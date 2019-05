Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e952e74-adeb-4d76-836b-aaa761af5723","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy biztonsági őr találta meg a pokolgépet, és egy ideig hősként ünnepelték. Aztán ez megváltozott.","shortLead":"Egy biztonsági őr találta meg a pokolgépet, és egy ideig hősként ünnepelték. Aztán ez megváltozott.","id":"20190526_Clint_Eastwood_megfilmesiti_az_atlantai_olimpiai_pokolgepes_dramajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e952e74-adeb-4d76-836b-aaa761af5723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23792051-e0a3-4779-8d07-584829a75c0c","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Clint_Eastwood_megfilmesiti_az_atlantai_olimpiai_pokolgepes_dramajat","timestamp":"2019. május. 26. 15:42","title":"Clint Eastwood megfilmesíti az atlantai olimpia pokolgépes drámáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77495a5f-1b93-4c97-9e7a-ec06c12ae189","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tudnivalót is megosztott felhőalapú játékszolgáltatásáról a Microsoft. Az xCloud a tervek szerint több száz játékot lesz képes streamelni céleszközökre, többek közt mobilokra is.","shortLead":"Több tudnivalót is megosztott felhőalapú játékszolgáltatásáról a Microsoft. Az xCloud a tervek szerint több száz...","id":"20190527_microsoft_xcloud_felho_streaming_jatekszolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77495a5f-1b93-4c97-9e7a-ec06c12ae189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d8930-f247-460c-a2c2-3e46819641cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_microsoft_xcloud_felho_streaming_jatekszolgaltatas","timestamp":"2019. május. 27. 15:03","title":"Kiderült: 3500 játékot szór majd az új Xbox felhője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9b09fa-7a8b-49bc-a0aa-658552b5045e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Törökszentmiklóson nagyon feljött a Mi Hazánk Mozgalom, amely pont múlt héten tartott \"cigánybűnözés\" elleni megmozdulást a településen.","shortLead":"Törökszentmiklóson nagyon feljött a Mi Hazánk Mozgalom, amely pont múlt héten tartott \"cigánybűnözés\" elleni...","id":"20190527_Letoltak_a_Jobbikot_bejott_Toroczkaieknak_a_ciganyellenes_erofitogtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a9b09fa-7a8b-49bc-a0aa-658552b5045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b5b89f-73b9-4446-82ed-c55463cfb821","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Letoltak_a_Jobbikot_bejott_Toroczkaieknak_a_ciganyellenes_erofitogtatas","timestamp":"2019. május. 27. 13:45","title":"Letolták a Jobbikot: bejött Toroczkaiéknak a cigányellenes erőfitogtatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen is jelezték az RTL Híradónak, hogy nem kapták meg a választási értesítőt, amelyben a Választási Iroda tudatta, hogy pontosan hol kell szavazniuk. ","shortLead":"Többen is jelezték az RTL Híradónak, hogy nem kapták meg a választási értesítőt, amelyben a Választási Iroda tudatta...","id":"20190526_Tobb_valaszto_is_arra_panaszkodott_hogy_nem_kaptak_meg_idoben_az_ertesitot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f3c6ab-e334-48ee-9a86-8939cd3e22e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Tobb_valaszto_is_arra_panaszkodott_hogy_nem_kaptak_meg_idoben_az_ertesitot","timestamp":"2019. május. 26. 19:48","title":"Több választó is arra panaszkodott, hogy nem kapták meg az értesítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190526_huawei_tiltas_google_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szelsoseges_idojaras_bitcoin_pizza_guy_tesla_autopilot_baleset_boeing_737_max_8_feketedoboz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c97b5f37-701f-48e6-91c7-a386b2e89c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e28b30-5415-4124-8fda-c23b9d632db0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_huawei_tiltas_google_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szelsoseges_idojaras_bitcoin_pizza_guy_tesla_autopilot_baleset_boeing_737_max_8_feketedoboz","timestamp":"2019. május. 26. 12:03","title":"Ez történt: Trump belegyalogolt a Huaweibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2006 óta nem volt olyan mélyen a Vlagyimir Putyin orosz államfő iráni bizalom szintje, mint most: az állami VCIOM közvélemény-kutató szerint a bizalmi index jelenleg 31,7 ponton áll, míg januárban ez a szám még 33,4 százalék volt. ","shortLead":"2006 óta nem volt olyan mélyen a Vlagyimir Putyin orosz államfő iráni bizalom szintje, mint most: az állami VCIOM...","id":"20190525_12_eves_melypontra_esett_a_Putyin_iranti_bizalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59b6cb4-5a3f-4a19-aeaa-a1bb6dc987aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_12_eves_melypontra_esett_a_Putyin_iranti_bizalom","timestamp":"2019. május. 25. 18:15","title":"12 éves mélypontra esett a Putyin iránti bizalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d645fa6-04e4-4a47-b6bc-4265d276a1e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bukott a kormánypárt, itt a reakció.","shortLead":"Bukott a kormánypárt, itt a reakció.","id":"20190526_Itt_az_elso_vezeraldozat_elore_hozott_valasztasok_jonnek_a_gorogoknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d645fa6-04e4-4a47-b6bc-4265d276a1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18916130-705c-4f84-8a23-959653bfd67e","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_Itt_az_elso_vezeraldozat_elore_hozott_valasztasok_jonnek_a_gorogoknel","timestamp":"2019. május. 26. 23:06","title":"Itt az első vezéráldozat: előrehozott választások jönnek a görögöknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57e8f37-e7a3-42ee-b224-adc8f2e927c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán az lett volna vicces, ha tényleg kapása van.","shortLead":"Igazán az lett volna vicces, ha tényleg kapása van.","id":"20190527_nyuzsi_bukarest_pecas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b57e8f37-e7a3-42ee-b224-adc8f2e927c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113a8d6a-6ac2-44cd-9049-bc5d7c978981","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_nyuzsi_bukarest_pecas","timestamp":"2019. május. 27. 16:46","title":"Akkora vihar volt Bukarestben, hogy a főút közepére ült ki pecázni egy férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]