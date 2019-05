Időjárási helyzet Európában

Finnország északi része, illetve Oroszország nyugati tájai fölött anticiklon található, arrafelé többnyire csak kevés felhő van az égen, és csapadékról sem érkezik jelentés. Eközben Európa többi részén ciklonális mező hatására változékonyabb az idő. Több helyen is kialakul eső, zápor, és főként a Nyugat-, illetve Közép-Európa fölött elhelyezkedő ciklon előoldalán zivatarok is előfordulnak. Az említett alacsonynyomású légköri képződmény miatt szárazföldünk keleti, északkeleti része fölé azonban nemcsak labilisabb és nedvesebb, hanem melegebb levegő is áramlik, emiatt az ilyenkor szokásosnál több fokkal enyhébb az idő. A Skandináv-félszigeten nem ritka a 20 fok fölötti csúcsérték, sőt Finnország déli felén néhol 25 fokot is mérnek. Hasonló a helyzet délebbre is, a Kelet-európai-síkság nagy részén, a Kárpát-medencében 22, 23, a Balkán-félszigetnél pedig jobbára 26, 27 fok köré melegszik fel a levegő a délutáni órákra. Ezzel szemben Nyugat-Európában hűvösebb az idő, ott általában 20 fok alatt alakul a maximum-hőmérséklet. A Kárpát-medence fölé hétfő estig több hullámban nedvesebb és labilisabb levegő áramlik, emiatt többfelé és több alkalommal is kell záporra, zivatarra számítani.

Előrejelzés az ország területére hétfő estig

Déli irányból tovább növekszik a felhőzet, és az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett dél, délkelet felől egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, helyenként felhőszakadásra. A reggeli, hajnali órákra már szakadozik, csökken a felhőzet, és csapadék is egyre inkább csak az északi megyékben fordulhat elő. Hétfőn a gomolyfelhő-képződés mellett általában több órára kisüt a nap, de a keleti tájakon több lehet a fátyolfelhőzet. Napközben több helyen is valószínű zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél hétfőn főként a Dunántúlon megerősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16 fok között alakul, délnyugaton lesz hűvösebb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 19 és 24 fok között várható.

Hétfőre virradó éjjel többfelé, reggel elsősorban északnyugaton, északon és északkeleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok, miközben dél felől szakadozottabbá válik a felhőzet. Helyenként élénk lehet a délies szél. A minimum-hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.

Délután a napos időszakok mellett sokfelé erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, emellett északkeleten, keleten vastagabb fátyolfelhők is lesznek az égen. Több tájegységünkön is számítani kell lokális jellegű záporokra, zivatarokra, helyenként heves viharok is lehetnek felhőszakadással, jégesővel.

A déli-délnyugati szelet sokfelé élénk, a Dunántúlon erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Kedd reggel hozzávetőlegesen a Budapest-Szeged vonaltól északkeletre erősen felhős lesz az ég, a Tiszántúlon zápor, zivatar is előfordulhat, nagyobb eséllyel a román határhoz közeli területeken.

Az említett vonaltól délnyugatra kevés felhő lesz az égen, csapadék nem várható. Északkeleten és nyugaton, északnyugaton élénk, néhol erős lehet a déli-délnyugati szél. Hajnalra 7 és 13 fok közé hűl le a levegő.