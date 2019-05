Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott az innovációs és technológiai miniszter, aznapra időzítve, amikor az MTA-n a sorsdöntő közgyűlés lesz.","shortLead":"Interjút adott az innovációs és technológiai miniszter, aznapra időzítve, amikor az MTA-n a sorsdöntő közgyűlés lesz.","id":"20190506_Palkovics_uzent_az_MTAnak_Juniusban_modosulhat_az_akademiai_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5613f01-09eb-43df-8764-d3af48dc84d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Palkovics_uzent_az_MTAnak_Juniusban_modosulhat_az_akademiai_torveny","timestamp":"2019. május. 06. 08:22","title":"Palkovics üzent az MTA-nak: Júniusban módosulhat az akadémiai törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már biztos ötödik - így bennmaradó - magyar válogatott 3-1-re kikapott az első helyen záró és feljutó házigazda kazah válogatottól a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokság vasárnapi utolsó mérkőzésén.","shortLead":"A már biztos ötödik - így bennmaradó - magyar válogatott 3-1-re kikapott az első helyen záró és feljutó házigazda kazah...","id":"20190505_Jegkorong__KazahsztanMagyarorszag_31_a_magyar_csapat_maradt_a_divizioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5c7c0e-a78c-44a4-b27a-becb194b5e65","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Jegkorong__KazahsztanMagyarorszag_31_a_magyar_csapat_maradt_a_divizioban","timestamp":"2019. május. 05. 17:52","title":"Jégkorong – Kazahsztán-Magyarország 3-1, a magyar csapat maradt a divízióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közszolgálati műsorok nemzetközi konferenciájának, az INPUT-nak a hivatalos programjába került be zsinórban másodszor.","shortLead":"A közszolgálati műsorok nemzetközi konferenciájának, az INPUT-nak a hivatalos programjába került be zsinórban másodszor.","id":"20190506_Az_On_the_Spot_bekerult_a_vilag_legjobb_kozszolgalati_musorai_koze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa2622b-8487-4e54-b740-08d1c3e9f152","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Az_On_the_Spot_bekerult_a_vilag_legjobb_kozszolgalati_musorai_koze","timestamp":"2019. május. 06. 09:20","title":"Az On the Spot bekerült a világ legjobb közszolgálati műsorai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU-val való kapcsolatok bizonytalansága ellenére még többet szeretne befektetni a szigetországban és Európa más részein is – nyilatkozta Warren Buffett, a világ harmadik leggazdagabb embere.","shortLead":"Az EU-val való kapcsolatok bizonytalansága ellenére még többet szeretne befektetni a szigetországban és Európa más...","id":"20190505_Buffett_a_Brexit_ellenere_befektet_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32abee7c-7f08-4ba2-9ac6-3630bf7f760a","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Buffett_a_Brexit_ellenere_befektet_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. május. 05. 15:46","title":"Buffett a Brexit ellenére befektet Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4d4644-b118-4405-be02-c3e3c674118b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy szürke-fehér macska aratta a legnagyobb sikert az eheti marrákesi Christian Dior divatbemutatón, a mutatvány valószínűleg csak annak a hölgynek nem tetszett igazán, akit a négylábú „meg is tisztelt”. 