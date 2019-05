Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5a1c5f3-fa5c-4184-8934-ddc58d57b016","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az első héten már több mint a keretösszeg felére érkezett be igény a konvektorcsere pályázaton.","shortLead":"Az első héten már több mint a keretösszeg felére érkezett be igény a konvektorcsere pályázaton.","id":"20190530_Gyorsan_fogy_a_konvektorcsereprogramra_szant_penz_erdemes_sietni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5a1c5f3-fa5c-4184-8934-ddc58d57b016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970530c6-d879-42bb-ac6b-d2ed78096ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Gyorsan_fogy_a_konvektorcsereprogramra_szant_penz_erdemes_sietni","timestamp":"2019. május. 30. 09:58","title":"Gyorsan fogy a konvektorcsere-programra szánt pénz, érdemes sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3fb9d0-a0d6-4678-bcb0-c3616d12794a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekar az elmúlt napokban hat városban összesen nyolc koncertet adott Európa-szerte az amerikai zongoraművésszel, Emanuel Axszel. A kirobbanó sikerű előadások közötti utazások is izgalmasan teltek.","shortLead":"A Fesztiválzenekar az elmúlt napokban hat városban összesen nyolc koncertet adott Európa-szerte az amerikai...","id":"20190528_Igy_rogtonzott_a_toulousei_repteren_a_Grammydijas_zenesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c3fb9d0-a0d6-4678-bcb0-c3616d12794a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4aaaa4-72aa-4675-be8b-2e8e832e53e5","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Igy_rogtonzott_a_toulousei_repteren_a_Grammydijas_zenesz","timestamp":"2019. május. 28. 11:03","title":"Így rögtönzött a toulouse-i reptéren a Grammy-díjas zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A gyerekeik nem érezték jól magukat az iskolában, és amúgy sem azt tanulták, amire húsz év múlva szükségük lesz, elkezdtek hát gondolkodni, mit tudnak tenni, hogy mindez megváltozzon. Utánaolvastak, szakértőket kérdeztek meg, és összehoztak szűk egy év alatt egy alternatív iskolát, a Fürkészt. Az alapítókkal, Berecz Zoltánnal és feleségével, Berecz Melindával beszélgettünk.","shortLead":"A gyerekeik nem érezték jól magukat az iskolában, és amúgy sem azt tanulták, amire húsz év múlva szükségük lesz...","id":"20190529_furkesz_iskola_alternativ_pedagogia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b1f9df-9a12-4437-912f-97fdf6068ee5","keywords":null,"link":"/elet/20190529_furkesz_iskola_alternativ_pedagogia","timestamp":"2019. május. 29. 20:00","title":"„A hagyományos oktatási rendszerhez képest mindent ellenkezőképp kell csinálni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynak 9 éve volt megreformálni a szakképzést, rengeteg dolog történt is, de most újabb reform jön tengernyi pénzért.\r

\r

","shortLead":"A kormánynak 9 éve volt megreformálni a szakképzést, rengeteg dolog történt is, de most újabb reform jön tengernyi...","id":"20190529_Jon_az_ujabb_szakkepzesi_reform_200_milliardert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6a7bc2-2a04-4232-b8ea-3e75ca527636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Jon_az_ujabb_szakkepzesi_reform_200_milliardert","timestamp":"2019. május. 29. 06:17","title":"Jön az újabb szakképzési reform 200 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87bf8645-5057-46bb-a08a-79f577e7409c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s politikus a parlamentben gratulált a vasárnapi EP-választások győztesének, és azt ígérte, mindent megtesznek azért, hogy megértsék, mit üzentek a pártjának polgárok.","shortLead":"Az LMP-s politikus a parlamentben gratulált a vasárnapi EP-választások győztesének, és azt ígérte, mindent megtesznek...","id":"20190528_Ungar_Peter_bocsanatot_kert_az_LMP_korabbi_szavazoitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87bf8645-5057-46bb-a08a-79f577e7409c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4954314-5000-4ce6-95f4-803f75ebd97c","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Ungar_Peter_bocsanatot_kert_az_LMP_korabbi_szavazoitol","timestamp":"2019. május. 28. 11:46","title":"Ungár Péter bocsánatot kért az LMP korábbi szavazóitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégre száll a magyar közpénzből finanszírozott 300 milliárdos egyiptomi üzlet, írja a Népszava. A DJJ-t 5 éve vette meg a magyar állam a Bombardier-től nemzeti érdekre hivatkozva.\r

\r

","shortLead":"A cégre száll a magyar közpénzből finanszírozott 300 milliárdos egyiptomi üzlet, írja a Népszava. A DJJ-t 5 éve vette...","id":"20190530_Magyar_kozpenzbol_hizik_majd_a_Dunakeszi_Jarmujavito_uj_orosz_tulajdonosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b5fb1-43fd-4ea4-bdac-b6f38d271198","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Magyar_kozpenzbol_hizik_majd_a_Dunakeszi_Jarmujavito_uj_orosz_tulajdonosa","timestamp":"2019. május. 30. 09:59","title":"Magyar közpénzből hízik majd a Dunakeszi Járműjavító új orosz tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Uniós támogatások jogosulatlan felhasználása miatt ítéltek el négy embert.","shortLead":"Uniós támogatások jogosulatlan felhasználása miatt ítéltek el négy embert.","id":"20190528_Eliteltek_a_cegvezetoket_akik_uj_gepekre_vettek_fel_EUpenzt_majd_atfestettek_a_regieket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286e874d-2c5e-4bb9-8f16-0c50da9d5873","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Eliteltek_a_cegvezetoket_akik_uj_gepekre_vettek_fel_EUpenzt_majd_atfestettek_a_regieket","timestamp":"2019. május. 28. 14:28","title":"Elítélték a cégvezetőket, akik új gépekre vettek fel EU-pénzt, majd átfestették a régieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Délután az MNB döntésére mozdulhat meg az árfolyam.","shortLead":"Délután az MNB döntésére mozdulhat meg az árfolyam.","id":"20190528_Matolcsyekra_var_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b401842d-d50d-4552-8867-c42f55971259","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Matolcsyekra_var_a_forint","timestamp":"2019. május. 28. 11:09","title":"Matolcsyékra vár a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]