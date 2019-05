Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"540514c5-0862-4faa-b9a5-e8c41bb21366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk ragaszkodott a meneteléshez, a hatóság így elkaszálta az egész rendezvényt.","shortLead":"A Mi Hazánk ragaszkodott a meneteléshez, a hatóság így elkaszálta az egész rendezvényt.","id":"20190512_Megtiltotta_a_rendorseg_Toroczkaien_torokszentmiklosi_demonstraciojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540514c5-0862-4faa-b9a5-e8c41bb21366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2875c4c-e9e1-4b5c-9aef-1e5882eb7471","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Megtiltotta_a_rendorseg_Toroczkaien_torokszentmiklosi_demonstraciojat","timestamp":"2019. május. 12. 16:15","title":"Megtiltotta a rendőrség Toroczkaiék törökszentmiklósi erődemonstrációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20540b4a-9bf0-44f7-9d77-c29b4351fc27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg Garancsi István. Az uniós pénzek eltűnéséről szóló videóról van szó, amit még Hadházy Ákosék készítettek. ","shortLead":"Meg Garancsi István. Az uniós pénzek eltűnéséről szóló videóról van szó, amit még Hadházy Ákosék készítettek. ","id":"20190511_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_kozmedia_momentum_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20540b4a-9bf0-44f7-9d77-c29b4351fc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce50868e-4f2d-4b70-8af8-d9db65af9480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_kozmedia_momentum_hadhazy_akos_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. május. 11. 10:50","title":"Kitakart arccal jelent meg a közmédiában Mészáros Lőrinc és Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos tipp most nem volt.","shortLead":"Telitalálatos tipp most nem volt.","id":"20190511_Elo_a_szelvenyekkel_kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc9b18-da18-4d8f-a737-b5930a16d2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Elo_a_szelvenyekkel_kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2019. május. 11. 19:41","title":"Elő a szelvényekkel, kihúzták az ötös lottó nyerőszámait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e379cd-f8b3-4c66-b522-85da7953f929","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök kivételesen nem focisták, hanem egy operaénekes közelében tűnt fel.","shortLead":"A miniszterelnök kivételesen nem focisták, hanem egy operaénekes közelében tűnt fel.","id":"20190513_Orban_Viktor_kulturalodott_kicsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56e379cd-f8b3-4c66-b522-85da7953f929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517998fb-06b8-4e2e-a40c-a826e01738ba","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Orban_Viktor_kulturalodott_kicsit","timestamp":"2019. május. 13. 09:27","title":"Orbán Viktor kulturálódott kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5235ab0b-7b69-4a99-a6b6-de9c737558cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezer forint helyett tizenháromezer ötszáz forintot adnának a szegedi időseknek és az iskolakezdőknek a szegedi fideszesek. Május elsején még visszautasították, hogy a szegedi polgármester a vállalkozások adóztatásának átdolgozása helyett ígérget, most azt mondják, hogy ők többet adnának.","shortLead":"Tízezer forint helyett tizenháromezer ötszáz forintot adnának a szegedi időseknek és az iskolakezdőknek a szegedi...","id":"20190511_Raigert_Botka_Laszlo_ajandekara_a_helyi_Fidesz_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5235ab0b-7b69-4a99-a6b6-de9c737558cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ea09eb-28dd-4a5d-93f4-901ac59d727a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Raigert_Botka_Laszlo_ajandekara_a_helyi_Fidesz_Szegeden","timestamp":"2019. május. 11. 15:37","title":"Ráígért Botka László „ajándékára” a helyi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy hétben továbbra is a Samsung Galaxy Foldon volt a mobilipar és a tech sajtó szeme, de kiderült az is, mi köze a beluga bálnáknak az iPhone-okhoz. Többek között ezekkel a hírekkel foglalkozik az Őrültech jubileumi adása.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben továbbra is a Samsung Galaxy Foldon volt a mobilipar és a tech sajtó szeme, de kiderült az is, mi...","id":"20190512_podcast_tech_hirek_orultech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ce96bb-941d-4c1c-9d9a-9b864a2b4238","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_podcast_tech_hirek_orultech","timestamp":"2019. május. 12. 21:03","title":"Podcast: Mi köze a beluga bálnának az iPhone-hoz? És mi az az ehető víz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b1c513-c408-4bfc-a799-1ac0be7b0b92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Nemzet: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Rétvári Bence: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Brüsszel: Tessék?","shortLead":"Magyar Nemzet: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Rétvári Bence: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Brüsszel...","id":"20190511_Nagyon_ugy_tunik_hogy_hazudott_a_kormanylap_es_az_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85b1c513-c408-4bfc-a799-1ac0be7b0b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c3d1d0-bb9f-4d47-aa0c-bd8b8475dfa8","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Nagyon_ugy_tunik_hogy_hazudott_a_kormanylap_es_az_allamtitkar","timestamp":"2019. május. 11. 20:36","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy hazudott a kormánylap és az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644d17bc-dd34-47c7-ba6b-13aae6bca307","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világbajnoki pontversenyben vezető Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"A világbajnoki pontversenyben vezető Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj...","id":"20190511_Spanyol_Nagydij_Bottas_indul_az_elso_rajtkockabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=644d17bc-dd34-47c7-ba6b-13aae6bca307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93c3e01-7d7a-47ec-9e0a-0f2074e33753","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Spanyol_Nagydij_Bottas_indul_az_elso_rajtkockabol","timestamp":"2019. május. 11. 16:51","title":"Spanyol Nagydíj: Bottas indul az első rajtkockából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]