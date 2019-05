Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93732ea2-0b6d-4972-8d5b-90934a971297","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"2019-ben nincs ennél jobban felszerelt, magasabb árú Lada. Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban az extrákkal telepakolt, modern külsejű, és a korábbinál tisztább üzeművé tett Vesta Cross SW. ","shortLead":"2019-ben nincs ennél jobban felszerelt, magasabb árú Lada. Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban az extrákkal...","id":"20190505_lada_vesta_cross_sw_teszt_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93732ea2-0b6d-4972-8d5b-90934a971297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d1bb3a-1c9e-405b-8423-b40c3ecceb07","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_lada_vesta_cross_sw_teszt_menetproba","timestamp":"2019. május. 05. 12:30","title":"Mindent a szemnek: teszten a legdrágább Lada, a Vesta Cross SW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban még a 888 írta meg, hogy Soros György támogatja a McCain Nemzetközi Vezetőképző Intézetet. Most már a magyar kormány is ezt teszi, egy magyar állami pénzből alapított amerikai cégen keresztül.","shortLead":"Korábban még a 888 írta meg, hogy Soros György támogatja a McCain Nemzetközi Vezetőképző Intézetet. Most már a magyar...","id":"20190504_Ugyanazt_a_szervezetet_tamogatja_Soros_Gyorgy_es_a_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634b3e80-4e6b-4412-bd27-83d9d4b62f88","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Ugyanazt_a_szervezetet_tamogatja_Soros_Gyorgy_es_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. május. 04. 14:50","title":"Ugyanazt az amerikai szervezetet támogatja Soros György és a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nehezebb lehet úgy nyereményjátékot hirdetni, hogy annak ne legyen köze semmilyen Mészáros-tulajdonhoz.","shortLead":"Egyre nehezebb lehet úgy nyereményjátékot hirdetni, hogy annak ne legyen köze semmilyen Mészáros-tulajdonhoz.","id":"20190506_Meszaros_Lorinc_luxushoteljeben_sorsolnak_ki_nyaralast_a_Magyar_Nemzet_elofizetoi_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e4f898-5be2-4afc-86e7-302bc87b6c28","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Meszaros_Lorinc_luxushoteljeben_sorsolnak_ki_nyaralast_a_Magyar_Nemzet_elofizetoi_kozott","timestamp":"2019. május. 06. 08:21","title":"Mészáros Lőrinc luxushoteljében sorsolnak ki nyaralást a Magyar Nemzet előfizetői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f369b55-4821-4e18-ab2f-d5f3e503bf57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz követni Kovács Ákos dalszerző úr gondolatmenetét abban a videóban, amit ő maga töltött fel a Youtube-csatornájára turnéstart Londonban címmel.","shortLead":"Nehéz követni Kovács Ákos dalszerző úr gondolatmenetét abban a videóban, amit ő maga töltött fel a Youtube-csatornájára...","id":"20190504_Akos_elment_Londonba_es_ott_Kazincbarcika_jutott_eszebe_es_Mozambik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f369b55-4821-4e18-ab2f-d5f3e503bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd66531a-6676-4206-8f98-f0bf691d5b0d","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Akos_elment_Londonba_es_ott_Kazincbarcika_jutott_eszebe_es_Mozambik","timestamp":"2019. május. 04. 13:13","title":"Ákos elment Londonba, és ott Kazincbarcika jutott eszébe meg Mozambik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU-val való kapcsolatok bizonytalansága ellenére még többet szeretne befektetni a szigetországban és Európa más részein is – nyilatkozta Warren Buffett, a világ harmadik leggazdagabb embere.","shortLead":"Az EU-val való kapcsolatok bizonytalansága ellenére még többet szeretne befektetni a szigetországban és Európa más...","id":"20190505_Buffett_a_Brexit_ellenere_befektet_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32abee7c-7f08-4ba2-9ac6-3630bf7f760a","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Buffett_a_Brexit_ellenere_befektet_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. május. 05. 15:46","title":"Buffett a Brexit ellenére befektet Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel Murmanszk felé, de tüzet észleltek a fedélzeten, így a gép azonnal visszafordult. A gépen 78 személy tartózkodott, a hivatalos jelentések szerint 41 ember, köztük két gyermek halt meg a katasztrófában. Az égő gépről és a menekülő emberekről videó is készült.","shortLead":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel...","id":"20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5138189-9dfd-4d10-8492-d49fbdca63aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","timestamp":"2019. május. 05. 18:14","title":"Súlyos légibaleset történt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd614cb-808a-4599-b527-9b119e4c3777","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiatalabb romániai boszorkányok buzdításának engedve már idősebb társaik is a neten jósolnak, illetve rontanak, s ezzel komoly bevételre tesznek szert. A boszorkányok EU-pártiak, már az EP-választásra készülve mormolják a román kormánypártot megbénító varázsigéket.","shortLead":"A fiatalabb romániai boszorkányok buzdításának engedve már idősebb társaik is a neten jósolnak, illetve rontanak, s...","id":"20190505_A_netre_koltoznek_az_EUparti_roman_boszorkanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cd614cb-808a-4599-b527-9b119e4c3777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafcb086-371a-4afe-a317-5d46d98d1091","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_A_netre_koltoznek_az_EUparti_roman_boszorkanyok","timestamp":"2019. május. 05. 14:44","title":"A netre költöznek az EU-párti román boszorkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a224075c-3eed-47fb-937c-62b1c3c4939c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Tényleg csak kiszámíthatatlan események sorozatán múlik, hogy valaki sikeres vagy sikertelen lesz-e az üzleti életben? Vagy tehetünk is valamit azért, hogy a szerencsések között emlegessenek?","shortLead":"Tényleg csak kiszámíthatatlan események sorozatán múlik, hogy valaki sikeres vagy sikertelen lesz-e az üzleti életben...","id":"20190505_Mit_tehetunk_annak_erdekeben_hogy_szerencsesebbek_legyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a224075c-3eed-47fb-937c-62b1c3c4939c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb33780-b802-4956-b778-7506e5c2c1d3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190505_Mit_tehetunk_annak_erdekeben_hogy_szerencsesebbek_legyunk","timestamp":"2019. május. 05. 19:15","title":"Mit tehetünk annak érdekében, hogy szerencsésebbek legyünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]