Magyarország is téma volt Weber és Timmermans vitájában

[{"available":true,"c_guid":"a5f2caa8-3b45-48d1-8571-a23a0deb98eb","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"A Szegedi Szabadtéri Játékok életében azért is kihívás a 2019-es évad, mert új játszóhelyük születik a Dóm téri nagyszínpad mellett. Kétévnyi felújítás után visszakapják az Újszegedi Szabadtéri Színpadot az Erzsébet ligetben. Herczeg Tamással, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatójával, és mint a Don Juan társrendezőjével beszélgettünk. ","shortLead":"A Szegedi Szabadtéri Játékok életében azért is kihívás a 2019-es évad, mert új játszóhelyük születik a Dóm téri...","id":"20190425_Mint_egy_nagy_szinhazi_birodalom_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5f2caa8-3b45-48d1-8571-a23a0deb98eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffdba7b-96d5-4d0b-8f9d-dd9362cfb71e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190425_Mint_egy_nagy_szinhazi_birodalom_interju","timestamp":"2019. május. 06. 11:30","title":"„Mint egy nagy színházi birodalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8b7d26-f0b1-4ff8-a537-5557b6f83508","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére most nem történt tragikus esemény, de érdemes megnézni, milyen könnyen kialakul egy veszélyes helyzet.","shortLead":"Szerencsére most nem történt tragikus esemény, de érdemes megnézni, milyen könnyen kialakul egy veszélyes helyzet.","id":"20190506_autos_video_dunapataj_baleset_motorosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b8b7d26-f0b1-4ff8-a537-5557b6f83508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cd9577-d2ef-44d9-9ff4-92ccf2970489","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_autos_video_dunapataj_baleset_motorosok","timestamp":"2019. május. 06. 09:41","title":"Vette a motoros kamerája, amikor egy autós közéjük hajtott Dunapatajon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell megállapítani az öregségi nyugdíjat, ha valaki több EU-tagállamban is dolgozott, de nyugdíjra csupán a tagországokban szerzett szolgálati idők összeszámításával szerez jogosultságot? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell megállapítani az öregségi nyugdíjat, ha valaki több EU-tagállamban is dolgozott, de nyugdíjra csupán...","id":"20190507_Igy_szamoljak_ki_mennyi_nyugdijat_kap_aki_tobb_orszagban_is_dolgozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e299d10b-680b-4d01-aa90-16337ad6a91e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190507_Igy_szamoljak_ki_mennyi_nyugdijat_kap_aki_tobb_orszagban_is_dolgozott","timestamp":"2019. május. 07. 11:58","title":"Így számolják ki, mennyi nyugdíjat kap, aki több országban is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Munkaügyi bírságot is fizethet a cég, ha nem figyel a nyári szabadságok szabályos kiadására. Az Adózóna összegyűjtötte az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Munkaügyi bírságot is fizethet a cég, ha nem figyel a nyári szabadságok szabályos kiadására. Az Adózóna összegyűjtötte...","id":"20190507_Mire_kell_figyelni_amikor_kiadjak_a_nyari_szabadsagokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04b390d-b741-4959-bc95-5678b644a016","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190507_Mire_kell_figyelni_amikor_kiadjak_a_nyari_szabadsagokat","timestamp":"2019. május. 07. 16:36","title":"Mire kell figyelni, amikor kiadják a nyári szabadságokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem vicc, a Sárkányok anyja szereti a kávét. ","shortLead":"Nem vicc, a Sárkányok anyja szereti a kávét. ","id":"20190506_Tronok_harca_Starbucks_pohar_befejezo_evad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6999900-0103-4746-9afb-5f3064dafcb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98575be2-66c2-40c8-a1c1-26ba9fb5cd4f","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Tronok_harca_Starbucks_pohar_befejezo_evad","timestamp":"2019. május. 06. 10:40","title":"Trónok harca: benne maradt egy starbucksos pohár az új rész egyik jelenetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077a5f32-5892-4d22-87a9-8ba9f84a2431","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Béremelést kapnak a földi kiszolgálók.","shortLead":"Béremelést kapnak a földi kiszolgálók.","id":"20190506_Eldolt_nem_lesz_sztrajk_Ferihegyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=077a5f32-5892-4d22-87a9-8ba9f84a2431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39a9ca9-6885-4a08-9fd0-ef5bab38fcdd","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Eldolt_nem_lesz_sztrajk_Ferihegyen","timestamp":"2019. május. 06. 12:03","title":"Eldőlt, nem lesz sztrájk Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Az eset az észak-németországi Serengeti Parkban történt. ","shortLead":" Az eset az észak-németországi Serengeti Parkban történt. ","id":"20190506_Etetesi_idoben_ment_be_az_oroszlanokhoz_a_gondozo_nem_volt_jo_otlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be48577b-dee0-44d2-87d7-25f7ed1c683d","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_Etetesi_idoben_ment_be_az_oroszlanokhoz_a_gondozo_nem_volt_jo_otlet","timestamp":"2019. május. 06. 11:35","title":"Etetési időben ment be az oroszlánokhoz a gondozó, épphogy túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tesztelik, hogy bejön-e a városközpontban nyitott üzlet. ","shortLead":"Tesztelik, hogy bejön-e a városközpontban nyitott üzlet. ","id":"20190506_Parizsban_valtoztatott_jol_bevett_modszeren_az_IKEA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92927f4-c562-4607-a841-afae91c1cade","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Parizsban_valtoztatott_jol_bevett_modszeren_az_IKEA","timestamp":"2019. május. 06. 16:06","title":"Párizsban változtatott bevett módszerén az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]