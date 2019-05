Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754b19a9-ef61-4b11-904b-29d093046bdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munka ünnepe alkalmából különleges grafikával jelentkezik ma főoldalán több országban is a Google.","shortLead":"A munka ünnepe alkalmából különleges grafikával jelentkezik ma főoldalán több országban is a Google.","id":"20190501_a_munka_unnepe_2019_google_logo_ketkezi_munkasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754b19a9-ef61-4b11-904b-29d093046bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d85f7-f028-4466-98be-fd95c8b34572","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_a_munka_unnepe_2019_google_logo_ketkezi_munkasok","timestamp":"2019. május. 01. 07:03","title":"A munka ünnepe 2019: ezzel tiszteleg ma a Google a kétkezi munkások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6737e6b-87e2-496c-aa4b-1d37dc12ee0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ugyanis a megengedett beépíthetőséget, azaz az épületek arányát és magasságát már korábban megemelték. Hiába lépett tehát vissza a városvezetés a múlt héten, aki építkezne, így is jól járt.","shortLead":"Ugyanis a megengedett beépíthetőséget, azaz az épületek arányát és magasságát már korábban megemelték. Hiába lépett...","id":"20190430_Keszthely_Balatonpart_nepszavazas_beepithetoseg_kiemelt_beruhazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6737e6b-87e2-496c-aa4b-1d37dc12ee0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9696c1b8-8a9c-442e-94f2-d96e2a86beda","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190430_Keszthely_Balatonpart_nepszavazas_beepithetoseg_kiemelt_beruhazas","timestamp":"2019. április. 30. 11:45","title":"Bár visszavonták a keszthelyi Balaton-part kiemelt státuszát, így is Tiborczék örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A székesfehérvári tűzoltók két holttestet találtak egy kigyulladt sorházi lakásban Gárdony csiribpusztai településrészén hétfő este.","shortLead":"A székesfehérvári tűzoltók két holttestet találtak egy kigyulladt sorházi lakásban Gárdony csiribpusztai...","id":"20190429_ketten_meghaltak_egy_gardonyi_lakastuzben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a86cd7-3d19-40da-b402-3b7edc9069f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_ketten_meghaltak_egy_gardonyi_lakastuzben","timestamp":"2019. április. 29. 21:51","title":"Ketten meghaltak egy gárdonyi lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A negatív hatásokat a bulinegyedben élők szenvedik el, igaz, a helyieknek kevés rossz tapasztalata volt a turistákkal.","shortLead":"A negatív hatásokat a bulinegyedben élők szenvedik el, igaz, a helyieknek kevés rossz tapasztalata volt a turistákkal.","id":"20190430_Budapest_az_otodik_leginkabb_tulturistasodott_varos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f824a1bc-fecd-47c4-bc0b-41a81493e496","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Budapest_az_otodik_leginkabb_tulturistasodott_varos","timestamp":"2019. április. 30. 10:17","title":"Budapest az ötödik leginkább túlturistásodott város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai parlamenti választáson listát állító összes párt ötperces bemutatkozási lehetőséget kap az M1-en. ","shortLead":"Az európai parlamenti választáson listát állító összes párt ötperces bemutatkozási lehetőséget kap az M1-en. ","id":"20190430_Ujabb_ot_percet_kotkodacsolhatnak_a_ketfarkuak_az_M1en","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70411645-eef8-4299-83c5-d22355e647fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Ujabb_ot_percet_kotkodacsolhatnak_a_ketfarkuak_az_M1en","timestamp":"2019. április. 30. 18:37","title":"Végre megint kotkodácsolástól lehet hangos az M1 stúdiója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hétszázalékos digitális adót vetnek ki a nagy internetes cégekre. ","shortLead":"Hétszázalékos digitális adót vetnek ki a nagy internetes cégekre. ","id":"20190430_Csehorszag_megadoztatja_a_Facebookot_es_a_Googlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb718945-acc6-4a1b-aaa0-a70825fd9122","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Csehorszag_megadoztatja_a_Facebookot_es_a_Googlet","timestamp":"2019. április. 30. 15:54","title":"Csehország megadóztatja a Facebookot és a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190501_Vegre_valaki_megszamolta_melyik_duma_hangzott_el_legtobbszor_a_Jobaratokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e567ae65-3c65-47fe-ab49-d631909a3618","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Vegre_valaki_megszamolta_melyik_duma_hangzott_el_legtobbszor_a_Jobaratokban","timestamp":"2019. május. 01. 13:29","title":"Végre valaki megszámolta, melyik duma hangzott el legtöbbször a Jóbarátokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdaf9ce-b2c7-4536-8e6c-4a20179a0f1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gárdony külterületén egy sorházakból álló telep egyik lakása gyulladt ki, két férfi életét vesztette. ","shortLead":"Gárdony külterületén egy sorházakból álló telep egyik lakása gyulladt ki, két férfi életét vesztette. ","id":"20190430_Fia_mentette_ki_a_tuzbol_a_77_eves_asszonyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfdaf9ce-b2c7-4536-8e6c-4a20179a0f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056122e8-6102-4b98-aa3a-e944d8a1ea0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Fia_mentette_ki_a_tuzbol_a_77_eves_asszonyt","timestamp":"2019. április. 30. 20:20","title":"Fia mentette ki a tűzből a 77 éves asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]