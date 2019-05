Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d03f3308-b09c-454d-b467-d0c975b2b16c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi még soha nem beszélt arról, hogy korábban likvidátorként dolgozott a területen. ","shortLead":"A férfi még soha nem beszélt arról, hogy korábban likvidátorként dolgozott a területen. ","id":"20190530_Csernobil_sorozat_Slava_Malamud","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03f3308-b09c-454d-b467-d0c975b2b16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce65c70-a9b1-4c68-b577-5abc95b572cb","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Csernobil_sorozat_Slava_Malamud","timestamp":"2019. május. 30. 13:50","title":"Meg akarta mutatni a Csernobilt a nevelőapjának, aki közölte, hogy már volt ott, és nem akarja többet látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy pontonhídelemet juttatott a Magyar Honvédség hadihajós ezrede a szerda esti hajóbaleset helyszínére, a Margit híd közelébe – mondta Szilágyi Zsolt ezredes, a Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred parancsnoka csütörtök reggel a honvedelem.hu-nak.","shortLead":"Egy pontonhídelemet juttatott a Magyar Honvédség hadihajós ezrede a szerda esti hajóbaleset helyszínére, a Margit híd...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_pontonhidelemet_juttattak_a_baleset_helyszinere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266bc79f-896f-4ba5-b1fb-78b93dd050a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_hajobaleset_pontonhidelemet_juttattak_a_baleset_helyszinere","timestamp":"2019. május. 30. 09:02","title":"Dunai hajóbaleset: pontonhídelemet juttattak a baleset helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos cigaretta egyre népszerűbb a világban, ám az sem lehet teljesen nyugodt, aki a rendes dohányzás helyett erre szokik rá/át, ugyanis az e-cigik is károsíthatják a szívet – ezt a Stanford Egyetem szív- és érrendszeri intézetének kutatói derítették ki.","shortLead":"Az elektromos cigaretta egyre népszerűbb a világban, ám az sem lehet teljesen nyugodt, aki a rendes dohányzás helyett...","id":"20190528_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivproblema_szivpanaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17efd2a3-9fa6-4752-99cc-5809b848756c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivproblema_szivpanaszok","timestamp":"2019. május. 28. 16:33","title":"Újabb kutatás mondta ki, hogy az e-cigik sem teljesen biztonságosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly meglepetés érte Alekszandr Danyilukot, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjét: amikor a napokban beiktatott új államfő, Volodimir Zelenszkij által kinevezett titkár belépett az országos válsághelyzetek kezelésére kialakított szituációs szobába, egy üres helyiségben találta magát, amiben összesen két ukrán zászló árválkodott.","shortLead":"Komoly meglepetés érte Alekszandr Danyilukot, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjét: amikor a napokban beiktatott...","id":"20190530_A_tavozo_ukran_allamfo_kisstilu_bosszuja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a605c5e0-5465-450d-930e-75395c805688","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_A_tavozo_ukran_allamfo_kisstilu_bosszuja","timestamp":"2019. május. 30. 11:23","title":"A távozó ukrán államfő kisstílű bosszúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485a3a7b-6da3-485c-944a-bcc061143c18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még be sem mutatták, egy szerencsés vásárló azonban már hozzájutott a Motorola újdonságához. Igazából trükköznie sem kellett, egyszerűen megvásárolta az Amazonról. ","shortLead":"Hivatalosan még be sem mutatták, egy szerencsés vásárló azonban már hozzájutott a Motorola újdonságához. Igazából...","id":"20190529_amazon_motorola_moto_z4_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485a3a7b-6da3-485c-944a-bcc061143c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6837fa9-8009-4eaf-b1f7-b8efe3ebe8a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_amazon_motorola_moto_z4_vasarlas","timestamp":"2019. május. 29. 13:03","title":"Ezért a bakiért az Amazonnál és a Motorolánál is fejek fognak hullani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy felmérés szerint a bankoknak is van még hová fejlődniük.","shortLead":"Egy felmérés szerint a bankoknak is van még hová fejlődniük.","id":"20190529_Feltik_adataikat_a_magyarok_ezert_nem_bankolnak_az_interneten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e353b991-304f-4335-a819-972fe37a01c7","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190529_Feltik_adataikat_a_magyarok_ezert_nem_bankolnak_az_interneten","timestamp":"2019. május. 29. 14:49","title":"Féltik adataikat a magyarok, ezért nem bankolnak az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beindult a Mezőhegyesi Ménesbirtok, nyolcszázmillió forintért keresik a beígért átalakításokhoz a kiviteli tervek elkészítőit, miközben az elmúlt hónapokban legalább hetven embert elküldtek az állami cégtől.","shortLead":"Beindult a Mezőhegyesi Ménesbirtok, nyolcszázmillió forintért keresik a beígért átalakításokhoz a kiviteli tervek...","id":"20190529_Mezohegyesi_Menesbirtok_elbocsatasok_golfpalya_birtoktabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af72e829-b2ed-4a86-8b3d-952a3671e2ce","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Mezohegyesi_Menesbirtok_elbocsatasok_golfpalya_birtoktabor","timestamp":"2019. május. 29. 07:30","title":"Golfpálya és kisvasút is épül a Mezőhegyesi Ménesbirtokon, miközben embereket bocsátanak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696bbb27-d8d3-4a75-87f3-5a74a8654c89","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nem kell fagypont közeli vízben tartózkodnia az embernek ahhoz, hogy a szervezete komoly bajba kerüljön. Már 10-15 fokos hőmérsékletnél is csupán néhány óra a halálos kihűlésig tartó idő. ","shortLead":"Nem kell fagypont közeli vízben tartózkodnia az embernek ahhoz, hogy a szervezete komoly bajba kerüljön. Már 10-15...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hipotermia_kihules_jelei_hatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696bbb27-d8d3-4a75-87f3-5a74a8654c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0ea291-dd91-49db-a127-923c804ad75d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_dunai_hajobaleset_hipotermia_kihules_jelei_hatasa","timestamp":"2019. május. 30. 14:06","title":"Dunai hajóbaleset: még a 10-15 fokos víz is csak lassítja az elkerülhetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]