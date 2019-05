Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Ez közel van a csodához.” Az EP-választást értékelte a magyar miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában, de előtte röviden szólt a dunai hajóbalesetről is.","shortLead":"„Ez közel van a csodához.” Az EP-választást értékelte a magyar miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában, de...","id":"20190531_Orban_Az_elmult_honapok_kizsigereltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7167cdde-4b24-4d7e-ae34-55f96f1e6a79","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Orban_Az_elmult_honapok_kizsigereltek","timestamp":"2019. május. 31. 07:59","title":"Orbán: Az elmúlt hónapok kizsigereltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b94f5cc-e56d-4ba8-a026-edea2ad15023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új év, új Call of Duty – ez a szokás a játékvilágban. A Modern Warfare címmel érkező (újra)alkotás azonban nem csak modernebb lesz, ingyenes tartalmakat és cross-platformos szórakozást is kínál majd. ","shortLead":"Új év, új Call of Duty – ez a szokás a játékvilágban. A Modern Warfare címmel érkező (újra)alkotás azonban nem csak...","id":"20190530_call_of_duty_modern_warfare_2019_trailer_cross_platform_jatekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b94f5cc-e56d-4ba8-a026-edea2ad15023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbab5506-59b5-4932-9c30-8f1f686031dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_call_of_duty_modern_warfare_2019_trailer_cross_platform_jatekok","timestamp":"2019. május. 30. 20:03","title":"Megjött az új Call of Duty első előzetese, de van jobb hírünk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d9adcf-06e1-4935-b9a3-5086520b4d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éve egyszer már visszahozták, de most egy akkorinál is fejlettebb verziót ad ki a Microsoft a legendás IntelliMouse-ból.","shortLead":"Két éve egyszer már visszahozták, de most egy akkorinál is fejlettebb verziót ad ki a Microsoft a legendás...","id":"20190531_microsoft_pro_intellimouse_eger_2019_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3d9adcf-06e1-4935-b9a3-5086520b4d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f640ae1-21e3-4d6b-8494-110ae680c357","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_microsoft_pro_intellimouse_eger_2019_vasarlas","timestamp":"2019. május. 31. 09:03","title":"Újra kapható lesz a 2000-es évek legmenőbb egere, rá is tesznek egy lapáttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5","c_author":"Lendvai Ildikó","category":"itthon","description":"A szocialisták volt elnökének írása az irodai kompromisszumokról, a rossz forgatókönyvekről és az elfogyott időről. ","shortLead":"A szocialisták volt elnökének írása az irodai kompromisszumokról, a rossz forgatókönyvekről és az elfogyott időről. ","id":"20190530_Lendvai_Ildiko_Mi_legyen_veled_MSZP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f029e7d-cc5f-4d27-bfd3-d459d81e514c","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Lendvai_Ildiko_Mi_legyen_veled_MSZP","timestamp":"2019. május. 30. 10:55","title":"Lendvai Ildikó: Mi legyen veled, MSZP?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 14 éves fiú átfutott a politikus autója előtt a Hűvösvölgyi úton. ","shortLead":"A 14 éves fiú átfutott a politikus autója előtt a Hűvösvölgyi úton. ","id":"20190530_Elutott_egy_gyereket_Kovacs_Zoltan_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af08f550-cc73-4cec-9ad5-1f0933eb12ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_Elutott_egy_gyereket_Kovacs_Zoltan_allamtitkar","timestamp":"2019. május. 30. 18:41","title":"Elütött egy gyereket Kovács Zoltán államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b586e9-a73e-43d6-af0d-86cd7103e1e5","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A kötelező horgászkártyák kiváltáshoz kértek olyan adatokat több százezer horgásztól, amelyek kezelésével adatvédelmi jogszabályokat sértettek. A fideszes képviselő vezette Magyar Országos Horgász Szövetség nyár végéig kér haladékot a rendszer átalakítására.","shortLead":"A kötelező horgászkártyák kiváltáshoz kértek olyan adatokat több százezer horgásztól, amelyek kezelésével adatvédelmi...","id":"20190531_Torvenytelenul_kezelte_a_horgaszok_adatait_a_MOHOSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4b586e9-a73e-43d6-af0d-86cd7103e1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30af746a-daae-4001-80ca-b28132a72eab","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190531_Torvenytelenul_kezelte_a_horgaszok_adatait_a_MOHOSZ","timestamp":"2019. május. 31. 14:24","title":"Fennakadtak a hálón, törvénytelenül kezelte a horgászok adatait a MOHOSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Harvard amerikai elitegyetem diplomaosztóján szólalt fel a német kancellár, erős mondatokat fogalmazott meg. Bár nem nevezte meg, a sorok közt Trumpnak is üzent. ","shortLead":"A Harvard amerikai elitegyetem diplomaosztóján szólalt fel a német kancellár, erős mondatokat fogalmazott meg. Bár nem...","id":"20190531_Merkel_Politikai_vezetoknek_nem_szabad_igazsagkent_talalniuk_hazugsagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadf1c59-6db1-4a91-a75d-833f2be252ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Merkel_Politikai_vezetoknek_nem_szabad_igazsagkent_talalniuk_hazugsagokat","timestamp":"2019. május. 31. 05:30","title":"Merkel: Politikai vezetőknek nem szabad igazságként tálalniuk hazugságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fba985-6356-4286-bbf8-ed86dfc8d6e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jóváhagyta Vlagyimir Putyin elnök, hogy Oroszország 47 repülőterét nevezzék el híres személyekről, így a moszkvai Seremetyjevót Puskinról, Domogyedovót Lomonoszovról. Magadánban Viszockij-, Szentpéterváron Dosztojevszkij-reptér lesz. A Leningrad énekesét kizárták a versenyből.\r

\r

","shortLead":"Jóváhagyta Vlagyimir Putyin elnök, hogy Oroszország 47 repülőterét nevezzék el híres személyekről, így a moszkvai...","id":"20190531_Ha_Magadanba_repul_ezentol_a_Viszockijrepteren_landol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1fba985-6356-4286-bbf8-ed86dfc8d6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d70fd70-0f28-48ed-b1de-d0fdad1162e3","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Ha_Magadanba_repul_ezentol_a_Viszockijrepteren_landol","timestamp":"2019. május. 31. 15:28","title":"Ha Magadánba repül, ezentúl a Viszockij-reptéren landol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]