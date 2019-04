Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező bejutott a nyolcaddöntőbe az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező bejutott a nyolcaddöntőbe az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás...","id":"20190429_fucsovics_marton_munchen_tenisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d298e3d1-3a70-4c65-bdfc-b9d1e8ba5769","keywords":null,"link":"/sport/20190429_fucsovics_marton_munchen_tenisz","timestamp":"2019. április. 29. 19:10","title":"Nagy csatában jutott tovább Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Vadonatúj szemléletű tanulmány jelent meg a minap a The Lancet Psychiatry online felületén. A személyiségünktől is függ, melyik alvászavar-típusban szenvedünk, ami meghatározhatja azt is, hogyan gyógyulunk ki belőle. Kik hajlamosak a krónikus alvászavarokra? Kik kevésbé?","shortLead":"Vadonatúj szemléletű tanulmány jelent meg a minap a The Lancet Psychiatry online felületén. A személyiségünktől is...","id":"20190429_Alvaszavar_es_szemelyisegtipusok__On_melyikbe_tartozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43f068a-1093-4d89-85b0-539ee6c1affe","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Alvaszavar_es_szemelyisegtipusok__On_melyikbe_tartozik","timestamp":"2019. április. 29. 09:16","title":"Alvászavar és személyiségtípusok – Ön melyikbe tartozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c593de5a-98a6-4bd2-8c08-28d0225756a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség tűzszerészei hatástalanították, azt a második világháborús robbanószerkezetet, amely április elején, a Bozsik Stadion átépítése közben került elő a földből.","shortLead":"A Magyar Honvédség tűzszerészei hatástalanították, azt a második világháborús robbanószerkezetet, amely április elején...","id":"20190428_Igy_hatastalanitottak_a_Bozsik_Stadion_melletti_bombat__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c593de5a-98a6-4bd2-8c08-28d0225756a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16301c7a-0bf4-412a-b49c-20fa3b1e172f","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Igy_hatastalanitottak_a_Bozsik_Stadion_melletti_bombat__fotok","timestamp":"2019. április. 28. 12:13","title":"Sikerült hatástalanítani a Bozsik Stadion melletti bombát - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c9aa7b-f92c-4151-8f8b-618ea43f241e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Varga Dénes, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo csapatkapitánya így biztosan kihagyja a ZF-Eger elleni elődöntős párharc szerdai első mérkőzését. ","shortLead":"Varga Dénes, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo csapatkapitánya így biztosan kihagyja a ZF-Eger elleni elődöntős párharc...","id":"20190429_varga_denes_felfuggesztes_jatekjog_vizilabda_utes_fegyelmi_eljaras_ftc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0c9aa7b-f92c-4151-8f8b-618ea43f241e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625f1189-21f4-4019-b88f-b69e0883f855","keywords":null,"link":"/sport/20190429_varga_denes_felfuggesztes_jatekjog_vizilabda_utes_fegyelmi_eljaras_ftc","timestamp":"2019. április. 29. 14:55","title":"Megütötte ellenfelét, felfüggesztették az olimpiai bajnok pólóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezzel a megoldással tennék \"olcsóbbá\" a megújítható energiaforrásokkal termelt áramot.","shortLead":"Ezzel a megoldással tennék \"olcsóbbá\" a megújítható energiaforrásokkal termelt áramot.","id":"20190428_nemetorszag_szen_dioxid_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22ff61d-1b44-4295-bece-fd2139d72d80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_nemetorszag_szen_dioxid_ado","timestamp":"2019. április. 28. 15:03","title":"Füstadó bevezetését fontolgatja Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 21-én Londonban debütál majd a Honor három új mobilja, ezúttal a Honor 20 Próról derült ki egy érdekes információ.","shortLead":"Május 21-én Londonban debütál majd a Honor három új mobilja, ezúttal a Honor 20 Próról derült ki egy érdekes információ.","id":"20190429_honor_20_pro_okostelefon_android_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34939ff-dd08-4853-b96e-39abf945d579","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_honor_20_pro_okostelefon_android_kamera","timestamp":"2019. április. 29. 13:33","title":"A Honor új csúcsmobiljában is benne lehet a Huawei P30 Pro legütősebb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"405 forint lesz egy liter benzin szerdától, a gázolajé 411-re emelkedik.","shortLead":"405 forint lesz egy liter benzin szerdától, a gázolajé 411-re emelkedik.","id":"20190429_Dragulnak_az_uzemanyagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294017b0-d0d5-445f-b044-b0dea2e552a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Dragulnak_az_uzemanyagok","timestamp":"2019. április. 29. 15:05","title":"Ismét 400 forint fölé emelik a benzin árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d38ca5-c44d-4aae-9184-d4179f68013b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak kelet-európai specialitás a mindent 120 ezer kilométerre visszatekerünk filozófia.","shortLead":"Nem csak kelet-európai specialitás a mindent 120 ezer kilométerre visszatekerünk filozófia.","id":"20190429_oratekeres_kilometerora_hasznalt_auto_atveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4d38ca5-c44d-4aae-9184-d4179f68013b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6fd764-ee4d-43ba-9af6-9bfd0abd6a26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_oratekeres_kilometerora_hasznalt_auto_atveres","timestamp":"2019. április. 29. 16:26","title":"Azért Amerikában is nagyban megy az óratekerés az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]