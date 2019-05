Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67b3bcf0-fc66-47a4-bfba-2f94283298e8","c_author":"","category":"itthon","description":"A Népszava információi szerint teljesen felszámolhatják a megyei lapszerkesztőségeket.","shortLead":"A Népszava információi szerint teljesen felszámolhatják a megyei lapszerkesztőségeket.","id":"20190525_Nepszava_a_megyei_napilapok_teljes_bedaralasa_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67b3bcf0-fc66-47a4-bfba-2f94283298e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291e8fc3-d890-4215-b830-a50a699c7fa3","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Nepszava_a_megyei_napilapok_teljes_bedaralasa_johet","timestamp":"2019. május. 25. 08:56","title":"Népszava: a megyei napilapok teljes bedarálása jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Médianéző Központ szerint toronymagasan vezet a kormánypárt, ha a közösségi médiában való mozgósításról van szó","shortLead":"A Médianéző Központ szerint toronymagasan vezet a kormánypárt, ha a közösségi médiában való mozgósításról van szó","id":"20190525_Tarol_a_Fidesz_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb83f8b6-0829-4214-a4c6-fc2a2a5b0a21","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Tarol_a_Fidesz_a_Facebookon","timestamp":"2019. május. 25. 13:41","title":"Tarol a Fidesz a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee8134b-dd43-4d1a-b806-5360ab861e57","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Az ország második leggazdagabb embere Békés megye leszakadó keleti csücskébe is betette a lábát. A helyieknek azonban nem hozta meg a remélt felvirágzást az új földesúr érkezése.","shortLead":"Az ország második leggazdagabb embere Békés megye leszakadó keleti csücskébe is betette a lábát. A helyieknek azonban...","id":"20190526_Meszarose_a_fel_orszag_de_a_ra_hullo_unios_penzesobol_a_bekesieknek_legfeljebb_cseppek_jutnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ee8134b-dd43-4d1a-b806-5360ab861e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14d05a5-cc33-4669-a625-714c703a8b81","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Meszarose_a_fel_orszag_de_a_ra_hullo_unios_penzesobol_a_bekesieknek_legfeljebb_cseppek_jutnak","timestamp":"2019. május. 26. 11:16","title":"Mészárosé a fél ország, de a rá hulló uniós pénzesőből a békésieknek legfeljebb cseppek jutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindez azután, hogy reggel megjelent az összes lapban ugyanaz az Orbán-interjú.\r

\r

","shortLead":"Mindez azután, hogy reggel megjelent az összes lapban ugyanaz az Orbán-interjú.\r

\r

","id":"20190525_Kozponti_velemenycikk_jelent_meg_az_osszes_kormanyzati_lapban_arrol_hogy_hulyeseg_a_kormanymedia_kozponti_vezerlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54903180-fc5a-439d-ba76-26c01de0e117","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Kozponti_velemenycikk_jelent_meg_az_osszes_kormanyzati_lapban_arrol_hogy_hulyeseg_a_kormanymedia_kozponti_vezerlese","timestamp":"2019. május. 25. 18:28","title":"Központi véleménycikk jelent meg az összes kormányzati lapban arról, hogy hülyeség a kormánymédia központi vezérlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0c38c0-b0ab-492e-b0d0-00c089959ccb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az EP-választás előtt megpróbáltuk leírni, mi az, amiben élünk és miért gondolják sokan sorsfordítónak az előttünk álló voksolást. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az EP-választás előtt megpróbáltuk leírni, mi az, amiben élünk és miért gondolják sokan sorsfordítónak az előttünk álló...","id":"20190525_Fulke_Az_Orbanrezsimet_mar_nem_nevezhetjuk_demokratikusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a0c38c0-b0ab-492e-b0d0-00c089959ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2568fbbd-f5f5-49f6-934e-6ca79fb10aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Fulke_Az_Orbanrezsimet_mar_nem_nevezhetjuk_demokratikusnak","timestamp":"2019. május. 25. 12:30","title":"Fülke: Az Orbán-rezsimet már nem nevezhetjük demokratikusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy ilyen hajó mellett szinte teljesen eltörpül egy autóbusz. Vagy akár egy komplett lakótelep.","shortLead":"Egy ilyen hajó mellett szinte teljesen eltörpül egy autóbusz. Vagy akár egy komplett lakótelep.","id":"20190526_korbefotoztunk_egy_hatalmas_oceanjaro_luxushajot_mutatjuk_mekkora_independenc_of_the_seas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a517e6d-4fb7-4a39-bc70-5d427335c2f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_korbefotoztunk_egy_hatalmas_oceanjaro_luxushajot_mutatjuk_mekkora_independenc_of_the_seas","timestamp":"2019. május. 26. 06:41","title":"Körbefotóztunk egy hatalmas óceánjáró luxushajót, mutatjuk mekkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9fe99b-5540-4cbc-9ba9-8e0150482510","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ritka az ilyen jó állapotban fennmaradt lelet.","shortLead":"Ritka az ilyen jó állapotban fennmaradt lelet.","id":"20190526_Antik_marvanyfejre_bukkantak_Romaban_es_mar_azt_is_tudjak_kie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f9fe99b-5540-4cbc-9ba9-8e0150482510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd145af-5a42-45b4-8d78-db54342bd9cc","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Antik_marvanyfejre_bukkantak_Romaban_es_mar_azt_is_tudjak_kie","timestamp":"2019. május. 26. 16:45","title":"Antik márványfejre bukkantak Rómában, és már azt is tudják, kié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új tanulmányukban az Oxfordi Egyetem kutatói. Korábban az is felmerült, hogy a klímaváltozás javarészt az óceáni ciklusokra lehet fogni. A kutatók által adott új válasz szerint ezeknek szinte semmilyen hatása nincs.","shortLead":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új...","id":"20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7779e20e-3cb3-4176-a481-fb1b71f2fc15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","timestamp":"2019. május. 26. 08:03","title":"Ez nem jött be: mégsem foghatjuk az óceánokra a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]