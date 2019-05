Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három nap múlva kezdődik az A-csoportos vb, amelynek a Skoda 27 éve főszponzora. ","shortLead":"Három nap múlva kezdődik az A-csoportos vb, amelynek a Skoda 27 éve főszponzora. ","id":"20190507_skoda_superb_facelift_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7739375-7f83-4e09-be9b-76f3146a91b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_skoda_superb_facelift_2019","timestamp":"2019. május. 07. 17:54","title":"A jéghoki vb-n lehet majd először látni a friss Skoda Superbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fea7e3f-32b3-4d64-8352-3e67d5005e82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak a tavalyi évben 21-en haltak meg vonatátkelőnél, szinte kivétel nélkül saját hibájukból.","shortLead":"Csak a tavalyi évben 21-en haltak meg vonatátkelőnél, szinte kivétel nélkül saját hibájukból.","id":"20190509_sorompo_vasutiatjaro_mezotur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fea7e3f-32b3-4d64-8352-3e67d5005e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e078d83-cb40-4fbb-a595-d336eae10b62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_sorompo_vasutiatjaro_mezotur","timestamp":"2019. május. 09. 08:58","title":"Nem bírt várni a robogós a vasúti átjárónál, de kétszer is fennakad a sorompón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66e1328-7765-4e3b-87a7-ef518a03025f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CNN a Trump–Orbán-féle vezetés hasonlóságairól ír, és arról, az amerikai elnök igyekszik olyan antidemokratikus vezetőkkel találkozni, akikkel Barack Obama korábbi elnök gyakorlatilag befagyasztotta a kapcsolatait.\r

\r

","shortLead":"A CNN a Trump–Orbán-féle vezetés hasonlóságairól ír, és arról, az amerikai elnök igyekszik olyan antidemokratikus...","id":"20190507_De_facto_diktator_kemenyen_kiosztja_Orbant_a_CNN","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a66e1328-7765-4e3b-87a7-ef518a03025f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c286fa-94eb-4bed-90e0-6af6b442cd27","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_De_facto_diktator_kemenyen_kiosztja_Orbant_a_CNN","timestamp":"2019. május. 07. 19:15","title":"Diktátorozva osztotta ki Orbánt a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópálya és a 4-es főút közötti szakaszon, egy sávra szűkül a forgalom a keddi naptól egy hónapon keresztül. ","shortLead":"Az M5-ös autópálya és a 4-es főút közötti szakaszon, egy sávra szűkül a forgalom a keddi naptól egy hónapon keresztül. ","id":"20190508_Felujitas_miatt_beall_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e9718c-4116-43cb-8618-29cd631dab45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_Felujitas_miatt_beall_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. május. 08. 09:38","title":"Felújítás miatt beáll a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt modell maga alá került, miután lakását és stúdióját is elárverezték. Azt mondta, nincs hova mennie, ráadásul többször elájult, és a szíve is rossz.","shortLead":"A volt modell maga alá került, miután lakását és stúdióját is elárverezték. Azt mondta, nincs hova mennie, ráadásul...","id":"20190509_Biro_Ica_neha_arra_gondolok_jobb_lenne_vegleg_elaludni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc2acc2-bc45-4dd6-b2a0-fda5e7552605","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Biro_Ica_neha_arra_gondolok_jobb_lenne_vegleg_elaludni","timestamp":"2019. május. 09. 11:42","title":"Bíró Ica: \"Néha arra gondolok, jobb lenne végleg elaludni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén is megjelent A 100 leggazdagabb című kiadvány, amely szerint Csányi Sándor 360 milliárd forintjával továbbra is a legvagyonosabb magyarnak számít. Tiborcz Istvánnak is van már 35 milliárdja.","shortLead":"Idén is megjelent A 100 leggazdagabb című kiadvány, amely szerint Csányi Sándor 360 milliárd forintjával továbbra is...","id":"20190509_a_100_leggazdagabb_tiborcz_csanyi_meszaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5f6556-10fb-41aa-8fa7-b586ed1eda39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_a_100_leggazdagabb_tiborcz_csanyi_meszaros","timestamp":"2019. május. 09. 06:01","title":"Kijött egy friss lista a leggazdagabb magyarokról – már Tiborcz István is felfért rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"MTI","category":"elet","description":"És nagyjából 2,8 bolygóra lenne szükségünk a fennmaradáshoz.","shortLead":"És nagyjából 2,8 bolygóra lenne szükségünk a fennmaradáshoz.","id":"20190509_Ha_a_vilagon_mindenki_ugy_elne_mint_egy_atlag_europai_mar_most_elfogynanak_az_eves_eroforrasaink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3d3234-d38b-4cca-918d-031155f4ae52","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Ha_a_vilagon_mindenki_ugy_elne_mint_egy_atlag_europai_mar_most_elfogynanak_az_eves_eroforrasaink","timestamp":"2019. május. 09. 13:36","title":"Ha a világon mindenki úgy élne, mint egy átlag európai, már most elfogynának az éves erőforrásaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy bűnszervezet 2012 és 2016 között autóversenyzéshez kapcsolódó színlelt reklámtevékenységgel csalt el több mint 11 milliárd forintot.","shortLead":"Egy bűnszervezet 2012 és 2016 között autóversenyzéshez kapcsolódó színlelt reklámtevékenységgel csalt el több mint 11...","id":"20190508_11_milliardosra_duzzadt_a_csalasi_ugy_a_magyar_autosportban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbd12af-239c-4c2f-93ce-0ba4bfe4a160","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_11_milliardosra_duzzadt_a_csalasi_ugy_a_magyar_autosportban","timestamp":"2019. május. 08. 12:25","title":"11 milliárdosra duzzadt a csalási ügy a magyar autósportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]