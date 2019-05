Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2199fd7-f05e-4e08-8f9a-63b761bbbdea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horgászversenyen járt az államfő.","shortLead":"Horgászversenyen járt az államfő.","id":"20190523_Ader_megszolalt_A_horgaszat_a_legtobb_embert_vonzo_szabadidos_sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2199fd7-f05e-4e08-8f9a-63b761bbbdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3296f180-514e-460f-8f5d-7dc62fa4e09e","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Ader_megszolalt_A_horgaszat_a_legtobb_embert_vonzo_szabadidos_sport","timestamp":"2019. május. 23. 13:39","title":"Áder megszólalt: A horgászat a legtöbb embert vonzó szabadidős sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben került címlapokra a hír, hogy fizetős szálláshelyen kamerákkal kémkedtek a vendégek után. A Kaspersky Lab kutatói az utazók biztonságának érdekében listát készítettek arról, hogyan óvhatjuk meg elektronikus eszközeinket és információinkat egyszerű technikák és eszközök segítségével.","shortLead":"Nemrégiben került címlapokra a hír, hogy fizetős szálláshelyen kamerákkal kémkedtek a vendégek után. A Kaspersky Lab...","id":"20190524_bekamerazott_szallas_utazasi_tippek_kaspersky_lab_rejtett_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b381d369-9439-4f18-ab81-810746208e46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_bekamerazott_szallas_utazasi_tippek_kaspersky_lab_rejtett_kamera","timestamp":"2019. május. 24. 09:03","title":"Fontos tipp: így veheti észre, ha rejtett kamera van a szállásán, vagy trükkös tükör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1544521c-9acd-45ef-bb46-71fd7b43618d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új könyvvel jelentkezett az a Ben Mezirch, akinek korábbi könyve alapján A közösségi háló című filmet is leforgatták.","shortLead":"Új könyvvel jelentkezett az a Ben Mezirch, akinek korábbi könyve alapján A közösségi háló című filmet is leforgatták.","id":"20190523_mark_zuckerberg_cameron_winklewoss_connectu_harvardconnection_konyv_ben_mezirch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1544521c-9acd-45ef-bb46-71fd7b43618d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e60975-0c74-4e54-9b85-718fd3e74023","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_mark_zuckerberg_cameron_winklewoss_connectu_harvardconnection_konyv_ben_mezirch","timestamp":"2019. május. 23. 15:33","title":"A fiatal Zuckerberg csinálhatott egy rasszista-szexista kamu profilt, hogy lejárassa ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361cfdb7-a030-4ece-9d66-7858fd973e7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a leggazdagabb, legelismertebb és leghűségesebb Ferrari tulajdonosok klubja.","shortLead":"Ez a leggazdagabb, legelismertebb és leghűségesebb Ferrari tulajdonosok klubja.","id":"20190522_ferrari_corsa_clienti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=361cfdb7-a030-4ece-9d66-7858fd973e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69905e9-2d35-4344-9ddf-11decca528de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_ferrari_corsa_clienti","timestamp":"2019. május. 22. 18:19","title":"Videó: Ilyen a Ferrarizás csúcsa, a Corse Clienti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc008b60-161b-4087-8896-b167d78f0c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Romániában is az egyedi rendszámú pápamobilokkal közlekedhet jövő hét végére tervezett látogatásán Ferenc pápa: ennek érdekében sürgősségi rendelettel módosította a bukaresti kormány csütörtökön a közlekedési törvényt.","shortLead":"Romániában is az egyedi rendszámú pápamobilokkal közlekedhet jövő hét végére tervezett látogatásán Ferenc pápa: ennek...","id":"20190523_papamobil_rendszam_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc008b60-161b-4087-8896-b167d78f0c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f804c067-06d1-408e-8bbf-c38cc60b82d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_papamobil_rendszam_romania","timestamp":"2019. május. 23. 18:36","title":"Soron kívül kellett rendszámot szerezni a pápa Daciájára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon több mint 700 vadméhfaj él, és alapvető hiba összetéveszteni őket a darazsakkal. Nagyon kockázatos egyetlen fajra, a házi méhre bízni a beporzás nagy részét, ezért is ajánlatos óvni minden beporzófajt. Ehhez nyújt ötleteket az MTA Ökológiai Kutatóközpont ismeretterjesztő kiadványa, amely szabadon letölthető.","shortLead":"Magyarországon több mint 700 vadméhfaj él, és alapvető hiba összetéveszteni őket a darazsakkal. Nagyon kockázatos...","id":"20190522_mehek_megmentese_mta_okologiai_kutatokozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5bcba6-2e7d-417d-8d4c-02bec2944495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_mehek_megmentese_mta_okologiai_kutatokozpont","timestamp":"2019. május. 22. 17:33","title":"Szeretné megóvni a méheket? Fontos tanácsokat ad ingyen az MTA Ökológiai Kutatóközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"Onozó Róbert (Cannes)","category":"kultura","description":"Amikor mindenki Trónok harcát néz és csak egyszerre tizenöt szuperhősért hajlandó elvánszorogni egy moziba, a világ legjelentősebb filmfesztiválja küszködik, hogy releváns maradjon. Ódivatú intézmény vagy a filmművészet utolsó védőbástyája? A cannes-i filmfesztivált sokan temetik, de a helyszínen kifejezetten reménykeltő a helyzet.","shortLead":"Amikor mindenki Trónok harcát néz és csak egyszerre tizenöt szuperhősért hajlandó elvánszorogni egy moziba, a világ...","id":"20190522_Szukseg_vane_meg_a_cannesi_filmfesztivalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc5c05-2f59-4d42-b908-c0b7873696f9","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Szukseg_vane_meg_a_cannesi_filmfesztivalra","timestamp":"2019. május. 22. 14:30","title":"Szükség van-e még egyáltalán a cannes-i filmfesztiválra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1ad885-db9b-49ef-947d-de60aebe2115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gigantikus müncheni divatterepjáró a méretéhez méltó erejű új topmodell változatot kapott. ","shortLead":"A gigantikus müncheni divatterepjáró a méretéhez méltó erejű új topmodell változatot kapott. ","id":"20190523_itt_a_hatalmas_bmw_x7_m50i_530_loero_eleg_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1ad885-db9b-49ef-947d-de60aebe2115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55cd846-8bc2-4250-8ec2-aaf61ac57ad4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_itt_a_hatalmas_bmw_x7_m50i_530_loero_eleg_lesz","timestamp":"2019. május. 23. 11:21","title":"Itt a hatalmas BMW X7 M50i: 530 lóerő elég lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]