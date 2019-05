Elkezdődött.

Az aljasok megkezdték a hadműveletet a normalitás, a fehér ember, a keresztény kultúra és a felcsúti északi elkerülő műút építése (TOP-8.1.5-158-F1-2019-00001) ellen. Kaján vigyor ül ki torz arcukra, hogy most megmutatták, győztek. „Lebuktattak” néhány magatehetetlen, lengyel papot, és tőrbe csalták az európai hazafias erők egyik élharcosát, valamint a fogtechnika megújítóját, Heinz-Christian Strache Alkancellár Urat. Abban a szerepben tetszelegnek, hogy ők a Tisztesség, a Morál és az Igazság bajnokai.

Ám tegyük csak föl a kérdést: hol is lapultak ezek a felvételek eddig? És miért éppen most, a sorsfordító, civilizációnk és a Pancho Aréna fennmaradása szempontjából döntőjelentőségű európai parlamenti választások előtt kerültek elő? Nem vitás a háttérben a bevándorláspártiak politikai machinációi állnak. Egyfelől be akarnak sározni mindent, ami reményt adhat a kontinens népeinek; bemocskolják egyházainkat, pártjainkat, futballklubjainkat. Másfelől a valóság helyett álkérdéseket állítanak a középpontba.

Vajon miről akarja elterelni a figyelmet a „független”, „haladó” média? Nézzék meg azokat a híreket, amelyeket nálunk megtalálnak. Ugyanezek előfordulnak-e a fake news-gyárakban? Látnak hasonlókat a ballib lapokban?

Savanyúcukrot lopott a migráns a brüsszeli kisboltban Tomboló migránsok tartják rettegésben a dél-spanyol település lakóit - az esetet a 2008-as Riói Karneválról származó képpel illusztráljuk Szemét borítja el az osztrák város migránsnegyede melletti hulladékgazdálkodási központot – videó (Lázár János oldaláról)

És mivel foglakoznak ehelyett az agymosottak? Hogy mi lesz a jegesmedvékkel, meg a bálnákkal! Pedig, hogy a jegesmedvékkel és a bálnákkal mi lesz, az egyedül Semjén Zsolton múlik, de még nem végzett a szalonkákkal és a rénszarvasokkal. Majd utána eldől, hogy állampolgárságot ad nekik, vagy lelövi őket. Nyugalom, nem kell itt rettegni a klímaváltozástól. Rettegjen tőle a klíma. Apropó tudják, hogy hívták a ballipsi osztrák kancellárt, akit a dicsőséges osztrák testvérpárt, Strache Úr elődje által vezetett Szabadságpárt kormányra kerülése kergetett el? Úgy hívták, hogy Klima. Más kérdés, hogy a keresztneve Viktor, de ez nem téveszt meg minket.

Igaz, a mi Viktorunknak az idő tájt még liberálisok voltak a testvérpártjai, és éppen akkoriban készült rá, hogy az Európai Néppártban keressen új testvéreket. Csakhogy az Európai Néppártot időközben megszállták a liberálisok, de nem azért, mert Viktor a liberálisoktól érkezett, hanem mert a Max Weber – aki már akkor CSU-tag volt, amikor Viktor még azt sem sejtette, hogy valaha hívő lesz – vezette nemzetközi baloldal Soros igájába akarja hajtani Európa szűzi testét. (Attól most tekintsünk el, hogy a vén Európának, a gyönyörű nőnek mennyi esélye lenne a szűzi testre, ha sűrűn forgolódott volna lengyel egyházfiak körében.)

Bátran kijelenthetjük: ez itt a tét. Megmaradunk-e romlatlan, fehér, keresztény családok szeretetteljes közösségének, avagy a dzsenderkvóta értelmében kötelező lesz színes bőrű muszlimként a harmadik nem vécéjében végezni dolgunkat. Mert szándékaik szerint ez vár ránk, semmi kétség. Ott van leírva az ördög Bibliájában, Soros György „Hobbielektronika” című alapművében. „Soros kapcsolás esetén minden ellenálláson ugyanolyan erősségű áram halad keresztül”. Értik? Ugyanolyan, és hiába az ellenállás. Egyformák leszünk: burnuszos, klímavédő, szomorú hermafroditák.

És ez nem a távoli jövő, és nem távoli helyek problémája. A jelenség már mindennapjainkat fenyegeti, betüremkedett az életünkbe. Vidéken egyre több helyen tűnnek föl arab számok, az Operaházban már kötelező afroamerikai identitás, és országszerte a közértekben is migránskaravánokat észleltek. Meg is mutatjuk:

Ez veszélyes! A végén még kedvenc reggeli műsorunkat is átnevezik Mokkáról Mekkára. Az ateista, muzulmán, extraprofittal kitömött kommunista, nőjogi gaylobbi támad. Egyenként vadásznak le minket, mert ezek olyanok, hogy egyenként vadásznak (nem úgy, mint Semjén). Ennek a fondorlatos akciónak a része, hogy sunyi módon felvételeket készítenek a nyugalmazott papok otthonában, vagy az ibizai üdülőkben. Már pihenni sem hagyják az embert! És ebbe a sorba illeszkedik, hogy itthon is fenekednek, holmi korrupciót, vagyongyarapodást, meg önkényeskedést emlegetve. Mi azonban tudjuk, hogy honnan fenyeget az igazi veszély, és hogy kik is ezek a sivalkodók. Híreink közt meg is találhatják.

Csúnyán káromkodott a Soros-egyetem „professzora”, diákjait kérdeztük Szakértő: nemzetbiztonsági kockázatot jelent az alsómocsoládi MSZP-s polgármester eljárása a biciklitároló ügyében – Lomniczi Zoltán elemzése az M1 műsorában Gyurcsány még egy bankszámlát nyitott!!

Ennyit erről.

[Ide még jön egy bekezdés, hogy ugyan ritka undorító fajgyűlölő propagandát tolunk, ám a zsidóknak is szar lesz, ha nem mi lopunk – de azt Slomó küldi.]

Szóval, ne bánkódjon Strache Úr, hogy el kell hagynia a mocsokkal és migránsokkal ellepett Bécset (ld Lázár Úr videója), Magyarország még tartja magát, és ha további kellemetlen következményekkel kéne szembenéznie, Gruevszki Úr mellett még találhatunk Önnek szállást.

Mi pedig jegyezzük meg: Nyugaton már az igazat sem lehet kimondani. Heinz-Christian Strache csak utalt rá, hogy azt szeretné, amit Orbán Viktor, erre az aljasok megbuktatták. Nálunk Orbán Viktor meg is csinálta, és egy hét múlva újból választást fog nyerni.