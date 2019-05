Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c4d4644-b118-4405-be02-c3e3c674118b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy szürke-fehér macska aratta a legnagyobb sikert az eheti marrákesi Christian Dior divatbemutatón, a mutatvány valószínűleg csak annak a hölgynek nem tetszett igazán, akit a négylábú „meg is tisztelt”. A macska vonulásáról videó is készült.","shortLead":"Egy szürke-fehér macska aratta a legnagyobb sikert az eheti marrákesi Christian Dior divatbemutatón, a mutatvány...","id":"20190505_Egy_macska_lett_a_marrakesi_divatbemutato_sztarja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c4d4644-b118-4405-be02-c3e3c674118b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afc0345-ad57-4c27-8f52-a99947041c37","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Egy_macska_lett_a_marrakesi_divatbemutato_sztarja","timestamp":"2019. május. 05. 16:41","title":"Egy macska lett a marrákesi divatbemutató sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5eb4f1-a084-48e0-b19b-7ed03c65885f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Franck Ribéry és Arjen Robben az idény végén elhagyja a Bayern München labdarúgócsapatát.","shortLead":"Franck Ribéry és Arjen Robben az idény végén elhagyja a Bayern München labdarúgócsapatát.","id":"20190505_Ribery_es_Robben_is_tavozik_a_Bayern_Munchentol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d5eb4f1-a084-48e0-b19b-7ed03c65885f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75eb341-2834-418c-8115-2c74f7f705fe","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Ribery_es_Robben_is_tavozik_a_Bayern_Munchentol","timestamp":"2019. május. 05. 13:04","title":"Ribéry és Robben is távozik a Bayern Münchentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel a legnagyobb ellenzéki erőt, a Munkáspártot vasárnapi cikkében Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök. Elismerte, hogy saját politikai hátországában nincs meg a kellő számú szavazat a kilépési feltételrendszer parlamenti elfogadásához.","shortLead":"A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel...","id":"20190505_Brexit__Theresa_May_megallapodasra_szolitja_fel_a_Munkaspartot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8f1e20-2361-45ed-92f8-cf3ae49fc6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Brexit__Theresa_May_megallapodasra_szolitja_fel_a_Munkaspartot","timestamp":"2019. május. 05. 13:52","title":"Brexit - Theresa May megállapodásra szólítja fel a Munkáspártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d405d53b-cbf5-4503-9a6a-e5b50eb7bed7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Auschwitz-túlélő boxolóról szól a jövőre moziba kerülő film.\r

