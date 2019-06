Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs, aki érkezne a helyükre.","shortLead":"Nincs, aki érkezne a helyükre.","id":"20190605_Lassan_az_osszes_tanfelugyelo_nyugdijba_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ee767f-f4e2-4816-ac52-95229fb2eeb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Lassan_az_osszes_tanfelugyelo_nyugdijba_megy","timestamp":"2019. június. 05. 08:29","title":"Lassan az összes tanfelügyelő nyugdíjba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbab940-e1cb-4f09-9b7a-631a8329ad49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Posta mellett egyedüli cégként levelet kézbesítő City Mail hat éve veszteséges, mára két szellemi dolgozója maradt.\r

","shortLead":"A Magyar Posta mellett egyedüli cégként levelet kézbesítő City Mail hat éve veszteséges, mára két szellemi dolgozója...","id":"20190605_A_Meszarosuzlettars_postai_cegnek_12_nap_alatt_kene_eltuntetni_250_millio_adossagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efbab940-e1cb-4f09-9b7a-631a8329ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d8b5e2-d0f4-4e94-8367-2dbbaaab3342","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_A_Meszarosuzlettars_postai_cegnek_12_nap_alatt_kene_eltuntetni_250_millio_adossagot","timestamp":"2019. június. 05. 10:49","title":"A Mészáros-üzlettárs postai cégnek 12 nap alatt kéne eltüntetnie 250 millió adósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caf0150-0095-47af-8983-d2dd1a5f1041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgármesterjelöltjük még nincs, de a DK-t kivéve összefognak. ","shortLead":"A jelenleg széles körben használatos 22-75 kW-os hazai töltőknél jelentősen gyorsabb, 350 kW-os csúcsteljesítményű...","id":"20190605_hazankba_erkezett_a_leggyorsabb_villanyautotolto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00d1809-733f-41f1-bcd5-66f4c9c79139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e280cf1e-e5ad-49a5-876c-0abae312ebc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_hazankba_erkezett_a_leggyorsabb_villanyautotolto","timestamp":"2019. június. 05. 11:38","title":"Hazánkba érkezett a leggyorsabb villanyautó-töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Panaszkodnak a hegymászók, hogy a takarítóbrigádok nem szedték össze az összes szemetet, amit ők eldobáltak.","shortLead":"Panaszkodnak a hegymászók, hogy a takarítóbrigádok nem szedték össze az összes szemetet, amit ők eldobáltak.","id":"20190604_Tiz_tonna_szemetet_lehoztak_az_Everestrol_es_meg_ez_sem_eleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb8011d-4aab-4557-b66d-5b18dd8cd78f","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Tiz_tonna_szemetet_lehoztak_az_Everestrol_es_meg_ez_sem_eleg","timestamp":"2019. június. 04. 21:30","title":"Tíz tonna szemetet lehoztak az Everestről, és még ez sem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f872424-6cb7-4ae4-a6c1-2878835d2fcb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"60 millió euróért hagyja ott az Eintracht Frankfurtot a 21 éves szerb csatár.","shortLead":"60 millió euróért hagyja ott az Eintracht Frankfurtot a 21 éves szerb csatár.","id":"20190604_real_madrid_eintracht_frankfurt_luka_jovic_csatar_atigazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f872424-6cb7-4ae4-a6c1-2878835d2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03778cdf-7ee6-4b50-bd5c-b6f4dc722d9f","keywords":null,"link":"/sport/20190604_real_madrid_eintracht_frankfurt_luka_jovic_csatar_atigazolas","timestamp":"2019. június. 04. 17:59","title":"A Real Madridban folytatja Luka Jovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavalyi teljesítménye alapján változatlanul a Tesco a legnagyobb forgalmú kereskedelmi lánc Magyarországon, 769,0 milliárd forintos becsült bruttó forgalommal – közölte a Trade magazin. ","shortLead":"Tavalyi teljesítménye alapján változatlanul a Tesco a legnagyobb forgalmú kereskedelmi lánc Magyarországon, 769,0...","id":"20190604_A_Tesco_tovabbra_is_vezet_a_Lidl_lenyomta_a_CBAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae61461-ff7a-4a65-8b78-d4aedceb219e","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_A_Tesco_tovabbra_is_vezet_a_Lidl_lenyomta_a_CBAt","timestamp":"2019. június. 04. 12:55","title":"A Tesco továbbra is vezet, a Lidl lenyomta a CBA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a Digi magyar hálózatán belül, hanem a külföldi társszolgáltatók irányába is 0 forintos percdíjat vezet be a negyedik mobilszolgáltatóként múlt hétfőn piacra lépett vállalat.","shortLead":"Nem csak a Digi magyar hálózatán belül, hanem a külföldi társszolgáltatók irányába is 0 forintos percdíjat vezet be...","id":"20190604_digi_digimobil_0_forintos_percdij_halozaton_belul_telefonalas_kulfoldre_olaszorszag_romania_spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fda5fc2-5181-43ff-9539-c6cc5a7623ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_digi_digimobil_0_forintos_percdij_halozaton_belul_telefonalas_kulfoldre_olaszorszag_romania_spanyolorszag","timestamp":"2019. június. 04. 16:33","title":"Újabb 0 forintos percdíjat vezetett be a Digi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]