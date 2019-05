Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1985325a-30a7-44dd-b975-3ba023bd6a29","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A különböző időben született testvérek után külön-külön is jogosult a szülő a családtámogatásra, de más a helyzet akkor, ha ikrek születnek. Az Adózóna az ikrek után járó különböző ellátásokat mutatta be.","shortLead":"A különböző időben született testvérek után külön-külön is jogosult a szülő a családtámogatásra, de más a helyzet...","id":"20190524_Nem_duplazodik_a_csaladtamogatas_osszege_ha_ikrek_szuletnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1985325a-30a7-44dd-b975-3ba023bd6a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f764043-5753-49ab-9513-f6f42df925b3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190524_Nem_duplazodik_a_csaladtamogatas_osszege_ha_ikrek_szuletnek","timestamp":"2019. május. 24. 10:53","title":"Nem duplázódik a családtámogatás összege, ha ikrek születnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a3a125-8ea2-4779-9d1a-9863fbbe658e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Milyen előnyökkel járt volna az az UNESCO-védelem, amelytől egy kormányzati döntés értelmében a Hadrianus római császárnak tulajdonított helytartói palotát megfosztották? És mire jó egy láthatatlan kincs, amelyet nem lehet mutogatni? A Hajógyári-sziget felszíne alatt elterülő óriási palotaromot a régészek szerint bonyolult lenne kiásni, egyelőre biztonságosabb neki a föld alatt.","shortLead":"Milyen előnyökkel járt volna az az UNESCO-védelem, amelytől egy kormányzati döntés értelmében a Hadrianus római...","id":"20190524_A_Hadrianuspalota_koszoni_szepen_jol_erzi_magat_egy_golfpalya_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7a3a125-8ea2-4779-9d1a-9863fbbe658e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6986631-43e3-4a8e-9342-b634a842893b","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_A_Hadrianuspalota_koszoni_szepen_jol_erzi_magat_egy_golfpalya_alatt","timestamp":"2019. május. 24. 20:00","title":"A Hadrianus-palota köszöni szépen, jól van egy golfpálya alatt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős innovációs technikákat szeretne bevezetni az okos logisztika piacán a DHL Express és az EHang. A két vállalat Kínában már bele is fogott ennek megvalósításába az teljes mértékben automatikus városi drónfutáros rendszerrel. A tervek szerint a drónok a jövőben képesek lesznek arra is, hogy arcról azonosítsák a címzettet.","shortLead":"Jelentős innovációs technikákat szeretne bevezetni az okos logisztika piacán a DHL Express és az EHang. A két vállalat...","id":"20190524_dhl_express_ehang_kina_dron_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cda6e2-07e8-4f1a-947e-e1849f4352c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_dhl_express_ehang_kina_dron_video","timestamp":"2019. május. 24. 18:03","title":"Az egy dolog, hogy percek alatt kiviszi a csomagot, de a személyit is érti majd a DHL drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98af205-4380-41d4-bd86-3b4346fe01f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg Pakisztánból, Szíriából és Jordániából érkeznének sokan Magyarországra tanulni, a kormány pedig bőkezűen finanszírozza a tanulmányaikat.","shortLead":"Főleg Pakisztánból, Szíriából és Jordániából érkeznének sokan Magyarországra tanulni, a kormány pedig bőkezűen...","id":"20190524_Tizmilliard_forinttal_tamogatta_a_kormany_a_kulfoldi_egyetemistakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b98af205-4380-41d4-bd86-3b4346fe01f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44324aa8-3a6c-4f99-9a5b-9825472b592e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Tizmilliard_forinttal_tamogatta_a_kormany_a_kulfoldi_egyetemistakat","timestamp":"2019. május. 24. 10:39","title":"Tízmilliárd forinttal támogatta a kormány a külföldi egyetemistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc67cc7-8954-4f5f-af73-bb88467585a2","c_author":"","category":"elet","description":"A magyar filmes életét ugyan lezártnak tekinti, de egy különleges alkotással készült az osztrák művészeti fesztiválra.","shortLead":"A magyar filmes életét ugyan lezártnak tekinti, de egy különleges alkotással készült az osztrák művészeti fesztiválra.","id":"20190525_Tarr_Bela_uj_produkcioja_is_lathato_lesz_a_Becsi_Unnepi_Heteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddc67cc7-8954-4f5f-af73-bb88467585a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c915e48-d373-4ccf-8314-e62eba783415","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Tarr_Bela_uj_produkcioja_is_lathato_lesz_a_Becsi_Unnepi_Heteken","timestamp":"2019. május. 25. 10:41","title":"Tarr Béla új produkciója is látható lesz a Bécsi Ünnepi Heteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi titkolózás után most már konkrétumok is kiderültek arról, mikor érkezhet majd meg a Facebook saját fizetőeszköze.","shortLead":"Az eddigi titkolózás után most már konkrétumok is kiderültek arról, mikor érkezhet majd meg a Facebook saját...","id":"20190524_facebook_kriptopenz_kriptovaluta_globalcoin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a06d9a-9da9-438e-9781-d7608c46082e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_facebook_kriptopenz_kriptovaluta_globalcoin","timestamp":"2019. május. 24. 10:33","title":"Saját pénzen dolgozik a Facebook, 2020-tól fizethetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke csütörtökön beszélt a sajtónak a Huawei-bojkottról, és igen furcsán fogalmazott.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke csütörtökön beszélt a sajtónak a Huawei-bojkottról, és igen furcsán fogalmazott.","id":"20190524_donald_trump_egyesult_allamok_huawei_bojkott_okostelefon_kereskedelmi_haboru_kina_embargo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d443e6ae-7517-4bd5-8162-efda5ff36423","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_donald_trump_egyesult_allamok_huawei_bojkott_okostelefon_kereskedelmi_haboru_kina_embargo","timestamp":"2019. május. 24. 13:33","title":"Megszólalt Donald Trump a Huawei-bojkottról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos három szettben kikapott a spanyol Aliona Bolsova Zadoinovtól a francia nyílt teniszbajnokság női egyes selejtezőjének harmadik, utolsó fordulójában.","shortLead":"A magyar játékos három szettben kikapott a spanyol Aliona Bolsova Zadoinovtól a francia nyílt teniszbajnokság női egyes...","id":"20190524_babos_timea_roland_garros_selejtezo_kieses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1138ee-d699-4063-9b44-4c24ba045e78","keywords":null,"link":"/sport/20190524_babos_timea_roland_garros_selejtezo_kieses","timestamp":"2019. május. 24. 16:37","title":"Babos nem jutott túl a selejtezőn a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]