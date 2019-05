Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d9f05d3-c0a6-4f13-8857-f2d8b17e205b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A napokban lemondott osztrák alkancellár, a szabadságpárti Heinz-Christian Strache egyebek mellett azért sétálhatott bele a bukását hozó csapdába, mert pártja közismerten jó kapcsolatokat tartott fenn Vlagyimir Putyin Oroszországával, így nem volt gyanús, hogy egy orosz ”milliárdos-unokahúg” ajánlott újabb segítséget némi ellentételezésért. Kalocsán épülhet az atomerőmű-beruházás külföldi munkásainak szállása, ahol alkoholtilalom elrendelését is fontolgatják. Az "atomváros" csúcsidőben több ezer embert tud majd fogadni. Kalocsán épülhet az atomerőmű-beruházás külföldi munkásainak szállása, ahol alkoholtilalom elrendelését is fontolgatják. 2019. május. 22. 17:07 Kalocsai laktanyában építhetik az "atomvárost" Paks II. orosz építőinek Sőt, Orbán Viktor üzenetét is elvitte a hódmezővásárhelyieknek. Sőt, Orbán Viktor üzenetét is elvitte a hódmezővásárhelyieknek. 2019. május. 23. 12:36 Hűtőmágneseket osztogatott Lázár János, és még ki is posztolta Mindhárman csütörtök délután távoztak ismeretlen helyre, a rendőrök kérik, segítsenek, hogyha látták bármelyiküket. Mindhárman csütörtök délután távoztak ismeretlen helyre, a rendőrök kérik, segítsenek, hogyha látták bármelyiküket. 2019. május. 24. 06:53 Három kiskorú lány tűnt el egy időben a VIII. kerületből, keresik őket a rendőrök Csütörtökön délelőtt felavatta a Vodafone Budapest első állandó, élő 5G bázisállomását, aminek képességeit két 5G-s készülék közötti videóhívással, valamint egy 5G kapcsolaton keresztül távvezérelt autóval mutatta be. A videóhívás volt az ország első élő, saját frekvencián létrehozott 5G-s mobilkapcsolata. Csütörtökön délelőtt felavatta a Vodafone Budapest első állandó, élő 5G bázisállomását, aminek képességeit két 5G-s készülék közötti videóhívással, valamint egy 5G kapcsolaton keresztül távvezérelt autóval mutatta be. 2019. május. 23. 14:33 Autót vezettek és videóhívást indítottak a Vodafone 5G-s hálózatával Budapesten Oroszország az amerikai elnökválasztás után az EP-szavazás eredményét is manipulálni akarja – állítják az EU vezető politikusai, akik ennek ellenére a töredékét költik a védelemre annak, amit Moszkva a támadásra fordít. Oroszország az amerikai elnökválasztás után az EP-szavazás eredményét is manipulálni akarja – állítják az EU vezető politikusai, akik ennek ellenére a töredékét költik a védelemre annak, amit Moszkva a támadásra fordít. 2019. május. 23. 17:18 Putyin trollhadserege is készül az EP-választásra És a migránsoknak akarják adni – így a kormányfő. És a migránsoknak akarják adni – így a kormányfő. 2019. május. 23. 13:04 Orbán egy szántóföldi napon azzal riogatott, Brüsszel el akarja venni a magyar gazdák pénzét