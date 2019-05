Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"388b6c1c-2777-4431-a5e2-543c6bb83a05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város levegője a bozóttüzek miatt annyira szennyezett, hogy még járdát söpörni sem szabad. De az autóforgalmat nem korlátozzák.","shortLead":"A város levegője a bozóttüzek miatt annyira szennyezett, hogy még járdát söpörni sem szabad. De az autóforgalmat nem...","id":"20190515_Zero_tolerancia_Mexikovarosban_a_por_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=388b6c1c-2777-4431-a5e2-543c6bb83a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699907ec-6736-487c-bd35-091244134a2c","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Zero_tolerancia_Mexikovarosban_a_por_ellen","timestamp":"2019. május. 15. 08:59","title":"Mexikóvárosban betiltották a járdasöprést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára vonatkozik. ","shortLead":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára...","id":"20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dbe73-6f4f-4ecf-bee6-59c6c4a7410a","keywords":null,"link":"/elet/20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","timestamp":"2019. május. 15. 07:16","title":"Nagyon szigorú abortusztilalmat szavaztak meg Alabamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, mégsem függesztettek fel minden rendezvényt.","shortLead":"Úgy tűnik, mégsem függesztettek fel minden rendezvényt.","id":"20190515_csapi_vasarcsarnok_piac_politizalas_rendezvenyek_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734b751d-9c28-4a16-9a24-0d6f843a857e","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_csapi_vasarcsarnok_piac_politizalas_rendezvenyek_kampany","timestamp":"2019. május. 15. 20:01","title":"A portugál napokon nem tart politizálástól a piacigazgatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák kormány kezdett lobbizni, hogy összejöjjön a találkozás, egy tátrai üdülőt már ki is néztek helyszínnek.","shortLead":"A szlovák kormány kezdett lobbizni, hogy összejöjjön a találkozás, egy tátrai üdülőt már ki is néztek helyszínnek.","id":"20190516_Nagyon_talalkoznanak_Macronnal_a_V4_vezetoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d048b79-d5be-426f-ab54-6be894926589","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Nagyon_talalkoznanak_Macronnal_a_V4_vezetoi","timestamp":"2019. május. 16. 07:51","title":"Nagyon találkoznának Macronnal a V4 vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De a szövetségi állam, a személyes és üzleti élet szoftvereire nem vonatkozik a tiltás.\r

\r

","shortLead":"De a szövetségi állam, a személyes és üzleti élet szoftvereire nem vonatkozik a tiltás.\r

\r

","id":"20190515_Betiltja_az_arcfelismero_rendszereket_San_Francisco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099d632e-eed5-44f4-91f3-6248bb882904","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_Betiltja_az_arcfelismero_rendszereket_San_Francisco","timestamp":"2019. május. 15. 09:42","title":"San Francisco nem hajlandó arcfelismerő rendszereket használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente átlagosan egy métert veszítenek vastagságukból az ausztriai gleccserek.","shortLead":"Évente átlagosan egy métert veszítenek vastagságukból az ausztriai gleccserek.","id":"20190514_ausztria_gleccserek_jeg_vastagsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6929738a-daa4-4c81-9a6f-02e810d21311","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_ausztria_gleccserek_jeg_vastagsaga","timestamp":"2019. május. 14. 18:03","title":"Baj van Ausztriában, drámai mértékben olvadnak a gleccserek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fba4a5c-059b-4eb6-ad99-e510d8a48f21","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A normálistól eltérő kromoszómaszám agresszívvá teszi a prosztatarákot. Ha túl sok vagy túl kevés a prosztatatumorban az örökítőanyag-hordozó, akkor különösen halálos lehet a betegség – állapította meg Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatócsoportja. ","shortLead":"A normálistól eltérő kromoszómaszám agresszívvá teszi a prosztatarákot. Ha túl sok vagy túl kevés a prosztatatumorban...","id":"20190516_prosztatarak_kromoszomak_normalistol_eltero_kromoszomaszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fba4a5c-059b-4eb6-ad99-e510d8a48f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57f1f44-7fbb-4259-8336-7019318ee307","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_prosztatarak_kromoszomak_normalistol_eltero_kromoszomaszam","timestamp":"2019. május. 16. 10:03","title":"Kiderült, mitől lehet agresszívabb a prosztatarák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8434dfea-2ab1-41d7-afa6-11d9f3bd78df","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Miközben a szegény emberek utcára kerülnek, a csókosok fillérekért költöznek a Várnegyedbe, az a baj.","shortLead":"Miközben a szegény emberek utcára kerülnek, a csókosok fillérekért költöznek a Várnegyedbe, az a baj.","id":"20190515_Orban_es_a_kilakoltatott_csalad_nem_a_valasz_a_baj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8434dfea-2ab1-41d7-afa6-11d9f3bd78df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2732dea1-3861-4cb9-a14c-053440191c85","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Orban_es_a_kilakoltatott_csalad_nem_a_valasz_a_baj","timestamp":"2019. május. 15. 18:14","title":"Balavány: Orbán és a kilakoltatott család – nem a válasz a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]