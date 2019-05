Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindez azután, hogy reggel megjelent az összes lapban ugyanaz az Orbán-interjú.\r

\r

","shortLead":"Mindez azután, hogy reggel megjelent az összes lapban ugyanaz az Orbán-interjú.\r

\r

","id":"20190525_Kozponti_velemenycikk_jelent_meg_az_osszes_kormanyzati_lapban_arrol_hogy_hulyeseg_a_kormanymedia_kozponti_vezerlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54903180-fc5a-439d-ba76-26c01de0e117","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Kozponti_velemenycikk_jelent_meg_az_osszes_kormanyzati_lapban_arrol_hogy_hulyeseg_a_kormanymedia_kozponti_vezerlese","timestamp":"2019. május. 25. 18:28","title":"Központi véleménycikk jelent meg az összes kormányzati lapban arról, hogy hülyeség a kormánymédia központi vezérlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55e1a18-7b76-4819-b1e0-23e55ba1c4b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyhiányra hivatkozott a párt sajtóosztálya, már nem először. ","shortLead":"Helyhiányra hivatkozott a párt sajtóosztálya, már nem először. ","id":"20190524_Nem_engedik_be_a_Magyar_Narancsot_a_Fidesz_eredmenyvarojara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55e1a18-7b76-4819-b1e0-23e55ba1c4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccd959f-3ad9-444f-92ba-1c528bcc78f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Nem_engedik_be_a_Magyar_Narancsot_a_Fidesz_eredmenyvarojara","timestamp":"2019. május. 24. 15:46","title":"Nem engedik be a Magyar Narancsot a Fidesz eredményvárójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél az, hogy közös ellenzéki polgármesterjelölt legyen, valamint mind a 18 pécsi körzetben egy képviselőjelölt álljon a Fidesszel szemben. Az elképzelés szerint a jelöltek a Mindenki Pécsért mozgalom színeiben indulnak majd.","shortLead":"A cél az, hogy közös ellenzéki polgármesterjelölt legyen, valamint mind a 18 pécsi körzetben egy képviselőjelölt álljon...","id":"20190524_Alakul_a_pecsi_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8694bfee-d3a1-4d73-b5c8-f544a90dfba5","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Alakul_a_pecsi_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. május. 24. 13:54","title":"Alakul a pécsi ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05115460-0acd-4130-8bcd-3e107e5b7150","c_author":"Illényi Balázs","category":"itthon","description":"Kádár János nem kérte a csapatok kivonását, pedig már korábban is hamar elege lett az országnak az ideiglenesen állomásozó csapatokból.","shortLead":"Kádár János nem kérte a csapatok kivonását, pedig már korábban is hamar elege lett az országnak az ideiglenesen...","id":"201921__szovjet_csapatkivonasi_tervek__terhes_baratsag__lakasszerzo_partizanok__ruszkik_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05115460-0acd-4130-8bcd-3e107e5b7150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1e481b-e3fc-4139-bc24-0710bb226a54","keywords":null,"link":"/itthon/201921__szovjet_csapatkivonasi_tervek__terhes_baratsag__lakasszerzo_partizanok__ruszkik_haza","timestamp":"2019. május. 26. 12:00","title":"Hruscsov már 1958-ban felvethette Kádárnak, hogy vonják ki a szovjet csapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A visszalépések miatt változott a női egyes sorsolása, a magyar teniszezőnek szerencséje volt. ","shortLead":"A visszalépések miatt változott a női egyes sorsolása, a magyar teniszezőnek szerencséje volt. ","id":"20190524_Babos_Timea_megis_fotablas_a_Roland_Garroson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c3357-db52-4548-9110-f3d110567dc6","keywords":null,"link":"/sport/20190524_Babos_Timea_megis_fotablas_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. május. 24. 20:39","title":"Babos Tímea mégis főtáblás a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábbiaknál jóval kevesebben, csak mintegy háromezren vonultak utcákra a kormány intézkedései ellen tiltakozva sárga láthatósági mellényben szombaton Franciaországban.","shortLead":"A korábbiaknál jóval kevesebben, csak mintegy háromezren vonultak utcákra a kormány intézkedései ellen tiltakozva sárga...","id":"20190525_Kifulladoban_a_parizsi_sargamellenyes_mozgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cecaa9-8ef5-4f26-9021-6b6f43cae5af","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Kifulladoban_a_parizsi_sargamellenyes_mozgalom","timestamp":"2019. május. 25. 20:32","title":"Kifulladóban a párizsi sárgamellényes mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f522b10-f5fb-4d18-86bb-120de831acd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás és lopás miatt, nem is csupán szabálysértési, hanem büntetőeljárás indulhat a Fidesz győri aktivistái ellen.\r

\r

","shortLead":"Rongálás és lopás miatt, nem is csupán szabálysértési, hanem büntetőeljárás indulhat a Fidesz győri aktivistái...","id":"20190525_MSZPs_tablakkal_a_furgonjukban_ertek_tetten_fideszes_aktivistakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f522b10-f5fb-4d18-86bb-120de831acd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ca91ac-19a9-4827-938c-eec6c609992c","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_MSZPs_tablakkal_a_furgonjukban_ertek_tetten_fideszes_aktivistakat","timestamp":"2019. május. 25. 16:55","title":"Lebuktak a fideszes aktivisták: MSZP-s táblákat lopkodtak nagyüzemben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerződést kötött Oroszország Kongóval arról, hogy Moszkva katonai szakértőket küld az afrikai országba. 2014, az Ukrajnához tartozó Krím elcsatolása óta Orosziország legalább húsz hasonló megállapodást kötött a fekete-afrikai államokkal. ","shortLead":"Szerződést kötött Oroszország Kongóval arról, hogy Moszkva katonai szakértőket küld az afrikai országba. 2014...","id":"20190524_Afrikaban_is_terjeszkedik_Oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba57c252-4d4c-41d6-a674-2d4ba2761320","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Afrikaban_is_terjeszkedik_Oroszorszag","timestamp":"2019. május. 24. 14:14","title":"Afrikában is terjeszkedik Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]