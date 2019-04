Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42af6149-c616-4254-aab7-d33ab2b85766","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 100 000 dolláros járművekkel úgy gondolják, még így is spórolni fognak.","shortLead":"A 100 000 dolláros járművekkel úgy gondolják, még így is spórolni fognak.","id":"20190429_telsa_model_x_rendorautok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42af6149-c616-4254-aab7-d33ab2b85766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3342732-eb0b-4177-be71-14db707dc07d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_telsa_model_x_rendorautok","timestamp":"2019. április. 29. 12:24","title":"Szolgálatba állt a legnagyobb Tesla rendőrautó-flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak úgy sorjáznak a váratlan események az 5G világban, azon belül is az 5G modemek körül. Az Intel kilépett, az Apple összeborult régi nagy ellenfelével, ráadásul megvásárolná az Intel modem üzletágát. Kérdés, hogy a történtek után hajlandó lesz-e üzletet kötni vele a Santa Clara-i gyártó.","shortLead":"Csak úgy sorjáznak a váratlan események az 5G világban, azon belül is az 5G modemek körül. Az Intel kilépett, az Apple...","id":"20190429_apple_intel_5g_modemchip_uzletag_felvasarlas_pletyka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a623f9-ec79-4b74-82cb-256d4342dfd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_apple_intel_5g_modemchip_uzletag_felvasarlas_pletyka","timestamp":"2019. április. 29. 10:03","title":"Logikus lépés: szemet vetett az Apple az Intel modemchip-üzletágára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b83e15-ae6e-45e4-b697-cab7b58907fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vaddisznóagyarból készült, 5000 éves selyemhernyó-faragványt találtak a régészek a közép-kínai Honan tartományban.","shortLead":"Vaddisznóagyarból készült, 5000 éves selyemhernyó-faragványt találtak a régészek a közép-kínai Honan tartományban.","id":"20190428_5000_eves_selyemhernyo_faragvany_vaddisznoagyar_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b83e15-ae6e-45e4-b697-cab7b58907fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8846332b-38cf-4e28-90b8-19ccdaf7dae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_5000_eves_selyemhernyo_faragvany_vaddisznoagyar_kina","timestamp":"2019. április. 28. 14:03","title":"5000 éves selyemhernyó-faragványt találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d012d08-b0c1-4cc4-8157-0be692f8125f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rengetegen várják a wolfsburgi gyártó új generációs kompaktját, melynek bemutatási időpontját már többször is módosították.","shortLead":"Rengetegen várják a wolfsburgi gyártó új generációs kompaktját, melynek bemutatási időpontját már többször is...","id":"20190429_csak_jovore_jon_a_problemak_sujtotta_uj_vw_golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d012d08-b0c1-4cc4-8157-0be692f8125f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9898f54-aa84-4b1e-9599-ee5edef7425a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_csak_jovore_jon_a_problemak_sujtotta_uj_vw_golf","timestamp":"2019. április. 29. 13:21","title":"Csak jövőre jön a problémák sújtotta új VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50b62aa-afa7-4236-bc02-ad099ba6cc37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóst szerencsére feljelentették.","shortLead":"Az autóst szerencsére feljelentették.","id":"20190428_allatkinzas_M7_allatvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f50b62aa-afa7-4236-bc02-ad099ba6cc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f4dcca-c633-4fbe-8819-1e50abf3ce50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_allatkinzas_M7_allatvedelem","timestamp":"2019. április. 28. 15:45","title":"Ki az, aki egy kutyát kiköt a platós kocsijára és úgy megy az M7-esen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b395ae-18f1-4782-8f0c-6adb3bd4985c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház közlése szerint egy alkatrészre várnak. ","shortLead":"A kórház közlése szerint egy alkatrészre várnak. ","id":"20190429_Hetek_ota_nincs_lift_a_mateszalkai_korhazban_olben_kell_cipelni_a_betegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8b395ae-18f1-4782-8f0c-6adb3bd4985c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f697e9e6-24f3-4c15-9b70-7a5490f4c732","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hetek_ota_nincs_lift_a_mateszalkai_korhazban_olben_kell_cipelni_a_betegeket","timestamp":"2019. április. 29. 06:13","title":"Hetek óta nincs lift a mátészalkai kórházban, ölben kell cipelni a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem folytatunk patkányozós kampányt. A Fidesz hazug, súlyos pénzekkel meghirdetett kampányára adtunk hangos, karakán és – vállalom – sokkoló választ” – írta Ujhelyi István.","shortLead":"„Nem folytatunk patkányozós kampányt. A Fidesz hazug, súlyos pénzekkel meghirdetett kampányára adtunk hangos, karakán...","id":"20190430_Egy_nap_utan_levette_az_MSZP_a_patkanyozos_videot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cfc900-097c-433c-9e42-d745e57e464e","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Egy_nap_utan_levette_az_MSZP_a_patkanyozos_videot","timestamp":"2019. április. 30. 10:03","title":"Egy nap után levette az MSZP a patkányozós videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6441495d-358c-4608-9fee-338184c3cd03","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sok gyakorlással mindent el lehet érni – vagy mégsem az erőfeszítés számít, mert a képességeink a génjeinktől függnek? Mindkét iránymutatás neves kutatótól származik. De hol az igazság?","shortLead":"Sok gyakorlással mindent el lehet érni – vagy mégsem az erőfeszítés számít, mert a képességeink a génjeinktől függnek...","id":"20190428_A_sikerhez_gyakorlas_kell_vagy_jo_genek_Kinek_hihetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6441495d-358c-4608-9fee-338184c3cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e49d8c-cc21-4390-94c6-6b598fef88e3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190428_A_sikerhez_gyakorlas_kell_vagy_jo_genek_Kinek_hihetunk","timestamp":"2019. április. 28. 20:00","title":"A sikerhez gyakorlás kell, vagy jó gének? Kinek hihetünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]