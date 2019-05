Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b8b7d26-f0b1-4ff8-a537-5557b6f83508","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére most nem történt tragikus esemény, de érdemes megnézni, milyen könnyen kialakul egy veszélyes helyzet.","shortLead":"Szerencsére most nem történt tragikus esemény, de érdemes megnézni, milyen könnyen kialakul egy veszélyes helyzet.","id":"20190506_autos_video_dunapataj_baleset_motorosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b8b7d26-f0b1-4ff8-a537-5557b6f83508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cd9577-d2ef-44d9-9ff4-92ccf2970489","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_autos_video_dunapataj_baleset_motorosok","timestamp":"2019. május. 06. 09:41","title":"Vette a motoros kamerája, amikor egy autós közéjük hajtott Dunapatajon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29eea65d-d670-490c-b1eb-c71d5510b5ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Általános választásokat tartanak Panamában vasárnap, az elnökön és az alelnökön kívül az egykamarás parlament 71 tagjáról és a polgármesterekről is szavaznak.","shortLead":"Általános választásokat tartanak Panamában vasárnap, az elnökön és az alelnökön kívül az egykamarás parlament 71...","id":"20190505_A_mai_panamai_valasztasok_legfobb_temaja_a_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29eea65d-d670-490c-b1eb-c71d5510b5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5851718b-8f0a-45fc-81d7-4b8e281cc72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_A_mai_panamai_valasztasok_legfobb_temaja_a_korrupcio","timestamp":"2019. május. 05. 09:13","title":"A mai panamai választások legfőbb témája a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9bfb8a-2c7b-41b9-87c7-61f2d7c49326","c_author":"","category":"elet","description":"Kétcentis hó a Kőszegi-hegységben.","shortLead":"Kétcentis hó a Kőszegi-hegységben.","id":"20190505_Kepek_a_majusi_hoesesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe9bfb8a-2c7b-41b9-87c7-61f2d7c49326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124c9279-4bb8-43a4-98dd-e26fb712a067","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Kepek_a_majusi_hoesesrol","timestamp":"2019. május. 05. 19:08","title":"Nézegessen képeket a májusi hóesésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elütött egy gyalogost egy menetrend szerint közlekedő autóbusz Tatabányán vasárnap hajnalban, a férfi a helyszínen életét vesztette - közölte honlapján a rendőrség.","shortLead":"Elütött egy gyalogost egy menetrend szerint közlekedő autóbusz Tatabányán vasárnap hajnalban, a férfi a helyszínen...","id":"20190505_Halalra_gazolt_egy_busz_egy_gyalogost_Tatabanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e9f94-babd-4ad0-84e5-c9566348168f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c989fa63-6088-4cd2-9ad4-968e24a5c0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Halalra_gazolt_egy_busz_egy_gyalogost_Tatabanyan","timestamp":"2019. május. 05. 08:55","title":"Halálra gázolt egy busz egy gyalogost Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8f37ed-a86a-4790-93cd-b9793bf4411c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Videók készítésére vett rá fiatal lányokat.","shortLead":"Videók készítésére vett rá fiatal lányokat.","id":"20190504_Tiz_evre_iteltek_egy_YouTubesztart_gyermekpornografia_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d8f37ed-a86a-4790-93cd-b9793bf4411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6685df62-9141-4831-9f11-b8e358f7d55c","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tiz_evre_iteltek_egy_YouTubesztart_gyermekpornografia_miatt","timestamp":"2019. május. 04. 18:14","title":"Tíz évre ítéltek egy YouTube-sztárt gyermekpornográfia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanazon a napon.","shortLead":"Ugyanazon a napon.","id":"20190505_Nem_csak_Orbant_MarkiZayt_is_fogadjak_Washingtonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6626550-7646-4a74-ac8e-ad6c0451472c","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Nem_csak_Orbant_MarkiZayt_is_fogadjak_Washingtonban","timestamp":"2019. május. 05. 17:15","title":"Nem csak Orbánt, Márki-Zayt is fogadják Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ae13a9-8012-41b7-8dbb-30410fe7eea0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190505_android_chrome_sotet_mod_fold_aszteroida_uj_facebook_kinezet_f8_asus_rog_laptopok_microsoft_jelszavak_elevulese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64ae13a9-8012-41b7-8dbb-30410fe7eea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbc1693-4385-44b5-bec2-fb7ad7e18a6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_android_chrome_sotet_mod_fold_aszteroida_uj_facebook_kinezet_f8_asus_rog_laptopok_microsoft_jelszavak_elevulese","timestamp":"2019. május. 05. 12:03","title":"Ez történt: beletették az androidos Chrome-ba az aksit és szemet is kímélő funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden mindennel összefügg: a Kínában tomboló sertéspestisjárvány miatt még a magyar baromfi ára is megemelkedik.","shortLead":"Minden mindennel összefügg: a Kínában tomboló sertéspestisjárvány miatt még a magyar baromfi ára is megemelkedik.","id":"20190506_A_sertes_es_a_baromfihus_is_nagyot_dragulhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b273ea0c-7132-43fd-97d5-031b0443ddd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_A_sertes_es_a_baromfihus_is_nagyot_dragulhat","timestamp":"2019. május. 06. 06:03","title":"A sertés- és a baromfihús is nagyot drágulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]