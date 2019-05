Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Margit hídon történt az eset, a Jászai Mari tér és Széll Kálmán tér között nem jár a villamos.","shortLead":"A Margit hídon történt az eset, a Jászai Mari tér és Széll Kálmán tér között nem jár a villamos.","id":"20190504_BMW_csuszott_a_sinre_nem_jar_a_46os","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514cf4c3-19ae-4bfa-a108-5e89b4e97cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_BMW_csuszott_a_sinre_nem_jar_a_46os","timestamp":"2019. május. 04. 10:37","title":"BMW csúszott a sínre, nem jár a 4-6-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b316a7b-baa2-4736-9c7d-3cb6e8b17a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke újra elővette a témát.","shortLead":"Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke újra elővette a témát.","id":"20190506_Ugy_fest_nem_tett_le_a_kormany_ujsagirokamararol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b316a7b-baa2-4736-9c7d-3cb6e8b17a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c35762-5f16-4047-a031-7f00d83a2606","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Ugy_fest_nem_tett_le_a_kormany_ujsagirokamararol","timestamp":"2019. május. 06. 08:01","title":"Úgy fest, nem tett le a kormány az újságírókamaráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2caa764-b517-4987-9b54-a8bc06e52bfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elárulta a kormány, milyen gazdaságpolitikát tervez a következő négy évre; az EU-csatlakozásunk tizenötödik évfordulóját ünnepeltük; még mindig nem sikerült megállapodni a Norvég Alap támogatásairól. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elárulta a kormány, milyen gazdaságpolitikát tervez a következő négy évre; az EU-csatlakozásunk tizenötödik...","id":"20190505_Es_akkor_tizenot_ev_sem_volt_eleg_hogy_betiltsak_a_makos_gubat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2caa764-b517-4987-9b54-a8bc06e52bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb038b90-3a0f-4e5b-bb80-8efd6234a411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190505_Es_akkor_tizenot_ev_sem_volt_eleg_hogy_betiltsak_a_makos_gubat","timestamp":"2019. május. 05. 07:00","title":"És akkor tizenöt év sem volt elég, hogy betiltsák a mákos gubát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból (ET), és felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét abban az esetben, ha nem születik kompromisszum Oroszország tagságáról az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében (PACE) - közölte Ivan Szoltanovszkij, Oroszország állandó ET-képviselője a RIA Novosztyi hírügynökség által vasárnap közreadott nyilatkozatában.","shortLead":"Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból (ET), és felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét abban...","id":"20190505_Moszkva_felmondhatja_az_Emberi_Jogok_Eurropai_Egyezmenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0904c9-2d86-4f5c-af51-e1f3a481489b","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Moszkva_felmondhatja_az_Emberi_Jogok_Eurropai_Egyezmenyet","timestamp":"2019. május. 05. 14:54","title":"Moszkva felmondhatja az Emberi Jogok Európai Egyezményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csehországban az egyik olajfinomító már olajtartalékai végén jár, hamarosan a kormányhoz kell fordulnia, mert a Barátság vezetéken nem érkezik orosz olaj, mióta szennyezést találtak benne. Ahogy Magyarország, Csehország és Lengyelország is felszabadította stratégiai olajtartaléka egy részét.","shortLead":"Csehországban az egyik olajfinomító már olajtartalékai végén jár, hamarosan a kormányhoz kell fordulnia, mert...","id":"20190504_A_szomszedban_mar_az_autosokat_nyugtatgatjak_a_szennyezett_orosz_olaj_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444516c8-0593-477e-a797-dfac45508c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_A_szomszedban_mar_az_autosokat_nyugtatgatjak_a_szennyezett_orosz_olaj_miatt","timestamp":"2019. május. 04. 16:31","title":"A szomszédban már az autósokat nyugtatgatják a szennyezett orosz olaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a17039-be5f-4867-b833-3419907e6752","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A padovai Andrea Tonello magyar élettársa hét éve tűnt el lányukkal. A férfi azt mondja, azóta százmillió forintnak megfelelő összeget költött a keresésre, de környezete lényegében bújtatta a nőt. Matteo Salvini olasz belügyminiszter látogatásával alighanem megmozdult valami.","shortLead":"A padovai Andrea Tonello magyar élettársa hét éve tűnt el lányukkal. A férfi azt mondja, azóta százmillió forintnak...","id":"20190505_Tobb_evnyi_magyar_tokoles_utan_Salvini_es_Pinter_is_megmozdul_az_olasz_ferfi_ugyeben_akitol_magyar_anyja_rabolta_el_kozos_gyerekuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a17039-be5f-4867-b833-3419907e6752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d5f879-372d-43ac-a0e9-129a90dae00e","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Tobb_evnyi_magyar_tokoles_utan_Salvini_es_Pinter_is_megmozdul_az_olasz_ferfi_ugyeben_akitol_magyar_anyja_rabolta_el_kozos_gyerekuket","timestamp":"2019. május. 05. 13:05","title":"Kitálalt a gyerekét Magyarországon kereső olasz férfi: \"Volt, hogy a rendőrkapitány részegen fogadott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között vasárnap délelőtt leszakadt a felsővezeték - közölte a Mávinfom.","shortLead":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között vasárnap délelőtt leszakadt...","id":"20190505_Nem_jarnak_a_vonatok_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463f1caf-bfd4-44e1-86ed-dc5e5e8d2b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Nem_jarnak_a_vonatok_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","timestamp":"2019. május. 05. 11:10","title":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c9b869-94e7-4960-8d51-4975cbd65aab","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","shortLead":"Ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","id":"201918__taorendszer__foci__ado_helyett_bevetel__nagy_penz_kis_kapu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89c9b869-94e7-4960-8d51-4975cbd65aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93d10ff-8394-4b40-83f0-74443ac9f16c","keywords":null,"link":"/kkv/201918__taorendszer__foci__ado_helyett_bevetel__nagy_penz_kis_kapu","timestamp":"2019. május. 05. 17:30","title":"A legfontosabb ponton a tao mégiscsak elveszti közpénz jellegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]