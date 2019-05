Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jogerős bírósági ítélet ellenére sem ad ki a lap által kért szerződéseket és közérdekű adatokat.\r

","shortLead":"A jogerős bírósági ítélet ellenére sem ad ki a lap által kért szerződéseket és közérdekű adatokat.\r

","id":"20190516_hosszu_katinka_vegrehajtas_bp2017_szerzodes_birosagi_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce56e70-432c-4039-8584-6c4dba48b87e","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_hosszu_katinka_vegrehajtas_bp2017_szerzodes_birosagi_itelet","timestamp":"2019. május. 16. 14:18","title":"Hosszú Katinkáék szerződései miatt indult végrehajtás a Bp2017 Kft. ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mostani felmérés szerint az LMP-nek és a Momentumnak is lehet európai képviselője.","shortLead":"A mostani felmérés szerint az LMP-nek és a Momentumnak is lehet európai képviselője.","id":"20190516_Ugyanannyi_kepviseloje_lehet_a_Jobbiknak_MSZPnek_es_DKnak_is_az_EPben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176f3579-70cf-4639-aedc-72ea43aa8271","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Ugyanannyi_kepviseloje_lehet_a_Jobbiknak_MSZPnek_es_DKnak_is_az_EPben","timestamp":"2019. május. 16. 12:06","title":"Ugyanannyi képviselője lehet a Jobbiknak, MSZP-nek és DK-nak is az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23247716-2303-4c50-9fd9-5c2789cc7919","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne jelentsen stigmát a másság – áll az országgyűlési biztos véleményében.","shortLead":"Ne jelentsen stigmát a másság – áll az országgyűlési biztos véleményében.","id":"20190517_Az_alapveto_jogok_biztosa_szerint_nem_masodrenduek_a_melegek_ahogy_Kover_Laszlo_kepzeli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23247716-2303-4c50-9fd9-5c2789cc7919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc7c9c1-492d-4974-99a0-78d0e31b733e","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Az_alapveto_jogok_biztosa_szerint_nem_masodrenduek_a_melegek_ahogy_Kover_Laszlo_kepzeli","timestamp":"2019. május. 17. 09:05","title":"Az alapvető jogok biztosa szerint nem másodrendűek a melegek, ahogy Kövér László képzeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legkorábbi ismert gazdatestüknek vélt denevéreknél is több mint 50 millió évvel korábban jelentek meg a poloskák – derült ki egy úgy tanulmányból, amely eredetileg az apró élősködők \"rendkívül bizarr\" szaporodási szokását vizsgálta.","shortLead":"A legkorábbi ismert gazdatestüknek vélt denevéreknél is több mint 50 millió évvel korábban jelentek meg a poloskák –...","id":"20190517_verszivo_poloska_denever_kutatas_szaporodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82c81111-f0d1-469f-88f7-57ee773ad655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34cee38-3149-4ecf-b287-430108f89b4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_verszivo_poloska_denever_kutatas_szaporodas","timestamp":"2019. május. 17. 14:34","title":"Bizarr módon szaporodnak, mégis hihetetlenül régóta élnek vérszívó poloskák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lesz-e pekingi válaszcsapás Trump brutális kereskedelmi offenzívájára? A kínaiak egyelőre csak óvatosan viszonozták a büntetővámokat, amelyekkel az amerikaiak komoly csapást akarnak mérni a világ második legnagyobb hatalmára. De megvannak a maguk adui, melyekre a China Daily című lapban hívja fel a figyelmet a Zsenmin egyetem professzora.","shortLead":"Lesz-e pekingi válaszcsapás Trump brutális kereskedelmi offenzívájára? A kínaiak egyelőre csak óvatosan viszonozták...","id":"20190517_Kinanak_harom_aduja_is_van_Trumppal_szemben_a_kerdes_az_hogy_kijatsszae","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdad9164-ab53-45cf-b62b-350291a01dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Kinanak_harom_aduja_is_van_Trumppal_szemben_a_kerdes_az_hogy_kijatsszae","timestamp":"2019. május. 17. 13:21","title":"Kínának három aduja is van Trumppal szemben, a kérdés az, hogy kijátssza-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A híresztelések szerint ezúttal a Vidi korábbi mestere, Joan Carrillo veszi át a csapatot. ","shortLead":"A híresztelések szerint ezúttal a Vidi korábbi mestere, Joan Carrillo veszi át a csapatot. ","id":"20190516_puska_akadmia_joan_carrillo_edzo_videoton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a310ea2b-68d8-4e83-b141-e707fa6538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcba82e-7be6-4132-b005-37e31fd378e2","keywords":null,"link":"/sport/20190516_puska_akadmia_joan_carrillo_edzo_videoton","timestamp":"2019. május. 16. 06:12","title":"Megint új edző érkezik a Puskás Akadémiához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erre az Egyesült Államok magyarországi nagykövete tett utalást.","shortLead":"Erre az Egyesült Államok magyarországi nagykövete tett utalást.","id":"20190516_Ugrott_az_orosz_vezetesu_bank_mentessege_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7541d9-1d2f-4ca3-85d0-2a48b5c47b78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Ugrott_az_orosz_vezetesu_bank_mentessege_Magyarorszagon","timestamp":"2019. május. 16. 10:59","title":"Ugrott az orosz vezetésű bank diplomáciai mentessége Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub csak így hozná le a filmet. A szélsőjobboldali párt szerint ez jogsértő. Közben a rendőrség másodjára is betiltotta törökszentmiklósi vonulásukat.","shortLead":"Az RTL Klub csak így hozná le a filmet. A szélsőjobboldali párt szerint ez jogsértő. Közben a rendőrség másodjára is...","id":"20190515_A_Mi_Hazank_kifogasolja_hogy_nem_adjak_le_kampanyfilmuket_a_ciganybunozes_szo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff70b68-9077-4c4d-b8d5-9d421950da5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_A_Mi_Hazank_kifogasolja_hogy_nem_adjak_le_kampanyfilmuket_a_ciganybunozes_szo_miatt","timestamp":"2019. május. 15. 18:45","title":"Kifogásolja a Mi Hazánk, hogy az RTL kisípolná kampányfilmjükből a cigánybűnözés szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]