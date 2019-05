Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási részvétel 43,34 százalékos volt. ","shortLead":"A választási részvétel 43,34 százalékos volt. ","id":"20190519_Fegyvertartas_adoreform_Svajc_nepszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cda67f-2519-4ada-bd75-2f2d94237659","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Fegyvertartas_adoreform_Svajc_nepszavazas","timestamp":"2019. május. 19. 18:47","title":"Megszavazták a fegyvertartás szigorítását és az adóreformot a svájciak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","shortLead":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","id":"20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60755ce1-0e72-4ebc-9a52-2884e20cf2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","timestamp":"2019. május. 19. 17:03","title":"Hétfőn is szükség lehet az esernyőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dd7c1a-c5bf-4e1d-be5c-6dc489de4065","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban meghiúsult a korábban biztosra vett szponzorcsere.","shortLead":"Az utolsó pillanatban meghiúsult a korábban biztosra vett szponzorcsere.","id":"20190520_audi_bmw_bayern_munchen_szponzor_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2dd7c1a-c5bf-4e1d-be5c-6dc489de4065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d55899a-ce35-4f0a-8ede-f57421d9d649","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_audi_bmw_bayern_munchen_szponzor_auto","timestamp":"2019. május. 20. 12:24","title":"Mégsem ül át Audiból BMW-be a Bayern München","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e3e967-7089-4b39-864a-d5dfcfb3ae5d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Más függőségét viszonylag könnyen észrevesszük, de vajon meglátjuk-e az önmagunkét? Égetően fontos lenne, hiszen ez a szabadsághoz vezető út első lépése.","shortLead":"Más függőségét viszonylag könnyen észrevesszük, de vajon meglátjuk-e az önmagunkét? Égetően fontos lenne, hiszen...","id":"20190519_Vajon_fuggo_vagyok_Ez_a_10_jel_segit_eldonteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9e3e967-7089-4b39-864a-d5dfcfb3ae5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ced996-80a0-4047-aa73-a85c2f854cb8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190519_Vajon_fuggo_vagyok_Ez_a_10_jel_segit_eldonteni","timestamp":"2019. május. 19. 20:15","title":"Vajon függő vagyok? Ez a 10 jel segít eldönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554c2cc8-379a-4254-a629-b9dd688d572b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern spanyol márkájának puttonyos modellje sportkocsi szintű menettulajdonságokkal büszkélkedhet.","shortLead":"A Volkswagen-konszern spanyol márkájának puttonyos modellje sportkocsi szintű menettulajdonságokkal büszkélkedhet.","id":"20190520_370_loeros_ez_az_uj_seat_leon_kombi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=554c2cc8-379a-4254-a629-b9dd688d572b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c46e3c-7ffd-4ea5-ae2c-f1807ef4f276","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_370_loeros_ez_az_uj_seat_leon_kombi","timestamp":"2019. május. 20. 11:21","title":"370 lóerős ez az új Seat Leon kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623eba55-9880-482e-9400-ec4b055c0894","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy városi járat hajtott árokba.","shortLead":"Egy városi járat hajtott árokba.","id":"20190520_zsolna_szlovakia_busz_buszbaleset_serultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=623eba55-9880-482e-9400-ec4b055c0894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754ec9f8-8f6b-43d7-a553-a7c53227a4b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_zsolna_szlovakia_busz_buszbaleset_serultek","timestamp":"2019. május. 20. 18:49","title":"Húsznál is több sérült egy zsolnai buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15273c22-5e17-4d1c-8ab8-a66acf883054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval a Google Fotók, a keresőóriás fotótárolási szolgáltatása előtt jelent meg a Shoebox, egy ingyenes, korlátlan fotótárolási szolgáltatás. Holnap lehúzza a rolót, és aki nem tárolja máshol is a képeit, az gyorsan kezdje el lementeni azokat.","shortLead":"Jóval a Google Fotók, a keresőóriás fotótárolási szolgáltatása előtt jelent meg a Shoebox, egy ingyenes, korlátlan...","id":"20190521_shoebox_bezar_fotok_exportalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15273c22-5e17-4d1c-8ab8-a66acf883054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cce2cdf-e05f-48a9-bbbb-2f2cd26e01a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_shoebox_bezar_fotok_exportalasa","timestamp":"2019. május. 21. 08:03","title":"Bezár az ingyenes fotótároló: már csak egy napja van, hogy lementse a képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FPÖ vasárnap esti közleménye szerint az egyhangúlag elfogadott döntést hivatalosan az európai parlamenti választásokat követő ülésén erősíti meg az elnökség.","shortLead":"Az FPÖ vasárnap esti közleménye szerint az egyhangúlag elfogadott döntést hivatalosan az európai parlamenti...","id":"20190519_Strache_helyett_Norbert_Hofer_lett_az_Osztrak_Szabadsagpart_uj_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d702abfd-fd0a-4f99-a0cf-b829c4764e3e","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Strache_helyett_Norbert_Hofer_lett_az_Osztrak_Szabadsagpart_uj_elnoke","timestamp":"2019. május. 19. 21:33","title":"Strache helyett Norbert Hofer lett az Osztrák Szabadságpárt új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]