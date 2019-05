Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"329718a4-5372-4bff-9d57-6ebd5ec2842a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"1996-os megalakulása óta első alkalommal nem sikerült közös zárónyilatkozat aláírásával befejezni az Északi-sarkvidéki Tanács miniszteri tanácskozását, miután az Egyesült Államok diplomáciai források szerint ellenezte, hogy a klímaváltozás fogalma szerepeljen a dokumentumban.","shortLead":"1996-os megalakulása óta első alkalommal nem sikerült közös zárónyilatkozat aláírásával befejezni az Északi-sarkvidéki...","id":"20190508_donald_trump_mike_pompeo_klimavaltozas_jegtakaro_eszak_sarkvideki_tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329718a4-5372-4bff-9d57-6ebd5ec2842a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7598a3-e14e-40a1-acf1-b8015322b349","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_donald_trump_mike_pompeo_klimavaltozas_jegtakaro_eszak_sarkvideki_tanacs","timestamp":"2019. május. 08. 07:17","title":"Trumpék lehetőséget látnak a jégsapkák olvadásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most készült el a jelentés Keith Flint halálának körülményeiről. ","shortLead":"Most készült el a jelentés Keith Flint halálának körülményeiről. ","id":"20190508_keith_flint_prodigy_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798d038f-628e-4610-a86a-76f503f96b71","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_keith_flint_prodigy_halal","timestamp":"2019. május. 08. 17:43","title":"Nem biztos, hogy öngyilkos lett a Prodigy énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a kiterjesztett valóság segítségével \"dobta fel\" a keresőjét, amit nemcsak oktatási célra lehet majd jól használni.","shortLead":"A Google a kiterjesztett valóság segítségével \"dobta fel\" a keresőjét, amit nemcsak oktatási célra lehet majd jól...","id":"20190508_google_fejlesztoi_konferencia_google_kereso_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d424b4c-4881-4a2c-90a3-52884a50bbdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_google_fejlesztoi_konferencia_google_kereso_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. május. 08. 08:03","title":"Látványos és menő új funkciót kapott a Google mobilos keresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már megerősítette a hírt és a dátumot.","shortLead":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már megerősítette a hírt és a dátumot.","id":"20190507_donald_trump_orban_viktor_talalkozo_feher_haz_washington","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b01a2e4-eb13-45db-a759-0dad248b6a29","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_donald_trump_orban_viktor_talalkozo_feher_haz_washington","timestamp":"2019. május. 07. 16:50","title":"Bejelentette a Fehér Ház is a Trump–Orbán-találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940dc1f9-30e6-4868-90c2-0dac40bb1f34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most még az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója.","shortLead":"Most még az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója.","id":"20190507_Az_EBRD_igazgatosagi_tagja_lesz_Barcza_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=940dc1f9-30e6-4868-90c2-0dac40bb1f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f14cf92-847e-4190-a74f-ed5351a229d0","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Az_EBRD_igazgatosagi_tagja_lesz_Barcza_Gyorgy","timestamp":"2019. május. 07. 15:10","title":"Az EBRD igazgatósági tagja lesz Barcza György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb36598-7329-495d-b1fa-bac1ba75911d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 21. század közepére csaknem 500, az Egyesült Államok alacsonyan fekvő part menti területein álló templomot fog fenyegetni a veszély, hogy évente legalább egyszer elönti a víz a klímaváltozással összefüggő globális tengerszint-emelkedés miatt – derül ki egy amerikai nonprofit klímakutató szervezet jelentéséből.","shortLead":"A 21. század közepére csaknem 500, az Egyesült Államok alacsonyan fekvő part menti területein álló templomot fog...","id":"20190507_klimavaltozas_amerikai_templomok_arviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbb36598-7329-495d-b1fa-bac1ba75911d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c865ec-4446-4558-b426-2f212ae576c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_klimavaltozas_amerikai_templomok_arviz","timestamp":"2019. május. 07. 17:03","title":"Ördögi kör: a globális felmelegedés miatt évente 500 amerikai templomot önthet el a tengervíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4802ee-e9f4-4aca-956a-eaf4a16b35ab","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Feljelentést tett az OH, mert egy nappal a történelemteszt időpontja előtt állítólag kiszivárogtak az aktuális esszékérdések. Az utóbbi években nem, de előtte azért történt már hasonló. Majdnem minden miniszternek fájhatott a feje emiatt, volt, aki épphogy nem bukott bele a botrányba. A diákok legtöbbször rosszul jöttek ki az ilyen esetekből.","shortLead":"Feljelentést tett az OH, mert egy nappal a történelemteszt időpontja előtt állítólag kiszivárogtak az aktuális...","id":"20190508_Kronika_nem_az_idei_az_elso_erettsegi_botrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b4802ee-e9f4-4aca-956a-eaf4a16b35ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2316023-b56c-4b38-a60d-9dbb574aeedc","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Kronika_nem_az_idei_az_elso_erettsegi_botrany","timestamp":"2019. május. 08. 15:51","title":"Nem az idei az első érettségi botrány – majdnem bukott miniszter is emiatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"MTI / Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A lezárás miatt átszervezik a vasúti közlekedést, a győri vonalról az intercityk és a railjetek a Délibe érkeznek, a pécsi IC-k Kelenföldön fordulnak. A Budapest-Újszász-Szolnok vonalról a személyvonatok és zónázók egy része Kelenföldre érkezik, másik fele Kőbánya-felsőn fordul. A Pécelig közlekedő személyvonatokat és a piliscsabaiakat összekötik, a békéscsabai vonatok pedig a Nyugatiba mennek, a záhonyi sebesek Szolnokon fordulnak vissza.","shortLead":"A lezárás miatt átszervezik a vasúti közlekedést, a győri vonalról az intercityk és a railjetek a Délibe érkeznek...","id":"20190509_Jovo_hetfotol_nem_lesz_Keleti_palyaudvar_a_MAV_elmondta_hogyan_valtozik_a_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092c1a85-d510-4de7-a58b-44c57307ec38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Jovo_hetfotol_nem_lesz_Keleti_palyaudvar_a_MAV_elmondta_hogyan_valtozik_a_kozlekedes","timestamp":"2019. május. 09. 13:04","title":"Jövő hétfőtől bezár a Keleti pályaudvar, szinte az összes budapesti vonalon változások lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]