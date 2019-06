Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia alapú szűrőprogrammal küzdenek az álhírterjesztés ellen.","shortLead":"Mesterséges intelligencia alapú szűrőprogrammal küzdenek az álhírterjesztés ellen.","id":"20190604_fake_newst_twitter_mesterseges_intelligencia_is_szuroprogram_startup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ad37c2-b64c-4062-823b-d6cfd8e6a402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_fake_newst_twitter_mesterseges_intelligencia_is_szuroprogram_startup","timestamp":"2019. június. 04. 12:30","title":"Fake news szűrő startupot vásárol a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11124273-1587-4fa1-b36b-ecc1202b1cde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az egyetemeket az üzleti érdekek motiválják a diákoké helyett” – mondta egy volt hallgató az Anglia Ruskin Universityről.","shortLead":"„Az egyetemeket az üzleti érdekek motiválják a diákoké helyett” – mondta egy volt hallgató az Anglia Ruskin...","id":"20190603_Beperelte_volt_diakja_a_brit_egyetemet_a_gyenge_oktatas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11124273-1587-4fa1-b36b-ecc1202b1cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50967ced-ee3c-4f3e-8457-e1c00ae01810","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Beperelte_volt_diakja_a_brit_egyetemet_a_gyenge_oktatas_miatt","timestamp":"2019. június. 03. 16:14","title":"Beperelte volt diákja a brit egyetemet a gyenge oktatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd8af66-da92-4de4-99b0-28d46fb9734c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fél éven át nem osztotta meg a költségeket a nyilvánossággal a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"Fél éven át nem osztotta meg a költségeket a nyilvánossággal a Szerencsejáték Zrt.","id":"20190605_Felmilliard_forintba_kerult_Sting_tavalyi_ingyenkoncertje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bd8af66-da92-4de4-99b0-28d46fb9734c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b59ac5-70e9-44c2-b7d9-7a6ffae7963f","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Felmilliard_forintba_kerult_Sting_tavalyi_ingyenkoncertje","timestamp":"2019. június. 05. 09:28","title":"Félmilliárd forintba került Sting tavalyi ingyenkoncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebece11-5e95-47b3-b03a-c91c63b59b23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasóink is küldtek képeket, most pedig az MTI adott közre néhány felvételt a Mezőcsát térségében történt balesetről.","shortLead":"Olvasóink is küldtek képeket, most pedig az MTI adott közre néhány felvételt a Mezőcsát térségében történt balesetről.","id":"20190605_Ujabb_fotok_jottek_az_M3as_hidjarol_logo_kamionrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ebece11-5e95-47b3-b03a-c91c63b59b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d0ecb4-9622-4ef3-963c-7ea211091ca5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_Ujabb_fotok_jottek_az_M3as_hidjarol_logo_kamionrol","timestamp":"2019. június. 05. 10:35","title":"Újabb fotók jöttek az M3-as hídjáról lógó kamionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524e256-a406-4716-8a15-6cbf8ecaad4d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az életműdíjat olyan művészek kapják, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a filmiparhoz, ám eddig nem kaptak Oscar-díjat.","shortLead":"Az életműdíjat olyan művészek kapják, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a filmiparhoz, ám eddig nem kaptak...","id":"20190604_David_Lynch_Oscareletmudij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2524e256-a406-4716-8a15-6cbf8ecaad4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ff37ac-95ed-4980-a3a9-72780c19c0ca","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_David_Lynch_Oscareletmudij","timestamp":"2019. június. 04. 10:34","title":"David Lynch Oscar-életműdíjat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hableányon dolgozó, és a hajóval elsüllyedt Pethő János családja most már lelkileg a holttest azonosítására készíti fel magát.\r

\r

","shortLead":"A Hableányon dolgozó, és a hajóval elsüllyedt Pethő János családja most már lelkileg a holttest azonosítására készíti...","id":"20190605_Blikk_Meg_egy_erintett_ceg_sem_beszelt_a_Hableanyon_szolgalo_magyar_matroz_edesanyjaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737ccfa9-d55d-4169-a9fe-2801036558a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Blikk_Meg_egy_erintett_ceg_sem_beszelt_a_Hableanyon_szolgalo_magyar_matroz_edesanyjaval","timestamp":"2019. június. 05. 07:15","title":"Blikk: Még egy érintett cég sem beszélt a Hableányon szolgáló magyar matróz édesanyjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs, aki érkezne a helyükre.","shortLead":"Nincs, aki érkezne a helyükre.","id":"20190605_Lassan_az_osszes_tanfelugyelo_nyugdijba_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ee767f-f4e2-4816-ac52-95229fb2eeb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Lassan_az_osszes_tanfelugyelo_nyugdijba_megy","timestamp":"2019. június. 05. 08:29","title":"Lassan az összes tanfelügyelő nyugdíjba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kevés akkora tüntetés volt Csehországban 1989 óta, mint most.","shortLead":"Kevés akkora tüntetés volt Csehországban 1989 óta, mint most.","id":"20190604_Legalabb_szazezren_tuntettek_Pragaban_a_miniszterelnok_lemondasaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d31fca1-fd9e-4bf7-ab49-d08f840cc219","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Legalabb_szazezren_tuntettek_Pragaban_a_miniszterelnok_lemondasaert","timestamp":"2019. június. 04. 21:49","title":"Legalább százezren tüntettek Prágában a miniszterelnök lemondásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]