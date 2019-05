Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f70b672b-a1c1-4383-9d6c-98c18a97fe68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A költözés dátumát nem pontosították, a Piliscsabára tervezett archívumépület pedig még mindig csak tervezési szakaszban van. ","shortLead":"A költözés dátumát nem pontosították, a Piliscsabára tervezett archívumépület pedig még mindig csak tervezési...","id":"20190514_Hivatalos_tenyleg_a_Kilianlaktanayba_koltozik_az_OSZK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f70b672b-a1c1-4383-9d6c-98c18a97fe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3861bf-da9c-456c-904d-f47098897fee","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Hivatalos_tenyleg_a_Kilianlaktanayba_koltozik_az_OSZK","timestamp":"2019. május. 14. 17:17","title":"Hivatalos: tényleg a Kilián-laktanyába költözik az OSZK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6517db7b-d94b-4900-8642-29ba11fdb1bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ezzel még véletlenül sem a dalát szeretnénk minősíteni.","shortLead":"És ezzel még véletlenül sem a dalát szeretnénk minősíteni.","id":"20190515_Tulajdonkeppen_nincs_semmi_meglepo_abban_hogy_Papai_Joci_kiesett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6517db7b-d94b-4900-8642-29ba11fdb1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f1dffa-a377-4025-955e-e49d7ad6eb84","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Tulajdonkeppen_nincs_semmi_meglepo_abban_hogy_Papai_Joci_kiesett","timestamp":"2019. május. 15. 09:07","title":"Tulajdonképpen nincs semmi meglepő abban, hogy Pápai Joci kiesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így most csak gabonatermesztéssel foglalkozik a 83 éves volt védőnő.\r

\r

","shortLead":"Így most csak gabonatermesztéssel foglalkozik a 83 éves volt védőnő.\r

\r

","id":"20190514_Kosa_Lajos_anyja_eladta_reszesedeset_a_disznotenyeszto_cegben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d760e039-f984-4ccb-b039-d6dd68526e1b","keywords":null,"link":"/kkv/20190514_Kosa_Lajos_anyja_eladta_reszesedeset_a_disznotenyeszto_cegben","timestamp":"2019. május. 14. 20:13","title":"Kósa Lajos anyja eladta részesedését a disznótenyésztő cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két évtizede várnak a rajongók egy rendes Mortal Kombat-mozifilmre. Úgy tűnik, a kívánságból hamarosan valóság lesz. ","shortLead":"Több mint két évtizede várnak a rajongók egy rendes Mortal Kombat-mozifilmre. Úgy tűnik, a kívánságból hamarosan...","id":"20190515_mortal_kombat_11_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7317e536-8d6c-4130-a00e-4e3bb8aa537f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_mortal_kombat_11_film","timestamp":"2019. május. 15. 13:03","title":"Úgy tűnik, a játék után új mozifilmet is kapnak a Mortal Kombat-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ed4b12-f5e7-4fe6-a655-59ca269f0542","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia szerint drónokkal támadtak a közel-keleti királyság egyik legfontosabb olajvezetékére, s támadás ért más olajipari létesítményeket is. Az akcióra egy nappal az után került sor, hogy ismeretlen tettesek megrongáltak több szaúdi tankert.","shortLead":"Szaúd-Arábia szerint drónokkal támadtak a közel-keleti királyság egyik legfontosabb olajvezetékére, s támadás ért más...","id":"20190514_dron_olajvezetek_tamadas_szaud_arabia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87ed4b12-f5e7-4fe6-a655-59ca269f0542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d382c8-6ea9-4bca-9ff2-84b03f107f74","keywords":null,"link":"/vilag/20190514_dron_olajvezetek_tamadas_szaud_arabia","timestamp":"2019. május. 14. 16:39","title":"Drónokkal támadták a szaúdi olajvezetékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4701604a-b6ba-4111-8916-dd5237451cfc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai Geely egyre többször okoz kellemes meglepetést, egyre versenyképesebbnek tűnnek termékei a német, a japán és a koreai autókkal szemben.","shortLead":"A kínai Geely egyre többször okoz kellemes meglepetést, egyre versenyképesebbnek tűnnek termékei a német, a japán és...","id":"20190516_geely_suv_hibrid_konnenktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4701604a-b6ba-4111-8916-dd5237451cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40039707-3cff-434c-a252-e5cbcca5a3e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_geely_suv_hibrid_konnenktor","timestamp":"2019. május. 16. 10:15","title":"Bemutatta a Volvo kínai tulajdonosa a saját hibrid SUV-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Angliában kapták el, Hollandiában került rács mögé a 23 éves taksonyi kapus – írja a Blikk.","shortLead":"Angliában kapták el, Hollandiában került rács mögé a 23 éves taksonyi kapus – írja a Blikk.","id":"20190515_embercsempeszet_vadja_nb_iii_focista_kapus_taksony_se","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c04b019-cb70-4141-99f9-021e090e86b9","keywords":null,"link":"/sport/20190515_embercsempeszet_vadja_nb_iii_focista_kapus_taksony_se","timestamp":"2019. május. 15. 12:08","title":"Lecsukták Hollandiában az NB III.-as Taksony SE kapusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatalos indoklás szerint közbejött a személyi jövedelemadó-bevallás.","shortLead":"A hivatalos indoklás szerint közbejött a személyi jövedelemadó-bevallás.","id":"20190516_Elhalasztotta_a_kormany_a_konvektorok_cserejere_tervezett_palyazatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b382cce-dab1-4510-8e86-44af1bee2fe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Elhalasztotta_a_kormany_a_konvektorok_cserejere_tervezett_palyazatot","timestamp":"2019. május. 16. 15:16","title":"Két nappal eltolta a kormány a konvektorcsere-pályázatot, kicsit fura, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]