[{"available":true,"c_guid":"c57a6fdd-e138-4585-ab54-9eb23ac96d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Technológiai hidegháborúként is emlegetik már a Huawei ellen hozott amerikai szankciókat; Kalocsán épül a szállás, ahova a paksi atomerőmű új blokkjain dolgozó külföldi munkásokat küldik; beadták a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Technológiai hidegháborúként is emlegetik már a Huawei ellen hozott amerikai szankciókat; Kalocsán épül a szállás...","id":"20190526_Es_akkor_paks_huawei_gyed_szarvas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c57a6fdd-e138-4585-ab54-9eb23ac96d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd62f1-f0d0-49cf-9994-218a37fb6d3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190526_Es_akkor_paks_huawei_gyed_szarvas","timestamp":"2019. május. 26. 07:00","title":"És akkor a kalocsaiak elővehetik a régi orosz nyelvkönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenki tudja, hogy nem túl jó ötlet a mobil kijelzőjére meredni, miközben átkelünk az út túloldalára, ezzel együtt sokan fittyet hánynak erre, veszélybe sodorva magukat és másokat is. New Yorkban úgy gondolták, itt az ideje tenni valamit ez ellen.","shortLead":"Mindenki tudja, hogy nem túl jó ötlet a mobil kijelzőjére meredni, miközben átkelünk az út túloldalára, ezzel együtt...","id":"20190524_new_yorki_torvenyjavaslat_mobilozas_buntetese_utcan_atkelesnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b1ea37-3793-4a16-9847-779bbb053c2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_new_yorki_torvenyjavaslat_mobilozas_buntetese_utcan_atkelesnel","timestamp":"2019. május. 24. 12:03","title":"New Yorkban büntetnék azt, akit telefonnal a kezében kapnak el a zebrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b3bcf0-fc66-47a4-bfba-2f94283298e8","c_author":"","category":"itthon","description":"A Népszava információi szerint teljesen felszámolhatják a megyei lapszerkesztőségeket.","shortLead":"A Népszava információi szerint teljesen felszámolhatják a megyei lapszerkesztőségeket.","id":"20190525_Nepszava_a_megyei_napilapok_teljes_bedaralasa_johet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b3bcf0-fc66-47a4-bfba-2f94283298e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291e8fc3-d890-4215-b830-a50a699c7fa3","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Nepszava_a_megyei_napilapok_teljes_bedaralasa_johet","timestamp":"2019. május. 25. 08:56","title":"Népszava: a megyei napilapok teljes bedarálása jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói...","id":"20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c83916-8b8a-4a8c-baa0-4dbb1349868f","keywords":null,"link":"/sport/20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","timestamp":"2019. május. 25. 21:20","title":"Hamiltoné a pole pozíció Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e74093-6313-4941-8db4-1f5debe68fff","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha valaki hivatalos okmányon használja jogtalanul a doktori címet, bűncselekményt követ el. A Napi.hu annak járt utána, hogy a hivatalok szűrőjén akadt-e már fönn \"áldoktor\".","shortLead":"Ha valaki hivatalos okmányon használja jogtalanul a doktori címet, bűncselekményt követ el. A Napi.hu annak járt utána...","id":"20190524_Egyre_tobben_hazudjak_doktornak_magukat_az_uzleti_eletben_es_nehez_megcsipni_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98e74093-6313-4941-8db4-1f5debe68fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf318e-bc81-4d42-9c1e-966e89d639cb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190524_Egyre_tobben_hazudjak_doktornak_magukat_az_uzleti_eletben_es_nehez_megcsipni_oket","timestamp":"2019. május. 24. 15:50","title":"Egyre többen hazudják doktornak magukat az üzleti életben, és nehéz megcsípni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd3ddd5-6b10-4157-b172-bdaf2cd3b343","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megmutatjuk, kire és mire szavazhat most vasárnap az európai parlamenti választásokon. Azoknak a pártoknak a jelöltjeit, illetve programjait szedtük össze, amelyek szerintünk esélyesek arra, hogy kijussanak Brüsszelbe. ","shortLead":"Megmutatjuk, kire és mire szavazhat most vasárnap az európai parlamenti választásokon. Azoknak a pártoknak...","id":"20190524_Ha_meg_nem_tudja_kire_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd3ddd5-6b10-4157-b172-bdaf2cd3b343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f084d24-959a-4b2b-98d0-c9ae7dbfa09a","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Ha_meg_nem_tudja_kire_kell","timestamp":"2019. május. 24. 13:10","title":"Ha még nem tudja, nézze meg, kire szavazhat vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kamarakiállításon mutatják be.","shortLead":"Kamarakiállításon mutatják be.","id":"20190524_Renoir_aktjat_pentektol_lathatja_a_Szepmuveszetiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7522ecb6-5761-447d-aee3-680bc5bc4f2e","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Renoir_aktjat_pentektol_lathatja_a_Szepmuveszetiben","timestamp":"2019. május. 24. 15:06","title":"Renoir aktját péntektől láthatja a Szépművészetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ae99cb-3bfb-4751-8b56-1952db8490b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A táblázat szerint ez 300 ezer forintot ér.","shortLead":"A táblázat szerint ez 300 ezer forintot ér.","id":"20190524_hajdusamson_traffipax_gyorshajtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ae99cb-3bfb-4751-8b56-1952db8490b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83443cbc-631e-4c14-bb57-00187d79cf3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_hajdusamson_traffipax_gyorshajtas","timestamp":"2019. május. 24. 13:52","title":"50 helyett, közel 140-nel suhant át egy Audi TT Hajdúsámsonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]