öt éve egyetlen kerület akadt, ahol 40 százalék fölötti volt a nagyon jó állapotú eladásra kínált lakások aránya, most már a főváros több, mint harmadában ez a helyzet.","shortLead":"Míg öt éve egyetlen kerület akadt, ahol 40 százalék fölötti volt a nagyon jó állapotú eladásra kínált lakások aránya...","id":"20190424_Egyre_tobb_jo_lakast_lehet_Budapesten_venni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd74580-d62a-4316-b73b-3968e520a277","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190424_Egyre_tobb_jo_lakast_lehet_Budapesten_venni","timestamp":"2019. április. 24. 10:00","title":"Egyre több jó lakást lehet Budapesten venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos menetteljesítményeket ezúttal tágas utas- és csomagtérrel kombinálták. ","shortLead":"A sportos menetteljesítményeket ezúttal tágas utas- és csomagtérrel kombinálták. ","id":"20190424_csaladapak_alma_lehet_ez_a_290_loeros_uj_skoda_octavia_rs_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5327c1e1-3b6c-4a3c-a924-a66d49d9d1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_csaladapak_alma_lehet_ez_a_290_loeros_uj_skoda_octavia_rs_kombi","timestamp":"2019. április. 24. 13:21","title":"Családapák álma lehet ez a 290 lóerős új Skoda Octavia RS kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53622678-7cb3-4bb5-8bf0-0b3ec5a622e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Most kezdenénk a zöldülést? Ezer kérdésünk van, amire választ várnánk? Akkor irány a Zöldülők Vására április 27-én, szombaton a IX. kerületi Élesztőházban. ","shortLead":" Most kezdenénk a zöldülést? Ezer kérdésünk van, amire választ várnánk? Akkor irány a Zöldülők Vására április 27-én...","id":"20190425_Minden_ami_zold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53622678-7cb3-4bb5-8bf0-0b3ec5a622e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6d97c2-3693-4ed1-83a0-6aedab1fc75c","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Minden_ami_zold","timestamp":"2019. április. 25. 19:13","title":"Minden, ami zöld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c53933-3b77-4fb8-a0ca-f02b01fc3ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kimaradt a Puskás Futball Kft. beszámolójából a bevételek részletezése, pedig lett volna miről írni. De legalább az kiderül, hogy többet kellett a mezekért fizetni, mint az utolsó olyan évben, amikor nem 2rule-ba öltöztek a focisták.","shortLead":"Kimaradt a Puskás Futball Kft. beszámolójából a bevételek részletezése, pedig lett volna miről írni. De legalább...","id":"20190424_Rejtegetik_Felcsuton_mibol_volt_penz_a_fociklub_14_millios_atlagbereire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4c53933-3b77-4fb8-a0ca-f02b01fc3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d92948c-f9f7-4532-bde1-14f3ad441099","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Rejtegetik_Felcsuton_mibol_volt_penz_a_fociklub_14_millios_atlagbereire","timestamp":"2019. április. 24. 12:27","title":"Rejtegetik Felcsúton, miből volt pénz a fociklub 1,4 milliós átlagbéreire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]