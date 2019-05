Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Donald Trump a képviselőház vizsgálataival szembeszegülve akarja ad acta tenni a Mueller-jelentést és megőrizni adótitkait.","shortLead":"Donald Trump a képviselőház vizsgálataival szembeszegülve akarja ad acta tenni a Mueller-jelentést és megőrizni...","id":"201920__trump_harcol__demokratak_dilemmaja__alkotmanyjogi_vita__frontvonalak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abb0e06-1ce2-463c-825b-2c3ce1ab6902","keywords":null,"link":"/vilag/201920__trump_harcol__demokratak_dilemmaja__alkotmanyjogi_vita__frontvonalak","timestamp":"2019. május. 19. 10:00","title":"Trump mintha csak ki akarná provokálni az alkotmányos vádemelési eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","shortLead":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","id":"20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60755ce1-0e72-4ebc-9a52-2884e20cf2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","timestamp":"2019. május. 19. 17:03","title":"Hétfőn is szükség lehet az esernyőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök minden pártelnökkel tárgyal.","shortLead":"Az elnök minden pártelnökkel tárgyal.","id":"20190519_Mar_szeptemberben_valasztas_lehet_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92baeea4-37f2-49cd-9fa6-d0e5d7dfde11","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Mar_szeptemberben_valasztas_lehet_Ausztriaban","timestamp":"2019. május. 19. 14:11","title":"Már szeptemberben választás lehet Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdcd9f5-5178-4600-8245-8e32f6a83ab2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Premier League és a Ligakupa megnyerése után az angol FA Kupát is elhódította a Manchester City labdarúgócsapata, amely a sorozat szombati döntőjében 6-0-ra győzte le a Watfordot.","shortLead":"A Premier League és a Ligakupa megnyerése után az angol FA Kupát is elhódította a Manchester City labdarúgócsapata...","id":"20190518_A_Manchester_City_az_elso_triplazo_angol_csapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fdcd9f5-5178-4600-8245-8e32f6a83ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8973289-2e66-4c15-bec9-99f00f8e8701","keywords":null,"link":"/sport/20190518_A_Manchester_City_az_elso_triplazo_angol_csapat","timestamp":"2019. május. 18. 21:06","title":"A Manchester City az első triplázó angol csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kereszténydemokrata Néppárt egy rövid mondattal állt elő hét nappal az ep-választások előtt.","shortLead":"A Kereszténydemokrata Néppárt egy rövid mondattal állt elő hét nappal az ep-választások előtt.","id":"20190519_A_KDNP_is_beindult_a_kampany_vegere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef3871e-49d5-4bf0-80b6-ad14adeb7c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_A_KDNP_is_beindult_a_kampany_vegere","timestamp":"2019. május. 19. 14:18","title":"A KDNP is beindult a kampány végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53322903-ab3a-4fbb-93b1-71d463c04a7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a korábbi hagyományokhoz hűen ezúttal is készített egy limitált szériás telefont a közeledő nyári olimpiai játékok tiszteletére.","shortLead":"A Samsung a korábbi hagyományokhoz hűen ezúttal is készített egy limitált szériás telefont a közeledő nyári olimpiai...","id":"20190519_samsung_galaxy_s10_plus_olympic_games_edition_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53322903-ab3a-4fbb-93b1-71d463c04a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406f1736-0f5c-4206-a4b0-804d686352b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_samsung_galaxy_s10_plus_olympic_games_edition_okostelefon","timestamp":"2019. május. 19. 14:03","title":"Csinált egy speciális telefont a Samsung, ami később még nagyon sokat érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fe9f91-1642-4ce1-b9f7-fffb9fc36793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs ennél régebbi autó, melyen ott virítana a Porsche név, ennek megfelelően várhatóan sok-sok millió euró ellenében cserél majd gazdát a 80 éves sportkocsi.","shortLead":"Nincs ennél régebbi autó, melyen ott virítana a Porsche név, ennek megfelelően várhatóan sok-sok millió euró ellenében...","id":"20190519_elado_egy_darabka_tortenelem_a_nacik_altal_penzelt_legelso_porsche","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64fe9f91-1642-4ce1-b9f7-fffb9fc36793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e0b7ab-b40a-4815-ba22-58bb29e439b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190519_elado_egy_darabka_tortenelem_a_nacik_altal_penzelt_legelso_porsche","timestamp":"2019. május. 19. 06:41","title":"Eladó egy darabka történelem, a nácik által pénzelt legelső Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee63df-4e88-4375-be10-0ae2a3a9caf5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Meghibásodott egy személyvonat szerelvénye, szünetel a vonatforgalom. ","shortLead":"Meghibásodott egy személyvonat szerelvénye, szünetel a vonatforgalom. ","id":"20190520_Ha_Fonyodnal_szallna_vonatra_van_egy_rossz_hirunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eee63df-4e88-4375-be10-0ae2a3a9caf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b865859-cf4c-4250-91c7-3d9ce78a83a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_Ha_Fonyodnal_szallna_vonatra_van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2019. május. 20. 08:02","title":"Ha Fonyódnál szállna vonatra, van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]