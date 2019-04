Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16c926c6-2ba9-44cc-ae6b-37ac1ec75be5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkozott a kínai Nubia Red Magic 3 készüléke, amivel a játszani szeretőket célozza a gyártó. A hardver is ennek megfelelő erősségű lett. ","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott a kínai Nubia Red Magic 3 készüléke, amivel a játszani szeretőket célozza a gyártó...","id":"20190429_nubia_red_magic_3_ventilator_8k_video_rogzitese_gamer_telefon_jatekra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c926c6-2ba9-44cc-ae6b-37ac1ec75be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91645818-3792-4db6-a289-015b7cbd99db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_nubia_red_magic_3_ventilator_8k_video_rogzitese_gamer_telefon_jatekra","timestamp":"2019. április. 29. 13:03","title":"Jött egy nagyon erős telefon: 12 GB RAM, 8K-s videók, miniventilátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec22c89-d05a-4069-a1da-ccf89866679d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettős fronthatás lesz. ","shortLead":"Kettős fronthatás lesz. ","id":"20190428_idojaras_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ec22c89-d05a-4069-a1da-ccf89866679d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2babd7a2-67ea-4400-ad0c-983467e7a747","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_idojaras_vasarnap","timestamp":"2019. április. 28. 07:57","title":"Dilemmázik az időjárás vasárnap: essen vagy fújjon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Egy miniszter és egy államtitkár is megkönnyezte a hortobágyi tájat, de az MTI Szent György-napi tudósítása amúgy is egy időutazás.","shortLead":"Egy miniszter és egy államtitkár is megkönnyezte a hortobágyi tájat, de az MTI Szent György-napi tudósítása amúgy is...","id":"20190427_Miert_is_telne_el_kampanyolas_nelkul_a_Szent_Gyorgynapi_unnepseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212d6817-d681-4e68-a9d4-d3915bf60d99","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Miert_is_telne_el_kampanyolas_nelkul_a_Szent_Gyorgynapi_unnepseg","timestamp":"2019. április. 27. 18:30","title":"Úgy csergettek a csikósok, hogy belereccsent a Hortobágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. András a vétlen kocsiban utazott, az autót a fia vezette. ","shortLead":"Sz. András a vétlen kocsiban utazott, az autót a fia vezette. ","id":"20190429_A_helyi_allatmenhely_vezetojet_sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_baleset_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763efaea-7876-46cb-a029-e7f5f62179de","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_A_helyi_allatmenhely_vezetojet_sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_baleset_utan","timestamp":"2019. április. 29. 07:41","title":"A helyi állatmenhely vezetőjét sikerült újraéleszteni a szentendrei baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024adf96-8fb4-4200-98ae-d01801dd37d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világháborús robbanótest hatástalanítása miatt lezárják és kiürítik ma a budapesti Bozsik Stadion környékét. A XIX. és a XVIII. kerületben forgalomkorlátozásra kell készülni, ez a közösségi és a vasúti közlekedést is érinti.","shortLead":"Világháborús robbanótest hatástalanítása miatt lezárják és kiürítik ma a budapesti Bozsik Stadion környékét. A XIX. és...","id":"20190428_Ujabb_bombat_talaltak_Budapesten__lezarjak_es_kiuritik_a_Bozsik_Stadion_kornyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=024adf96-8fb4-4200-98ae-d01801dd37d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701067d1-9f68-4ada-a51f-e25b3930e107","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_Ujabb_bombat_talaltak_Budapesten__lezarjak_es_kiuritik_a_Bozsik_Stadion_kornyeket","timestamp":"2019. április. 28. 06:56","title":"Újabb bombát találtak Budapesten - lezárják és kiürítik a Bozsik Stadion környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de896cd-4ae3-4c02-a5b4-d60bb8278936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy hónapra elrendelte a két budapesti nő és a gyáli férfi előzetes letartóztatását. ","shortLead":"A bíróság egy hónapra elrendelte a két budapesti nő és a gyáli férfi előzetes letartóztatását. ","id":"20190429_Vizminosegellenornek_adtak_ki_magukat_idoseket_loptak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0de896cd-4ae3-4c02-a5b4-d60bb8278936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27baae24-c81f-4e55-b394-5e41b6a8af6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Vizminosegellenornek_adtak_ki_magukat_idoseket_loptak_meg","timestamp":"2019. április. 29. 09:27","title":"Vízminőség-ellenőrnek adták ki magukat, időseket loptak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogy is lett volna másként...","shortLead":"Hogy is lett volna másként...","id":"20190427_Fidesz_Szakmai_alapon_gyozott_Meszaros_Lorinc_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353c0793-ace1-4261-92c6-aadd0b0f963f","keywords":null,"link":"/kkv/20190427_Fidesz_Szakmai_alapon_gyozott_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2019. április. 27. 19:55","title":"Fidesz: Szakmai alapon győzött Mészáros Lőrinc cége!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 64 milliárd dollár értékű megállapodásokat kötöttek a pekingi csúcstalálkozón.","shortLead":"Több mint 64 milliárd dollár értékű megállapodásokat kötöttek a pekingi csúcstalálkozón.","id":"20190427_18_ezer_milliard_forintot_erta_pekingi_csucs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f834c64e-888b-4584-aa13-409d2dc8f52f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_18_ezer_milliard_forintot_erta_pekingi_csucs","timestamp":"2019. április. 27. 16:48","title":"18 ezer milliárd forintból kövezik ki az új selyemutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]