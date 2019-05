Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljes ellentámadást indított a kormány. ","shortLead":"Teljes ellentámadást indított a kormány. ","id":"20190501_Levelben_vonja_kerdore_Szijjarto_a_kormanynak_levelet_iro_ENSZjelentestevot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ddf6cc-f32d-43e3-b6b7-bbe8b3fbc632","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_Levelben_vonja_kerdore_Szijjarto_a_kormanynak_levelet_iro_ENSZjelentestevot","timestamp":"2019. május. 01. 09:15","title":"Levélben vonja kérdőre Szijjártó a kormánynak levelet író ENSZ-jelentéstevőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa szerint a fiú csak kitalálta a dolgokat, de a szakértők szerint a fiú szavahihető. ","shortLead":"Az apa szerint a fiú csak kitalálta a dolgokat, de a szakértők szerint a fiú szavahihető. ","id":"20190430_Szijjal_bottal_ostorral_verte_fiat_egy_maglodi_ferfi_soretes_puskaval_lovoldozott_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec6f304-a5ec-4c7d-88cd-ba4e465cd37c","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Szijjal_bottal_ostorral_verte_fiat_egy_maglodi_ferfi_soretes_puskaval_lovoldozott_ra","timestamp":"2019. április. 30. 18:49","title":"Szíjjal, bottal, ostorral verte fiát egy maglódi férfi, sörétes puskával lövöldözött rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b41397a-c050-4b90-91d9-394d52bd5212","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mike Pence alelnök is arról írt a Twitteren, hogy támogatja az ellenzéki felkelőket. ","shortLead":"Mike Pence alelnök is arról írt a Twitteren, hogy támogatja az ellenzéki felkelőket. ","id":"20190430_Pompeo_Az_USA_is_tamogatja_a_venezuelai_ellenzeki_felkeloket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b41397a-c050-4b90-91d9-394d52bd5212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3767cbc9-e4f4-4a17-a814-3bedc7a882ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Pompeo_Az_USA_is_tamogatja_a_venezuelai_ellenzeki_felkeloket","timestamp":"2019. április. 30. 17:03","title":"Pompeo: Az USA is támogatja a venezuelai ellenzéki felkelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006c422c-bf32-4055-9fe7-86c160c79152","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munka ünnepe mellett az EU-csatlakozás 15 éves évfordulóját is ünnepeltük szerdán, kevesebb mint egy hónappal az európai parlamenti választások előtt. Valamennyi ellenzéki párt tartott megmozdulást, Orbán Viktor pedig Varsóba utazott, hogy a Magyarországgal egyszerre csatlakozott uniós tagállamok vezetőivel tárgyaljon.","shortLead":"A munka ünnepe mellett az EU-csatlakozás 15 éves évfordulóját is ünnepeltük szerdán, kevesebb mint egy hónappal...","id":"20190501_A_munka_unnepe_vagy_az_EUcsatlakozas_evforduloja__majus_elseje_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=006c422c-bf32-4055-9fe7-86c160c79152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d53de39-c03d-4f22-909a-275d94970349","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_A_munka_unnepe_vagy_az_EUcsatlakozas_evforduloja__majus_elseje_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 01. 09:38","title":"Orbánnak mennie kell – üzenték az ellenzéki pártok május 1-jén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ff01ce-1c17-4b54-9e1e-0c2b3ebf50dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenöt év edzés után élesben izzasztjuk olvasóinkat.","shortLead":"Tizenöt év edzés után élesben izzasztjuk olvasóinkat.","id":"20190501_eu_kviz_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6ff01ce-1c17-4b54-9e1e-0c2b3ebf50dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8a94f-1212-4337-a1f4-db0b8675b916","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_eu_kviz_evfordulo","timestamp":"2019. május. 01. 17:30","title":"Ön mennyit tud az EU-ról? Tesztelje tudását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján kiderült, nemcsak a Messengert, a közösségi oldal fő applikációját is frissítik a fejlesztők – amit elviekben már mindenki letölthet a mobiljára. Mutatjuk, hogyan néz ki az új app.","shortLead":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján kiderült, nemcsak a Messengert, a közösségi oldal fő applikációját is frissítik...","id":"20190502_facebook_alkalmazas_f8_fejlesztoi_konferencia_csoportok_esemenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc590f3-7c63-4a61-bcf0-8d890537b62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_facebook_alkalmazas_f8_fejlesztoi_konferencia_csoportok_esemenyek","timestamp":"2019. május. 02. 08:03","title":"Mutatunk néhány képet arról, hogy fog kinézni az új Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hitel- és a betétállományban is két számjegyű volt a növekedés az Ersténél.","shortLead":"A hitel- és a betétállományban is két számjegyű volt a növekedés az Ersténél.","id":"20190430_Huszmilliard_forintot_fizet_ki_osztalekkent_az_Erste","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2095db1c-1b18-4c01-b011-cde918622bd4","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Huszmilliard_forintot_fizet_ki_osztalekkent_az_Erste","timestamp":"2019. április. 30. 13:39","title":"Húszmilliárd forintot fizet ki osztalékként az Erste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be42f8e-ee50-43c6-90ef-f2c0cef4b213","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektronikus kézifék romolhatott el, ezért gurulhatott a folyóba a kocsi. ","shortLead":"Az elektronikus kézifék romolhatott el, ezért gurulhatott a folyóba a kocsi. ","id":"20190430_A_Tiszaba_esett_egy_auto_a_sofor_csak_a_csobbanast_hallotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3be42f8e-ee50-43c6-90ef-f2c0cef4b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46b44bd-4862-43dd-94a7-48e7ee0a8b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_A_Tiszaba_esett_egy_auto_a_sofor_csak_a_csobbanast_hallotta","timestamp":"2019. április. 30. 20:38","title":"A Tiszába esett egy autó, a sofőr csak a csobbanást hallotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]