Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22398f5e-bc9f-4cc3-936a-f3308145c11b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelen volt néhány barát is. ","shortLead":"Jelen volt néhány barát is. ","id":"20190502_Las_Vegas_Sophie_Turner_Joe_Jonas_eskuvo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22398f5e-bc9f-4cc3-936a-f3308145c11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27ff0e3-53b6-40dd-b6c4-a7e1db399316","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Las_Vegas_Sophie_Turner_Joe_Jonas_eskuvo","timestamp":"2019. május. 02. 11:21","title":"Las Vegas-i villámesküvőt tartott Sophie Turner és Joe Jonas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962d91ba-62a5-494c-84ca-284705edc8ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átlagosan hat és fél év alatt tíz orvost járhatnak meg a ritka betegségekben szenvedők, mire kiderül, mi a bajuk. És hiába a fejlett orvostudomány, alig van hatásos terápia.","shortLead":"Átlagosan hat és fél év alatt tíz orvost járhatnak meg a ritka betegségekben szenvedők, mire kiderül, mi a bajuk. És...","id":"20190502_ritka_betegsegek_kezelese_magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962d91ba-62a5-494c-84ca-284705edc8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad98310e-76e9-40d4-9045-737bebea9c26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_ritka_betegsegek_kezelese_magyarorszagon","timestamp":"2019. május. 02. 16:03","title":"A betegségek, melyekben 800 ezer magyar érintett, de alig van rájuk hatásos terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b3a593-c0ee-450f-a3ae-6f8bb16717c8","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Jobb félni, mint megijedni, tartja a mondás. Ha pedig megnézzük az Európai Unió vagy az USA baleseti statisztikáit, kijelenthetjük: mindez bőven igaz. A modern társadalomban élők sok esetben rosszul mérik fel a rájuk leselkedő veszélyeket. Holott valójában otthonunkban sem vagyunk teljesen biztonságban. Sőt, néhány esetben ott a legkevésbé. De mit tehetünk testi épségünkért? A megoldás: konstruktív paranoia.","shortLead":"Jobb félni, mint megijedni, tartja a mondás. Ha pedig megnézzük az Európai Unió vagy az USA baleseti statisztikáit...","id":"generali_20190425_A_hosszu_elet_titka_a_paranoia_Talan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b3a593-c0ee-450f-a3ae-6f8bb16717c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3251793d-dc88-4139-9299-55a3a795727f","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20190425_A_hosszu_elet_titka_a_paranoia_Talan","timestamp":"2019. május. 03. 07:30","title":"A hosszú élet titka a paranoia? Talán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamivel dél előtt érkezett meg a fővárosba az olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes, aki előbb Pintér Sándorral, majd Orbán Viktorral tárgyal.","shortLead":"Valamivel dél előtt érkezett meg a fővárosba az olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes, aki előbb Pintér...","id":"20190502_matteo_salvini_orban_viktor_pinter_sandor_roszke_helikopter_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee25ea92-f6d2-4115-873d-99bbf2451cff","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_matteo_salvini_orban_viktor_pinter_sandor_roszke_helikopter_targyalas","timestamp":"2019. május. 02. 13:01","title":"Landolt Salvini Budapesten, már a határzár mellett van Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdfa915-718b-4081-be6e-91cdf97ca2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-sok flashmobbal fogadták a Budai Várba érkező Orbán Viktort és Matteo Salvinit.","shortLead":"A DK-sok flashmobbal fogadták a Budai Várba érkező Orbán Viktort és Matteo Salvinit.","id":"20190502_MussoliniSalvini__a_DKsok_tablakkal_vartak_a_Varban_Orbanekat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbdfa915-718b-4081-be6e-91cdf97ca2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94a974b-8bd0-4779-bf7e-61f0447dff5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_MussoliniSalvini__a_DKsok_tablakkal_vartak_a_Varban_Orbanekat","timestamp":"2019. május. 02. 16:31","title":"\"Mussolini=Salvini\" – a DK-sok táblákkal várták a Várban Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986c5e1f-d340-4421-8ed9-287a3c2d3722","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a dél-afrikai Caster Semenya fellebbezését, amelyet a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) szabályozása miatt adott be.","shortLead":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a dél-afrikai Caster Semenya fellebbezését, amelyet a Nemzetközi...","id":"20190501_caster_semenya_cas_fellebbezes_gyogyszer_tesztoszteronszint_nemzetkozi_atletikai_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=986c5e1f-d340-4421-8ed9-287a3c2d3722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb2f127-413a-4b2f-a36b-612f3e68fa6f","keywords":null,"link":"/sport/20190501_caster_semenya_cas_fellebbezes_gyogyszer_tesztoszteronszint_nemzetkozi_atletikai_verseny","timestamp":"2019. május. 01. 14:45","title":"Caster Semenya vesztett: nemzetközi szinten csak begyógyszerezve versenyezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67800714-c5fa-486d-8736-2e9b54a636ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Önellenőrzést végzett a Müller, és idegen anyagot talált a müzlik és kekszek összetevői között.","shortLead":"Önellenőrzést végzett a Müller, és idegen anyagot talált a müzlik és kekszek összetevői között.","id":"20190503_Szennyezett_bebietelt_hivtak_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67800714-c5fa-486d-8736-2e9b54a636ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ed9c38-7555-41a1-aa8a-ac4afb822344","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Szennyezett_bebietelt_hivtak_vissza","timestamp":"2019. május. 03. 11:39","title":"Szennyezett bébiételt hívtak vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","shortLead":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","id":"20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94c21f9-d76b-4ae4-8fb0-8e75c6754dd8","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","timestamp":"2019. május. 02. 11:43","title":"Fotók: Helyes kis fekete-fehér láma született Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]