[{"available":true,"c_guid":"e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hartánál a Dunában talált holttest is az elsüllyedt turistahajó utasa volt.","shortLead":"A Hartánál a Dunában talált holttest is az elsüllyedt turistahajó utasa volt.","id":"20190603_nyolcadik_halalos_aldozat_dunai_hajobaleset_hableany_harta_holttest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a461d4-1d4d-4d2d-9cb8-6c96f3d6b85e","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_nyolcadik_halalos_aldozat_dunai_hajobaleset_hableany_harta_holttest","timestamp":"2019. június. 03. 20:07","title":"Azonosították a Hableány-baleset nyolcadik áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A baracktermésnek nem tett be annyira az időjárás, és a tavalyi magas árak után az idén olcsóbbra lehet számítani. ","shortLead":"A baracktermésnek nem tett be annyira az időjárás, és a tavalyi magas árak után az idén olcsóbbra lehet számítani. ","id":"20190603_Olcsobb_lesz_iden_a_barack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70287a36-907c-4da4-adb2-96eb9ae5c8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2b5f6a-c69a-48a6-a384-f675fe2517f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Olcsobb_lesz_iden_a_barack","timestamp":"2019. június. 03. 06:50","title":"Olcsóbb lesz idén a barack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b448d230-5212-4df0-b8c4-04a4da18e410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy olyan újításon dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy felhasználók mókás avatarokat készítsenek magukról, amiket aztán a chatbe is beszúrhatnak. ","shortLead":"A Facebook egy olyan újításon dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy felhasználók mókás avatarokat készítsenek magukról...","id":"20190603_facebook_avatar_profilkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b448d230-5212-4df0-b8c4-04a4da18e410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2e18b-6543-435f-b407-ba57a71e1f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_facebook_avatar_profilkep","timestamp":"2019. június. 03. 20:03","title":"Készüljön: rajzfilmfigurává alakíthatja majd magát a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három autó ütközött össze, egy ember megsérült.\r

