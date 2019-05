Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff7bfba0-0a74-41c0-bbd8-2d3bec3845b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A HVG az állami vagyonkezelőtől kérte ki a listát.","shortLead":"A HVG az állami vagyonkezelőtől kérte ki a listát.","id":"20190529_Allami_kiarusitas_haveri_mazsolazas_mutatjuk_kikhez_kerultek_az_ertekes_fovarosi_ingatlanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff7bfba0-0a74-41c0-bbd8-2d3bec3845b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24d0c4e-30f5-421d-bf04-1a19137c00b9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190529_Allami_kiarusitas_haveri_mazsolazas_mutatjuk_kikhez_kerultek_az_ertekes_fovarosi_ingatlanok","timestamp":"2019. május. 29. 11:28","title":"Állami kiárusítás, haveri mazsolázás: mutatjuk, kikhez kerültek az értékes fővárosi ingatlanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e33819-20a8-4e68-88ac-c362cb93be5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Logitech olyan tollat készített, amit a virtuális valóságban végrehajtható feladatokhoz lehet használni. Segítségével a gyártó szerint a munka sokkal egyszerűbbé válik. ","shortLead":"A Logitech olyan tollat készített, amit a virtuális valóságban végrehajtható feladatokhoz lehet használni. Segítségével...","id":"20190529_virtualis_valosag_sisak_ceruza_logitech_vr_stylus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60e33819-20a8-4e68-88ac-c362cb93be5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4989c02-b450-4cc6-a611-e1fc11cb3b01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_virtualis_valosag_sisak_ceruza_logitech_vr_stylus","timestamp":"2019. május. 29. 15:33","title":"Nem csak VR-sisak van már, elkészült az első VR-ceruza is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újra piacra dobják az egykori Piszke Papírgyár ismert márkáit. ","shortLead":"Újra piacra dobják az egykori Piszke Papírgyár ismert márkáit. ","id":"20190529_Kornyezetbarat_csomagolasban_ter_vissza_a_Crepto_es_a_Szilvia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e351f7a-d4ab-4a39-95bc-fa952a5ab4d7","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Kornyezetbarat_csomagolasban_ter_vissza_a_Crepto_es_a_Szilvia","timestamp":"2019. május. 29. 11:41","title":"Környezetbarát csomagolásban tér vissza a Crepto és a Szilvia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb900f-1a97-45db-b2b5-c220cb825973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves odesszai C. Yuriy ellen a rendőrség szerint megalapozott a gyanú. ","shortLead":"A 64 éves odesszai C. Yuriy ellen a rendőrség szerint megalapozott a gyanú. ","id":"20190530_Orizetbe_vettek_es_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_szallodahajo_kapitanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19cb900f-1a97-45db-b2b5-c220cb825973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398cdeab-7a91-4ebb-b203-cf7c4277dd5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Orizetbe_vettek_es_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_szallodahajo_kapitanyat","timestamp":"2019. május. 30. 21:26","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették a szállodahajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb87508-02de-4236-8f5a-bccc27f58f7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vánszorognak a vonatok a hídon, miután az eső lemosta a burkolat egy részét a támfalon. ","shortLead":"Vánszorognak a vonatok a hídon, miután az eső lemosta a burkolat egy részét a támfalon. ","id":"20190530_Fotoelmosta_a_viz_az_eszaki_vasuti_osszekoto_hid_tamfalan_a_koburkolatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb87508-02de-4236-8f5a-bccc27f58f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca092cba-b072-41f3-b4d6-5d9e327b1497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Fotoelmosta_a_viz_az_eszaki_vasuti_osszekoto_hid_tamfalan_a_koburkolatot","timestamp":"2019. május. 30. 10:39","title":"Fotó: Elmosta a víz az északi vasúti összekötő híd támfalán a kőburkolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd589e4-6a27-4556-9c50-7c1ac6dcf2a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincöt fő, köztük 33 dél-koreai turista utazott azon a hajón, amely szerda este szenvedett balesetet Budapesten. A mentők hét halálos áldozatról számoltak be, hét embert kórházba szállítottak, sokakat még keresnek – hangzott el a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"Harmincöt fő, köztük 33 dél-koreai turista utazott azon a hajón, amely szerda este szenvedett balesetet Budapesten...","id":"20190530_Video_Het_halalos_aldozatrol_tudnak_a_hatosagok_a_hajobaleset_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd589e4-6a27-4556-9c50-7c1ac6dcf2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe481eee-016a-4925-9045-60e3f0f1bb1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Video_Het_halalos_aldozatrol_tudnak_a_hatosagok_a_hajobaleset_utan","timestamp":"2019. május. 30. 00:44","title":"Dél-koreaiak utaztak a Dunán elsüllyedt hajón, hét halálos áldozatról tudnak a hatóságok – videó a sajtótájékoztatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e521a3-7d69-41ba-813d-06c5f9139648","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MediaTek Tajvanban villantotta meg a Helio M70-es chipjét, ami a 2020-ban érkező csúcsmobilokba kerülhet bele először.","shortLead":"A MediaTek Tajvanban villantotta meg a Helio M70-es chipjét, ami a 2020-ban érkező csúcsmobilokba kerülhet bele először.","id":"20190529_mediatek_heilo_m70_processzor_5g_computex_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e521a3-7d69-41ba-813d-06c5f9139648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cc4617-f0b2-4d18-a1b4-680ca2f8b326","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_mediatek_heilo_m70_processzor_5g_computex_2019","timestamp":"2019. május. 29. 19:33","title":"Gyors és erős: bemutatta a MediaTek az első 5G-s chipjét, a Helio M70-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384ddc12-8955-4bfc-99c1-16f24c36aa34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két alkalommal is betörtek ismeretlenek a népszerű hírolvasó, a Flipboard rendszereibe. A vállalat szerint ők maguk is kezdeményezték a jelszóváltoztatást, de jobb, ha a felhasználók is cselekednek. ","shortLead":"Két alkalommal is betörtek ismeretlenek a népszerű hírolvasó, a Flipboard rendszereibe. A vállalat szerint ők maguk is...","id":"20190531_flipboard_android_ios_biztonsagi_incidens_hirolvaso_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=384ddc12-8955-4bfc-99c1-16f24c36aa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c90bfe8-208d-4bb4-a15c-50e6e6c07086","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_flipboard_android_ios_biztonsagi_incidens_hirolvaso_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 31. 08:33","title":"Jobb, ha jelszót változtat, ha fent van ez az alkalmazás a telefonján, komoly baj volt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]