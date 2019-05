Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Richard Yu, a Huawei vezérigazgatója egy privát WeChat-csoportban beszélt arról, hol tart a cég a saját operációs rendszerének fejlesztésével.","shortLead":"Richard Yu, a Huawei vezérigazgatója egy privát WeChat-csoportban beszélt arról, hol tart a cég a saját operációs...","id":"20190521_huawei_operacios_rendszer_richard_yu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0189371-5474-4cb3-8c47-6df91803e1e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_operacios_rendszer_richard_yu","timestamp":"2019. május. 21. 18:03","title":"Már ősszel jöhet a Huawei operációs rendszere, ami leváltja az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991f5580-23d1-42d7-b0bf-1f67d515204f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentendrénél utat tört magának az élet.","shortLead":"Szentendrénél utat tört magának az élet.","id":"20190521_Kinott_a_fu_a_januarban_atadott_bicikliutbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991f5580-23d1-42d7-b0bf-1f67d515204f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07964f56-8806-4f9b-acba-a22dcf5f60a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Kinott_a_fu_a_januarban_atadott_bicikliutbol","timestamp":"2019. május. 21. 12:18","title":"Kinőtt a fű a januárban átadott bicikliútból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyár vége felé érkezik a Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 (leszámítva persze a viharos történetű Galaxy Foldot). Ezúttal a Note10 várható színeiről kaptunk híreket.","shortLead":"A nyár vége felé érkezik a Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 (leszámítva persze a viharos történetű...","id":"20190522_samsung_galaxy_note10_varhato_szinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e4df19-987b-4a7a-bb17-b5df73ad73c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_samsung_galaxy_note10_varhato_szinek","timestamp":"2019. május. 22. 15:03","title":"Kiszivárgott: ilyen színekben árulják majd a Galaxy Note10-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délután négyig lehet átjelentkezni. ","shortLead":"Délután négyig lehet átjelentkezni. ","id":"20190522_Ma_delutanig_kell_eldonteni_hol_akar_szavazni_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb26ba97-a52f-4aa2-b657-709c4102b38e","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Ma_delutanig_kell_eldonteni_hol_akar_szavazni_vasarnap","timestamp":"2019. május. 22. 10:58","title":"Ma délutánig kell eldönteni, hol akar szavazni vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c56eabf-a333-4be7-8215-494de09e6af3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy román állampolgár tegnap este akarta az országból kivinni ezt a Mercedest Ártándnál.","shortLead":"Egy román állampolgár tegnap este akarta az országból kivinni ezt a Mercedest Ártándnál.","id":"20190522_lopott_mercedes_artand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c56eabf-a333-4be7-8215-494de09e6af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b96ae1-ca96-4ac2-83e1-5145f5df34e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_lopott_mercedes_artand","timestamp":"2019. május. 22. 14:19","title":"Nem jutott át a határon ez a lopott, fekete Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többször gyorshajtásért is megbüntették őket, akkor csak annyit kellett ráírni a csekkre, hogy \"Rogán Antal\". Orbán Viktor Facebookjának kezelője pedig egy gyöngyház fényezéses Lexusszal járt. Az autókat egy Mercarius nevű cégtől bérelték, amely azóta milliárdos tendereket nyert, de a Roszatom is tőlük bérelhet majd autót.","shortLead":"Többször gyorshajtásért is megbüntették őket, akkor csak annyit kellett ráírni a csekkre, hogy \"Rogán Antal\". Orbán...","id":"20190523_Inkabb_meregdraga_autokat_bereltek_Roganek_csakhogy_ne_tudjak_hogy_ok_hasznaljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4888169b-c512-40b8-bdd4-e060a44193e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Inkabb_meregdraga_autokat_bereltek_Roganek_csakhogy_ne_tudjak_hogy_ok_hasznaljak","timestamp":"2019. május. 23. 08:24","title":"Éveken át bérelt Audikkal furikázott Rogán Antal, felesége és volt alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Benyújtotta a kormány a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Orbán Viktor idei évértékelőjén ismertette hét pontból álló családvédelmi akciótervét, ennek része a nagyszülői gyed.","shortLead":"Benyújtotta a kormány a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Orbán Viktor idei évértékelőjén ismertette hét...","id":"20190522_Itt_vannak_a_reszletek_a_nagyszuloi_gyedrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b2a55-b5d4-4899-bbdc-945d01041af0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Itt_vannak_a_reszletek_a_nagyszuloi_gyedrol","timestamp":"2019. május. 22. 10:51","title":"Itt vannak a részletek a nagyszülői gyedről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2134dbb3-d604-4673-822f-2223196c0863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190522_DiCaprio_langszoroval_tamadja_a_nacikat__itt_az_uj_Tarantinofilm_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2134dbb3-d604-4673-822f-2223196c0863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54927287-0425-414a-88ec-f763f48a3aae","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_DiCaprio_langszoroval_tamadja_a_nacikat__itt_az_uj_Tarantinofilm_elozetese","timestamp":"2019. május. 22. 07:43","title":"DiCaprio lángszóróval támadja a nácikat – itt az új Tarantino-film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]