[{"available":true,"c_guid":"feec27c8-f250-45d7-8133-6b28c30ca6a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a Twitteren utalt erre.","shortLead":"Az amerikai elnök a Twitteren utalt erre.","id":"20190519_Abortusz_Alabama_Donald_Trump_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feec27c8-f250-45d7-8133-6b28c30ca6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47858bf3-0484-46de-841a-f5b7f2484f35","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Abortusz_Alabama_Donald_Trump_kampany","timestamp":"2019. május. 19. 19:20","title":"Az abortusz lehet Trump 2020-as kampányának központi témája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint másfél millióan vannak, akiknek a minimálbérnél is kisebb összegből kellene kijönniük, és gyakran teljesen bizonytalan a helyzetük a munkaerőpiacon.","shortLead":"Több mint másfél millióan vannak, akiknek a minimálbérnél is kisebb összegből kellene kijönniük, és gyakran teljesen...","id":"20190521_A_dolgozo_magyarok_harmada_nem_kereste_meg_a_minimalbert_sem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d333b14-8f80-4efa-9a7b-5a60e91893b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_A_dolgozo_magyarok_harmada_nem_kereste_meg_a_minimalbert_sem","timestamp":"2019. május. 21. 07:26","title":"A dolgozó magyarok harmada nem kereste meg a minimálbért sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4033bc3-d4cf-48ad-9520-ac60e898b318","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Galló Vilmos két idényre kötelezte el magát. ","shortLead":"Galló Vilmos két idényre kötelezte el magát. ","id":"20190520_A_finn_elso_osztalyba_szerzodott_egy_magyar_hokis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4033bc3-d4cf-48ad-9520-ac60e898b318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f2a1f2-a58f-48c6-8289-530938e7a17d","keywords":null,"link":"/sport/20190520_A_finn_elso_osztalyba_szerzodott_egy_magyar_hokis","timestamp":"2019. május. 20. 13:06","title":"A finn első osztályba szerződött egy magyar hokis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6513254a-5b05-4b27-9e31-9abdac20eada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkák elvileg rendben haladnak, nem lesz hosszabbítás. ","shortLead":"A munkák elvileg rendben haladnak, nem lesz hosszabbítás. ","id":"20190520_Friss_fotok_a_lezart_Keletibol_igy_all_most_a_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6513254a-5b05-4b27-9e31-9abdac20eada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364a381b-f236-47ae-b210-240c0e7f2c32","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Friss_fotok_a_lezart_Keletibol_igy_all_most_a_felujitas","timestamp":"2019. május. 20. 06:15","title":"Friss fotók a lezárt Keletiből: így áll most a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865135a3-7c9b-46eb-a172-b46907f166c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"De az osztrák politikusok is. A legendát hétfőn érte a halál. ","shortLead":"De az osztrák politikusok is. A legendát hétfőn érte a halál. ","id":"20190521_niki_lauda_meghalt_forma_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865135a3-7c9b-46eb-a172-b46907f166c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a9fac0-029f-44a7-acf4-ce68ffc65e1b","keywords":null,"link":"/sport/20190521_niki_lauda_meghalt_forma_1","timestamp":"2019. május. 21. 09:58","title":"Az egész F1 Niki Laudát gyászolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53fb050d-65b4-49e5-9b13-3dedf6e067b7","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"itthon","description":"Almási Miklós filozófus, esztéta egy szovjet akadémikus korabeli szavait idézve beszél a kormányzat MTA elleni támadásáról. Legutóbbi könyve a digitalizációról szól, az szerinte akár háborúhoz is vezethet, de úgy véli, mégis több az információs társadalom előnye, mint a kára. HVG-portré.","shortLead":"Almási Miklós filozófus, esztéta egy szovjet akadémikus korabeli szavait idézve beszél a kormányzat MTA elleni...","id":"201920_almasi_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53fb050d-65b4-49e5-9b13-3dedf6e067b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a027130-285c-4fa8-be7d-40193c97d55b","keywords":null,"link":"/itthon/201920_almasi_miklos","timestamp":"2019. május. 19. 18:00","title":"„Diktatúra ide vagy oda, nincs az akadémikusoknál nagyobb hatalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5c6f80-c6e1-4406-b710-548aba24105a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit monarchia csúcsra járatja a családpolitikai marketinget.","shortLead":"A brit monarchia csúcsra járatja a családpolitikai marketinget.","id":"20190520_A_kis_Lajos_herceg_mar_tud_jarni_es_errol_fotonk_is_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff5c6f80-c6e1-4406-b710-548aba24105a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7ed51e-7223-4a66-9e5d-639c4024f402","keywords":null,"link":"/elet/20190520_A_kis_Lajos_herceg_mar_tud_jarni_es_errol_fotonk_is_van","timestamp":"2019. május. 20. 08:27","title":"A kis Lajos herceg már tud járni, és erről fotónk is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9448f97-ea5f-47a9-973f-ef9b988864b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Halottakról nincs hír.","shortLead":"Halottakról nincs hír.","id":"20190519_Bomba_Egyiptom_robbanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9448f97-ea5f-47a9-973f-ef9b988864b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40efb34-c69d-460c-9269-4c1834f3b5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Bomba_Egyiptom_robbanas","timestamp":"2019. május. 19. 15:22","title":"Bomba robbant Egyiptomban, 17 ember megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]