A helyi Fidesz most annak a szerződésnek a felbontását javasolta, amelyet korábban az MSZP-vel együtt megszavazott - a szocialisták a mostani voksoláson tartózkodtak. Határoztak arról is, hogy a kerületi lakosok június 13-ától ingyenesen parkolhatnak Zuglóban, és létrejön egy tényfeltáró munkacsoport is a rendszer működésének felülvizsgálatára. Karácsony maga is benyújtott egy javaslatot a parkolási rendszer átalakítására, azt leszavazta a Fidesz, pedig ugyanaz állt benne, mint amit most a párt képviselői elfogadtak.

Karácsony Gergely Párbeszéd-polgármester korábban utalt arra, az MSZP és a Fidesz közti összejátszás eredményeként született meg az önkormányzat számára nagy veszteséget termelő parkolási rendszer, amit nem tudott megakadályozni. Próbáltuk elérni a polgármestert, amint reagál, frissítjük a cikket.