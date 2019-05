Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kockás pulóveres alak hajol egy ágyban fekvő, félmeztelen ember fölé, és többször tenyérrel, nagy erővel arcon üti – az RTL Klub Híradója bemutatott néhány felvételt azok közül, amelyek a Baranya megyei Mozsgó szociális otthonában készültek, titokban.","shortLead":"Kockás pulóveres alak hajol egy ágyban fekvő, félmeztelen ember fölé, és többször tenyérrel, nagy erővel arcon üti –...","id":"20190507_mozsgo_szocialis_otthon_felvetel_video_bantalmazas_gondozo_lakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5311155b-fce5-496f-bc78-b69c44223a56","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_mozsgo_szocialis_otthon_felvetel_video_bantalmazas_gondozo_lakok","timestamp":"2019. május. 07. 20:08","title":"Videón, ahogy a mozsgói otthon gondozói a lakókat ütlegelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b29a28-bec1-4a29-be8a-dfc81476ec80","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Budapest I. kerületében a Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Friedrich Born rakpart által határolt területet nevezték el Jeruzsálem parknak. ","shortLead":"Budapest I. kerületében a Clark Ádám tér–Lánchíd utca–Friedrich Born rakpart által határolt területet nevezték el...","id":"20190506_Jeruzsalemrol_neveztek_el_egy_parkot_Budan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b29a28-bec1-4a29-be8a-dfc81476ec80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd40830-19ee-435f-a6b1-09e440c28bc7","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Jeruzsalemrol_neveztek_el_egy_parkot_Budan","timestamp":"2019. május. 06. 10:54","title":"Jeruzsálemről neveztek el egy parkot a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nyilatkozott is, és megköszönte, hogy ennyien aggódtak érte. ","shortLead":"Nyilatkozott is, és megköszönte, hogy ennyien aggódtak érte. ","id":"20190506_Foto_Kiengedtek_Iker_Casillast_a_korhazbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8d9c88-e882-414c-bb04-818bdb7516ae","keywords":null,"link":"/sport/20190506_Foto_Kiengedtek_Iker_Casillast_a_korhazbol","timestamp":"2019. május. 06. 16:39","title":"Fotó: Kiengedték Iker Casillast a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 250 millió dolláros tőkeinjekciót kapott egy befektetési csoporttól a gyengélkedő kiadó. ","shortLead":"Összesen 250 millió dolláros tőkeinjekciót kapott egy befektetési csoporttól a gyengélkedő kiadó. ","id":"20190506_Soros_Gyorgy_menti_meg_a_Vice_mediavallatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506eebf5-c747-41b0-b277-5b70f1a9f8bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_Soros_Gyorgy_menti_meg_a_Vice_mediavallatat","timestamp":"2019. május. 06. 11:14","title":"Soros György mentheti meg a Vice médiavállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07899be-62b7-4db1-a409-776f3242a0b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezek a szaktanár által kidolgozott megoldások. Mutatjuk.","shortLead":"Ezek a szaktanár által kidolgozott megoldások. Mutatjuk.","id":"20190506_Itt_vannak_a_hetfoi_magyarerettsegi_megoldasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a07899be-62b7-4db1-a409-776f3242a0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50686a1-5270-496f-99af-1103106740c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Itt_vannak_a_hetfoi_magyarerettsegi_megoldasai","timestamp":"2019. május. 06. 13:16","title":"Itt vannak a hétfői magyarérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436f65fe-3e27-441c-a914-0d7d2e56dc22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbak lehetnek a jövőben a közúti ellenőrzések, állítja az SRI International, amely igazoltatáshoz fejlesztett több mint nagy segítségnek tűnő robotot. ","shortLead":"Biztonságosabbak lehetnek a jövőben a közúti ellenőrzések, állítja az SRI International, amely igazoltatáshoz...","id":"20190506_robotzsaru_robot_igazoltatas_rendor_kozuti_ellenorzes_sri_international","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=436f65fe-3e27-441c-a914-0d7d2e56dc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d6527a-a928-48bc-8296-eb837a10e374","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_robotzsaru_robot_igazoltatas_rendor_kozuti_ellenorzes_sri_international","timestamp":"2019. május. 06. 16:33","title":"Jön a robotzsaruk kora? Egy már munkába is állt, egészen jónak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d1e325-3b1b-472d-926f-e14402463192","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy is nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom márciusban, hogy idén nem segített a húsvéti hétvége.","shortLead":"Úgy is nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom márciusban, hogy idén nem segített a húsvéti hétvége.","id":"20190506_Sokkal_tobb_butort_es_ruhat_vettek_a_magyarok_mint_egy_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d1e325-3b1b-472d-926f-e14402463192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172ba692-91f3-431d-ba58-4fd57b21027d","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Sokkal_tobb_butort_es_ruhat_vettek_a_magyarok_mint_egy_eve","timestamp":"2019. május. 06. 09:17","title":"Sokkal több bútort és ruhát vettek a magyarok, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599c75b7-4aa0-4a53-a36f-e489459fa98f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Lucking talált egy 800 éves brosst csupán öt évvel azután, hogy egy 145 ezer font értékű aranyleletre bukkant.","shortLead":"Tom Lucking talált egy 800 éves brosst csupán öt évvel azután, hogy egy 145 ezer font értékű aranyleletre bukkant.","id":"20190507_Olyan_mazlija_keves_kincskeresonek_van_mint_ennek_a_brit_ferfinak_ezust_kozepkori_melltu_kincsvadasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=599c75b7-4aa0-4a53-a36f-e489459fa98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef88621-6804-4254-b577-8ceb083f3b89","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Olyan_mazlija_keves_kincskeresonek_van_mint_ennek_a_brit_ferfinak_ezust_kozepkori_melltu_kincsvadasz","timestamp":"2019. május. 07. 07:22","title":"Olyan mázlija kevés kincskeresőnek van, mint ennek a brit férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]